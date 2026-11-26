ווסלי סו הוא אלוף מאסטרס ירושלים בשח מהיר. השחמטאי האמריקאי, המדורג שישי בעולם, זכה בטורניר היוקרתי שנערך בבירה וגרף את הפרס הראשון בסך 101 אלף דולר - הגבוה ביותר שחולק אי פעם לזוכה בתחרות שחמט בישראל. סו השלים מסע מרשים בשלב הנוקאאוט, שבמהלכו גבר על הנס נימן בדרבי אמריקאי ועל אלכסיי סראנה הסרבי בגמר סופר-דרמטי.
ההפתעה הגדולה של שלב חצי הגמר הגיעה דווקא מכיוונו של סראנה, שהדיח את הפייבוריט הבולט לזכייה, ארג'ון אריגאיסי ההודי, בתוצאה 0.5:1.5. אריגאיסי למעשה סיים ראשון בשלב המוקדם כשצבר 9 נקודות מ-11 משחקים, אבל הודח, כאמור, בשלב הנוקאאוט. בחצי הגמר השני נפגשו שני האמריקאים, סו ונימן, וסיפקו קרב צמוד במיוחד. לאחר שוויון 2.5:2.5, הוכרע המפגש בשובר שוויון לטובתו של סו, שהבטיח את מקומו בקרב על התואר.
בגמר כבר הצליח סו להתעלות על סראנה, ואחרי 2:2 בתום 4 משחקים - גבר עליו במשחק הקובע והוכתר לאלוף המאסטרס. עבור האמריקאי מדובר בהישג נוסף לקריירה מרשימה, שבשיאה הגיע למקום השני בעולם עם מד כושר של 2,822 נקודות. בין הישגיו הבולטים גם זכייה באליפות העולם הראשונה בפורמט פישר רנדום ב-2019, שלוש זכיות באליפות ארצות הברית ומדליית זהב עם נבחרת ארה"ב באולימפיאדת השחמט ב-2016.
"הייתי מאושר לקבל את ההזמנה להגיע לירושלים. אני והמשפחה שלי מאוד אוהבים את ישראל", אמר סו לאחר הזכייה בתחרות. "אנחנו משפחה נוצרית, אבל אוהבים את העם היהודי ויש לנו חברים יהודים רבים ברחבי העולם. אנחנו תומכים בישראל, וגם אם ספגנו ביקורת על כך ברשתות החברתיות - זה לא באמת אכפת לי". על האליפות עצמה: "הטורניר הזה היה מדהים, אפילו טוב יותר ממה שציפיתי. אני רוצה להודות למארגנים ולכל מי שעזר להפוך את האירוע הזה לאפשרי".
הזכייה של סו היא שיאו של אירוע בינלאומי יוצא דופן, שהפגיש במשך ארבעה ימים במוזיאון הסובלנות בירושלים 12 שחמטאים מהבולטים בעולם. התחרות נערכה בהובלת איגוד השחמט הישראלי, משרד התרבות והספורט ועיריית ירושלים, והעמידה קרן פרסים כוללת של 250 אלף דולר. הפרס הראשון, 101 אלף דולר, היה גבוה אפילו ב-1,000 דולר מהפרס הראשון באליפות העולם האחרונה בבליץ שנערכה בקטאר.
בגזרה הישראלית, מקסים רודשטיין ויהלי סוקולובסקי היו הנציגים הבכירים ביותר. רודשטיין סיים במקום השביעי וסוקולובסקי דורג שמיני, כששניהם צברו 4.5 נקודות. לצדם השתתפו במאסטרס גם יבגני פוסטני, איליה סמירין ואביטל בורחובסקי, מול שורה של יריבים מהצמרת הבינלאומית.
לצד המאבקים על הלוח, זכו המשתתפים גם להצצה מקרוב לאחד האתרים החשובים והסמליים בישראל. במהלך ימי התחרות יצאו השחמטאים לסיור בכותל המערבי בירושלים, שם התרשמו מהמקום ומהאווירה המיוחדת. חלקם, בין השאר סו, אף בחרו לקחת חלק במסורת המקומית ולהטמין פתק בין אבני הכותל.
עוד לפני המאסטרס נערכה בבירה אליפות ירושלים הפתוחה בשח מהיר, שהסתיימה ביום חמישי שעבר והיוותה אירוע בינלאומי רחב היקף. יותר מ-450 שחמטאים מ-42 מדינות השתתפו בתחרות, שהייתה האירוע הבינלאומי הגדול ביותר שנערך בישראל מאז 7 באוקטובר 2023. דניל דובוב הרוסי ואלכסיי סראנה הסרבי סיימו בשני המקומות הראשונים. סראנה, כאמור, המשיך עד לגמר המאסטרס.
יו"ר איגוד השחמט הישראלי, ד"ר צביקה ברקאי, אמר: "אליפות המאסטרס בירושלים הייתה הצהרה משמעותית על מקומו של השחמט הישראלי בזירה הבינלאומית. הצלחנו להביא לישראל כמה מהשחמטאים הטובים בעולם, להעניק להם במה יוצאת דופן ולהציג את ירושלים כמרכז של מצוינות, ספורט ותרבות. אנחנו גאים שהצלחנו לקיים אירוע בסדר גודל כזה בישראל".
מנכ"ל האיגוד, גיל בורחובסקי, הוסיף: "ההצלחה של המאסטרס היא תוצאה של עבודה ארוכה ושל שיתוף פעולה עם משרד התרבות והספורט ועיריית ירושלים. הפרס הראשון חסר התקדים, לצד ההשתתפות של שחקנים מהשורה הראשונה בעולם, הפכו את התחרות לאירוע יוצא דופן. גם אליפות ירושלים הפתוחה הוכיחה שיש לישראל יכולת להוביל אירועי שחמט בינלאומיים ולמשוך לכאן את הקהילה העולמית".