אין ספק שלוקה דונצ'יץ' הוא שחקן ענק. למעשה, כבר מזמן לא מדובר רק בפוטנציאל. הסלובני הוא אחד הכדורסלנים הטובים בעולם, גאון התקפי שמסוגל לייצר נקודות מכל מצב ולמסור כדורים שרק הוא רואה.

אין ספק שלוקה דונצ'יץ' הוא שחקן ענק. למעשה, כבר מזמן לא מדובר רק בפוטנציאל. הסלובני הוא אחד הכדורסלנים הטובים בעולם, גאון התקפי שמסוגל לייצר נקודות מכל מצב ולמסור כדורים שרק הוא רואה.

אין ספק שלוקה דונצ'יץ' הוא שחקן ענק. למעשה, כבר מזמן לא מדובר רק בפוטנציאל. הסלובני הוא אחד הכדורסלנים הטובים בעולם, גאון התקפי שמסוגל לייצר נקודות מכל מצב ולמסור כדורים שרק הוא רואה.

דונצ'יץ' מחזיק בכדור במשך חלק ניכר מההתקפות, קובע את הקצב ומחליט מתי למסור, למי ובאיזו דרך לסיים את המהלך. כשהוא בשיאו, קשה מאוד לעצור אותו. אלא שלשיטה הזאת יש מחיר. שאר השחקנים מוצאים את עצמם לא פעם עומדים מסביב, מרווחים את המגרש ומחכים לראות מה יחליט הכוכב שלהם לעשות.

דונצ'יץ' מחזיק בכדור במשך חלק ניכר מההתקפות, קובע את הקצב ומחליט מתי למסור, למי ובאיזו דרך לסיים את המהלך. כשהוא בשיאו, קשה מאוד לעצור אותו. אלא שלשיטה הזאת יש מחיר. שאר השחקנים מוצאים את עצמם לא פעם עומדים מסביב, מרווחים את המגרש ומחכים לראות מה יחליט הכוכב שלהם לעשות.

דונצ'יץ' מחזיק בכדור במשך חלק ניכר מההתקפות, קובע את הקצב ומחליט מתי למסור, למי ובאיזו דרך לסיים את המהלך. כשהוא בשיאו, קשה מאוד לעצור אותו. אלא שלשיטה הזאת יש מחיר. שאר השחקנים מוצאים את עצמם לא פעם עומדים מסביב, מרווחים את המגרש ומחכים לראות מה יחליט הכוכב שלהם לעשות.

במקום חמישה שחקנים שמעורבים במשחק, מתקבלת לעיתים קבוצה של שחקן אחד וארבעה שממתינים להוראות. זה יכול להספיק לניצחונות רבים בעונה הסדירה, אבל אני מתקשה לראות איך סגנון כזה מוביל לאליפות.

במקום חמישה שחקנים שמעורבים במשחק, מתקבלת לעיתים קבוצה של שחקן אחד וארבעה שממתינים להוראות. זה יכול להספיק לניצחונות רבים בעונה הסדירה, אבל אני מתקשה לראות איך סגנון כזה מוביל לאליפות.

במקום חמישה שחקנים שמעורבים במשחק, מתקבלת לעיתים קבוצה של שחקן אחד וארבעה שממתינים להוראות. זה יכול להספיק לניצחונות רבים בעונה הסדירה, אבל אני מתקשה לראות איך סגנון כזה מוביל לאליפות.

גם בצד השני של המגרש יש בעיה. דונצ'יץ' לא תמיד משקיע בהגנה את אותה אנרגיה שהוא מפגין בהתקפה. הוא יודע לקרוא את המשחק, מצטיין בריבאונד ביחס לעמדתו, אבל לעיתים נראה שהוא שומר כוחות למהלך ההתקפי הבא. מול היריבות החזקות בליגה, קשה להסתיר חולשות כאלה לאורך סדרת פלייאוף שלמה.

גם בצד השני של המגרש יש בעיה. דונצ'יץ' לא תמיד משקיע בהגנה את אותה אנרגיה שהוא מפגין בהתקפה. הוא יודע לקרוא את המשחק, מצטיין בריבאונד ביחס לעמדתו, אבל לעיתים נראה שהוא שומר כוחות למהלך ההתקפי הבא. מול היריבות החזקות בליגה, קשה להסתיר חולשות כאלה לאורך סדרת פלייאוף שלמה.

גם בצד השני של המגרש יש בעיה. דונצ'יץ' לא תמיד משקיע בהגנה את אותה אנרגיה שהוא מפגין בהתקפה. הוא יודע לקרוא את המשחק, מצטיין בריבאונד ביחס לעמדתו, אבל לעיתים נראה שהוא שומר כוחות למהלך ההתקפי הבא. מול היריבות החזקות בליגה, קשה להסתיר חולשות כאלה לאורך סדרת פלייאוף שלמה.

אבל בעיניי, האיום הגדול ביותר על חלום האליפות של דונצ'יץ' הוא סן־אנטוניו. ויקטור וומבניאמה הוא שחקן יוצא דופן, וכשסביבו נבנית קבוצה צעירה, אתלטית ומחויבת להגנה, קשה שלא לראות את הפוטנציאל העצום של הספרס. אם הצרפתי יישאר בריא והקבוצה תמשיך להתפתח, סן־אנטוניו עשויה להפוך לכוח משמעותי בליגה לשנים רבות.

אבל בעיניי, האיום הגדול ביותר על חלום האליפות של דונצ'יץ' הוא סן־אנטוניו. ויקטור וומבניאמה הוא שחקן יוצא דופן, וכשסביבו נבנית קבוצה צעירה, אתלטית ומחויבת להגנה, קשה שלא לראות את הפוטנציאל העצום של הספרס. אם הצרפתי יישאר בריא והקבוצה תמשיך להתפתח, סן־אנטוניו עשויה להפוך לכוח משמעותי בליגה לשנים רבות.

אבל בעיניי, האיום הגדול ביותר על חלום האליפות של דונצ'יץ' הוא סן־אנטוניו. ויקטור וומבניאמה הוא שחקן יוצא דופן, וכשסביבו נבנית קבוצה צעירה, אתלטית ומחויבת להגנה, קשה שלא לראות את הפוטנציאל העצום של הספרס. אם הצרפתי יישאר בריא והקבוצה תמשיך להתפתח, סן־אנטוניו עשויה להפוך לכוח משמעותי בליגה לשנים רבות.