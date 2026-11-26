ההפתעה הגדולה של שלב חצי הגמר הגיעה דווקא מכיוונו של סראנה, שהדיח את הפייבוריט הבולט לזכייה, ארג'ון אריגאיסי ההודי, בתוצאה 0.5:1.5. אריגאיסי למעשה סיים ראשון בשלב המוקדם כשצבר 9 נקודות מ-11 משחקים, אבל הודח, כאמור, בשלב הנוקאאוט. בחצי הגמר השני נפגשו שני האמריקאים, סו ונימן, וסיפקו קרב צמוד במיוחד. לאחר שוויון 2.5:2.5, הוכרע המפגש בשובר שוויון לטובתו של סו, שהבטיח את מקומו בקרב על התואר.

ההפתעה הגדולה של שלב חצי הגמר הגיעה דווקא מכיוונו של סראנה, שהדיח את הפייבוריט הבולט לזכייה, ארג'ון אריגאיסי ההודי, בתוצאה 0.5:1.5. אריגאיסי למעשה סיים ראשון בשלב המוקדם כשצבר 9 נקודות מ-11 משחקים, אבל הודח, כאמור, בשלב הנוקאאוט. בחצי הגמר השני נפגשו שני האמריקאים, סו ונימן, וסיפקו קרב צמוד במיוחד. לאחר שוויון 2.5:2.5, הוכרע המפגש בשובר שוויון לטובתו של סו, שהבטיח את מקומו בקרב על התואר.

ההפתעה הגדולה של שלב חצי הגמר הגיעה דווקא מכיוונו של סראנה, שהדיח את הפייבוריט הבולט לזכייה, ארג'ון אריגאיסי ההודי, בתוצאה 0.5:1.5. אריגאיסי למעשה סיים ראשון בשלב המוקדם כשצבר 9 נקודות מ-11 משחקים, אבל הודח, כאמור, בשלב הנוקאאוט. בחצי הגמר השני נפגשו שני האמריקאים, סו ונימן, וסיפקו קרב צמוד במיוחד. לאחר שוויון 2.5:2.5, הוכרע המפגש בשובר שוויון לטובתו של סו, שהבטיח את מקומו בקרב על התואר.

בגמר כבר הצליח סו להתעלות על סראנה, ואחרי 2:2 בתום 4 משחקים - גבר עליו במשחק הקובע והוכתר לאלוף המאסטרס. עבור האמריקאי מדובר בהישג נוסף לקריירה מרשימה, שבשיאה הגיע למקום השני בעולם עם מד כושר של 2,822 נקודות. בין הישגיו הבולטים גם זכייה באליפות העולם הראשונה בפורמט פישר רנדום ב-2019, שלוש זכיות באליפות ארצות הברית ומדליית זהב עם נבחרת ארה"ב באולימפיאדת השחמט ב-2016.

בגמר כבר הצליח סו להתעלות על סראנה, ואחרי 2:2 בתום 4 משחקים - גבר עליו במשחק הקובע והוכתר לאלוף המאסטרס. עבור האמריקאי מדובר בהישג נוסף לקריירה מרשימה, שבשיאה הגיע למקום השני בעולם עם מד כושר של 2,822 נקודות. בין הישגיו הבולטים גם זכייה באליפות העולם הראשונה בפורמט פישר רנדום ב-2019, שלוש זכיות באליפות ארצות הברית ומדליית זהב עם נבחרת ארה"ב באולימפיאדת השחמט ב-2016.

בגמר כבר הצליח סו להתעלות על סראנה, ואחרי 2:2 בתום 4 משחקים - גבר עליו במשחק הקובע והוכתר לאלוף המאסטרס. עבור האמריקאי מדובר בהישג נוסף לקריירה מרשימה, שבשיאה הגיע למקום השני בעולם עם מד כושר של 2,822 נקודות. בין הישגיו הבולטים גם זכייה באליפות העולם הראשונה בפורמט פישר רנדום ב-2019, שלוש זכיות באליפות ארצות הברית ומדליית זהב עם נבחרת ארה"ב באולימפיאדת השחמט ב-2016.