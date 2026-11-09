יש קבוצות שאי־אפשר שלא להתאהב בהן, וקומו של ססק פברגאס היא בדיוק אחת כזאת. מי היה מאמין שהקבוצה הקטנה מצפון איטליה, שרק ב־2024 חזרה לסרייה א' אחרי 21 שנות היעדרות, תהפוך בתוך זמן קצר לאחד הסיפורים הגדולים בכדורגל האירופי?

העונה קומו משחקת לראשונה בתולדותיה בליגת האלופות, וכבר הספיקה להדהים את כולם. אחרי שהביסה 1:4 את מנצ'סטר יונייטד, היא הגיעה לצרפת ופירקה את לאנס עם 1:9 בלתי נתפס. כן, תשעה שערים במשחק חוץ בליגת האלופות! בכך הפכה לקבוצה הראשונה בתולדות המפעל שמגיעה למספר הזה מחוץ לביתה, והשוותה את שיא הניצחון הגדול ביותר בתחרות.

שחקני קומו חוגגים ( צילום: AP Photo/Jean-Francois Badias )

ולא מדובר בהצלחה מקרית של ערב אחד. בארבעת משחקיה הראשונים במפעל כבשה קומו 19 שערים, יותר מכל קבוצה אחרת בארבעת משחקי הבכורה שלה בליגת האלופות. היא מדורגת רביעית בטבלה, ובמקביל נמצאת במקום הרביעי גם בליגה האיטלקית, עם 23 נקודות ו־18 שערים בעשרה מחזורים. מספרים מדהימים לקבוצה שעד לא מזמן שיחקה בליגת המשנה.

אחד הגיבורים הגדולים של המסע הזה הוא החלוץ היווני אנסטסיוס דוביקאס, שכבש שלושער מול לאנס והעלה את מאזנו לשישה שערים בארבעה משחקים. הוא מוליך את טבלת מלך השערים של ליגת האלופות, והפך לשחקן השני בלבד שכובש בכל אחד מארבעת משחקיה הראשונים של קבוצתו בעונה במפעל, אחרי אלסנדרו דל פיירו האגדי.

ויש גם את ניקו פאס הנהדר. הארגנטינאי הצעיר כבר הספיק לכבוש שלושה שערים ולבשל חמישה נוספים, יותר מכל שחקן אחר במפעל. הוא לא רק מספק מספרים מרשימים, אלא גם הופך את המשחק של קומו למהנה במיוחד. יחד עם דוביקאס ושאר החברים, הוא חלק מהתקפה שפשוט אי־אפשר להפסיק לצפות בה.

אבל בעיניי, האיש שמגיעות לו הכי הרבה מחמאות הוא פברגאס. מי שהיה קשר מבריק על המגרש מוכיח שגם על הקווים יש לו הרבה מה להציע. קומו שלו משחקת כדורגל התקפי, אמיץ ושמח. היא לא מפחדת משמות גדולים, לא מסתפקת בניצחונות קטנים וממשיכה לתקוף גם כשהמשחק כבר הוכרע. אפילו מול לאנס, שלושה מהשערים הגיעו משחקנים שעלו מהספסל. כולם רוצים להיות חלק מהחגיגה.

מעבר לאגם המפורסם ולאצטדיון היפהפה, יש כאן קבוצה עם אופי מיוחד. היא מוכיחה שגם מועדון שלא רגיל להיות באור הזרקורים יכול לחלום בגדול ולהצליח מול השמות הנוצצים ביותר באירופה.

אני לא יודע עד לאן קומו תגיע העונה, ואם היא באמת מסוגלת להמשיך להפתיע גם בשלבים המכריעים של ליגת האלופות. אבל דבר אחד בטוח: היא כבר כבשה אותי. אז קומו, תמשיכי לשחק ככה, לרגש ולהוכיח שבכדורגל הכל אפשרי. מעכשיו אני אוהד שלך.





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