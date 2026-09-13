אחרי שבועיים של דרמות, הפתעות ולילות ארוכים במיוחד, אליפות ארה"ב מגיעה לרגע השיא שלה. בשעה זו מתמודדים על המגרש המרכזי בארתור אש אלכסנדר זברב ובן שלטון בגמר הטורניר, כשאחד מהם יעשה היסטוריה ויחגוג לראשונה בקריירה תואר בפלאשינג מדו.

זברב, המדורג הבכיר בטורניר והשני בעולם, כבר הספיק לשבור השנה את המחסום הפסיכולוגי שרדף אחריו במשך שנים. הגרמני בן ה-29 הגיע בעבר לארבעה גמרי גראנד סלאם והפסיד בכולם, כולל אותו ערב טראומטי בניו יורק ב-2020, כאשר איבד יתרון של שתי מערכות מול דומיניק תים. אלא שב-2026 משהו השתנה. ברולאן גארוס הוא סוף-סוף זכה בתואר הגדול הראשון שלו, חודש לאחר מכן הגיע לגמר ווימבלדון, וכעת הוא רחוק ניצחון אחד בלבד מזכייה שנייה במייג'ור בתוך שלושה חודשים.

גלריה הפייבוריט הגדול בגמר. זברב ( צילום: AP Photo/Frank Franklin II )

שלטון וזברב בתמונה המסורתית לפני הגמר ( צילום: AP Photo/Kirsty Wigglesworth )

עבור שלטון בן ה-23 מדובר בגמר הגראנד סלאם הראשון בקריירה שלו, והדרך לשם הייתה הכול חוץ משגרתית. ברבע הגמר הוא שרד קרב אפי מול קרלוס אלקראס, שארך כארבע וחצי שעות והסתיים בניצחון דרמטי של האמריקאי בשובר שוויון במערכה החמישית. בחצי הגמר, למרות פתיחה מהוססת ו-14 טעויות לא מחויבות במערכה הראשונה, הוא התאושש, השתלט על המשחק וניצח את חברו הטוב ובן ארצו פרנסס טיאפו בארבע מערכות.

כעת, שלטון עומד בפני הזדמנות היסטורית: להפוך לאמריקאי הראשון שזוכה בתואר גראנד סלאם לגברים מאז אנדי רודיק, שעשה זאת בדיוק כאן, בניו יורק, ב-2003.

שלטון בפעולה ( צילום: AP Photo/Adam Hunger )

המאזן ההיסטורי בין שני הטניסאים משחק לטובתו של זברב. הגרמני ניצח בכל חמשת המפגשים בין השניים, ארבעה מהם ללא איבוד מערכה. בסך הכול זברב ניצח ב-10 מתוך 11 המערכות ששיחקו, ושלטון לא הצליח לקחת מערכה מולו מאז המפגש הראשון ביניהם. בפעם האחרונה שנפגשו, בטורניר גמר הסבב בשנה שעברה, זברב ניצח 3:6, 6:7.

מערכה ראשונה

כבר במשחקון הראשון היה זה זברב שחגג שבירה ראשונה בגמר, ומיד גם עלה ל-0:2. שלטון יצא מהר מאוד מההלם, צימק ל-3:2 ואף הוליך 0:30 במשחקון השישי. זה לא הספיק. הגרמני שמר על הגשותיו ואמלל את הקהל המקומי בדרך ל-2:4.

הגיע גם לגמר הגברים. בראד פיט ביציע ( צילום: AP Photo/Kirsty Wigglesworth )