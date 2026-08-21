היום הראשון של אליפות העולם בג'ודו לקדטים וקדטיות (עד גיל 18) הסתיים עם שתי מדליות לנבחרת ישראל באותה קטגוריית משקל (עד 48 ק"ג), כאשר אלה בר לב זכתה במדליית הזהב ובתואר אלופת העולם (הישראלית הראשונה שעושה זאת בתחרות זו) ואגם נוי זכתה במדליית הארד.

אלה בר לב החלה את יום הקרבות עם ניצחון בסיבוב הראשון ביתרון יוקו על קוניל אייווזאלי מאזרבייג'אן, המשיכה עם ניצחון באיפון מרשים על מישאל אלטנשאחגאי המונגולית בשמינית הגמר, וברבע הגמר השיגה איפון נוסף על צ'ארוס היקמטובה האוזבקית. היכולת הנהדרת שלה נמשכה גם בקרב חצי הגמר בו גברה באיפון על מיקאלה סנטוס הברזילאית, ניצחון שהקנה לה את המקום ההיסטורי בגמר.

גלריה הישג אדיר. אלה בר לב ואגם נוי ( צילום: איגוד הג'ודו )

בגמר פגשה את המדורגת רביעית בעולם, מיילס דפה הבלגית. שתי הספורטאיות הפגינו שליטה והקרב נכנס אל תוך הגולדן סקור, שם הצליחה בר לב להפוך את הבלגית ולבצע הפיכה וריתוק סנקקו (משולש) ולזכות בתואר אלופת עולם עד גיל 18.

אגם נוי פתחה את יום הקרבות בניצחון באיפון על צ'וחובטקאן הקזחית, המשיכה עם ניצחון על מריה ולנסיה מצ'ילה, אך נעצרה בשלב רבע הגמר עם הפסד לאנה מריה אורישנקו מרוסיה.

בעקבות ההפסד נשרה לבית הניחומים בו גברה בניצחון בעונשים על לודוויקה סטוריאן האיטלקית והעפילה לקרב על מדליית הארד, בו התמודדה מול מיקאלה סנטוס הברזילאית. ביצוע של בריח יד בצורה לא חוקית של הברזילאית הביא לעצירת הקרב והתייעצות, בסופה העניקו השופטים את הניצחון לאגם.

בר לב ונוי על הפודיום ( צילום: איגוד הג'ודו )

שני הרשקו, המאמן הראשי של נבחרות ישראל: "יום תחרויות מצוין לנבחרת ישראל. נרשם הישג היסטורי עם שתי ספורטאיות על הפודיום באותה קטגוריית משקל. אלה בר לב הציגה יום תחרות מרשים בדרך לזהב, ואגם סול נוי רשמה הישג מצוין עם מדליית הארד. ברכות לספורטאיות ולצוות המקצועי של נבחרת הקדטים והקדטיות, ארתור קטאייב, טל אלמוג, טוהר בוטבול והינקו מאדה, על עבודה מקצועית ומודל עבודה משותף שמוכיח את עצמו. הפנים מופנות להמשך התחרות מחר".