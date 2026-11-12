"האתגר הכי גדול שלי בקריירה בכלל לא היה על המגרש, אלא מחוצה לו. אבא שלי נפטר ב-16 במארס 2024 וזאת הסיבה שאני לובש את הספרה 16. הוא גידל אותי, לחם במלחמת המפרץ, במבצע 'סופה במדבר'. הוא חינך אותי למנטליות של חייל, לצאת להסתער על כל אתגר ולעולם לא לפחד משום דבר. דיברתי איתו בלילה שלפני, ופתאום הוא כבר לא היה, ככה, בבת אחת".

כך מספר זאק לידיי בראיון בלעדי ל-ynet רגע לפני שמכבי ת"א תארח הערב (21:05) את הפועל ת״א בקפריסין לדרבי במסגרת היורוליג. מאחורי הקשיחות שהוא מביא לפרקט עומדים האובדן שכמעט גרם לו לעזוב את הכדורסל וההבטחה לאביו שמניעה אותו בכל יום. עכשיו, עם הפועל ת״א, הוא רוצה להגיע לפסגה של אירופה ולזכות בגביע היורוליג שחסר לו בארון.

גלריה הפועל ת"א זאק לידיי וירטוס בולוניה ( צילום: הפועל "IBI" תל אביב )

"אני אסיר תודה לכל המשפחה שלי ולתמיכה שקיבלתי, כי הייתי על סף פרישה", מספר הפאוור פורוורד בן ה-32. "זה נגמר מבחינתי, כבר לא רציתי לשחק כדורסל. והצלחתי לצאת מזה - ולהגיע לכושר הטוב ביותר בקריירה שלי. ההתמודדות הזאת גרמה לי להעריך את המשחק אפילו יותר ולעבוד קשה עוד יותר. כשהבאתי את אבא שלי לקבורה, הבטחתי לו שאהיה הכי טוב ושאגיע לפסגה של אירופה. אני עובד קשה בכל יום כדי לקיים את ההבטחה הזאת״

מה מעורר אצלך את המוטיבציה? "הרצון להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמי. אני רוצה לזכות ביורוליג, אני מרגיש שזה גביע שאני חייב להוסיף לארון התארים שלי אחרי שזכיתי באליפויות ובגביעים שונים. יש לי לילות ללא שינה מרוב מחשבות על זה, אני רוצה להיות בפסגה של אירופה ולהוכיח שאני הטוב ביותר בעמדה שלי. אז כן, המטרה האולטימטיבית שלי היא זכייה ביורוליג, וכמובן לזכות בכל התארים האפשריים".

"עוברים תהליך יפהפיה". לידיי מול טייריס מרטין, ג'ואל פארה וברצלונה ( צילום: הפועל IBI ת"א )

איך אתה מרגיש בהפועל ת"א עד עכשיו? "אני מרגיש מבורך להיות כאן ולהיות חלק ממשפחה. להגיע לכאן בשלב הזה של הקריירה, כשחקן ותיק, שנמצא בשיאו, לשחק לצד שחקנים נהדרים ולעבוד עם אנשים נהדרים כדי לנצח ולנסות להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמי"

זה מה שציפית שיהיה כשחתמת בקיץ? "אני בכללי לא ניגש למשהו עם ציפיות מסוימות, אם כבר, אני ניגש אליו מתוך אמונה שאוכל להפוך את השאיפות שלי למציאות. אני רוצה לזכות בתארים, להיות הכי טוב, להיות בטופ של העמדה שלי ולהגיע לפסגה עם הקבוצה, בעזרת עבודה משותפת עם שחקנים מהשורה הראשונה. אנחנו לומדים להכיר זה את זה ומתפתחים ביחד, מכירים זה את זה טוב יותר בכל יום ולומדים איך לנצח משחקים יחד ולשמור על עקביות. אני חושב שעד כה זה תהליך יפהפה".

"אני רוצה להיות בפסגה של אירופה ולהוכיח שאני הטוב ביותר בעמדה שלי. אז כן, המטרה האולטימטיבית שלי היא זכייה ביורוליג, וכמובן לזכות בכל התארים האפשריים"

"כשחתמתי האמנתי שילו לנו את הסגל הכי מוכשר באירופה" ( צילום: הפועל ת"א )

לאחר שלידיי לא נבחר בדראפט 2017 הוא חתם בהפועל גלבוע גליל ואחרי עונה אחת כבר עבר לקבוצות הגדולות באירופה: אולימפיאקוס, ז'לגיריס קובנה, מילאנו ופרטיזן בלגרד.

שיחקת בכמה מהמועדונים הגדולים באירופה, למה בחרת להגיע להפועל? "דיברתי בקיץ עם עופר ינאי ושמעתי על השאיפות שלו ועל מה שהוא רוצה להשיג עם המועדון, דיברתי עם המאמן וראיתי אילו שחקנים יש בקבוצה. אני מגיע לכאן עם הישגים והכרה, וגם לשחקנים האלה יש את זה, אני מרגיש שאם מתחבר סביב מטרה משותפת נוכל להגיע לפסגה של אירופה. כשהסתכלתי על הסגל שנבנה, האמנתי על הנייר שזה הסגל הכי מוכשר באירופה. ישר הרגשתי שהמטרות של כולם כאן תואמות לשלי".

"אני בשיא שלי"

למעשה התחנה הראשונה שלך מחוץ לארה"ב הייתה ישראל, ועכשיו חזרת לכאן כשחקן יורוליג מנוסה, איך אתה מסתכל לאחור על כל התהליך שעברת מאז? "זה מטורף, כשהגעתי לאירופה הייתי כל כך חסר ניסיון וצעיר. הייתי רק בן 22, לא ידעתי שום דבר על אירופה, לא ידעתי שום דבר על ישראל, הייתי רחוק מהמשפחה, הייתי לגמרי לבד, אבל אני ניגש לכל מסע שיש לי בחיים בצורה די דומה, קצת כמו תינוק, אני מסתכל על הכל בעיניים פקוחות לרווחה, סופג הכל ולומד, כל יום הוא יום חדש. אני מגיע בכל יום ועובד, מוריד את הראש ונלחם על הכל, אני עובד הכי קשה שאני יכול, מנסה להיות הראשון שמגיע לאולם והאחרון שעוזב, זאת השגרה שלי, אני עובד על הגוף שלי, המטפל שלי בדיקור והרופאים שלי כאן בישראל עוזרים לי לשמור על הכושר, להישאר צעיר ומלא אנרגיה. אני באמת מרגיש נהדר. אני בשיא שלי, אני מרגיש חי יותר מאי פעם".

בקבוצה יש הרבה שמות גדולים ושחקנים שרגילים להיות המובילים, כמה קשה למצוא את האיזון הנכון בין כולם? "אני חושב שזה חלק מהתהליך שאנחנו מדברים עליו, יש לנו קבוצה עם חמישה או שישה שחקנים שיכולים להיות המצטיינים בכל משחק באירופה. צריך ללמוד לקרוא את המשחק ולבחור את הרגעים הנכונים לעשות דברים מסוימים במהלכם. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לשחק יחד, לחלוק את הכדור ולגבות זה את זה בכל מצב, להיות שם אחד בשביל השני ולצמוח ביחד גם ברגעים הקשים האלה. אני מאמין שדווקא ברגעים הקשים ביותר רואים את האופי ומשם אפשר לצמוח הכי הרבה. אתה מסתכל על קבוצות אחרות ואומר לעצמך שיש קבוצות שהיו רוצות שתהיה להן את הבעיה הזאת".

"אסיר תודה שהוא הביא אותי להפועל". איטודיס ( צילום: עוז מועלם )

אתה לא רשום לליגה, היית רוצה להיות? "אני רוצה לשחק בכל משחק. אני אדם תחרותי, אני מסוג השחקנים שמוכנים למות בשביל החברים שלהם לקבוצה, אני אשחק עם רגל אחד, עם יד אחת. לא אכפת לי. זה פשוט מי שאני. אני קם בכל בוקר, לא מפחד מאף אחד, אני לא מפחד משום דבר חוץ מאלוהים. אני לוחם אמיתי. אני בנוי להתמודד עם משימות גדולות ולצמוח כדי לעמוד באתגרים הגדולים ביותר שלי, וזה לא משנה איזה עומס יטילו עליי. זאת המנטליות שלי, ככה נולדתי וככה חונכתי".

שיחקת תחת מאמנים גדולים לאורך הקריירה, מה אתה חושב על דימיטריס איטודיס? "אני חושב שהוא מלא להט ותשוקה, יש בו קשיחות ונחישות. אני אסיר תודה על כך שאני יכול לצרף אותו לרשימת המאמנים הגדולים שעבדתי איתם. אני תמיד אומר שהקבוצה הזאת היא כמו פרפר, בהתחלה יש זחל ואז עוברים את שלב ההתבגרות ביחד, כקבוצה, כיחידה אחת, כל זה כדי להפוך לפרפר ולהגיע בסוף השנה למקום שבו אנחנו רוצים להיות. אני באמת אסיר תודה לו על כך שהוא הביא אותי לקבוצה הזאת".

"הפועל תנצח"

הפועל ת"א הציבה לעצמה מטרות מאוד גבוהות העונה, אתה מאמין שהקבוצה הזאת יכולה להגיע לפיינל פור או אולי אפילו לזכות ביורוליג? "אני מאמין שאנחנו יכולים להשיג כל מטרה שנציב לעצמנו, כל מטרה גדולה אפשרית. עד כדי כך אני מאמין בכישרון שיש בסגל שלנו ובקבוצת שחקנים שנבנתה כאן. הדבר המרכזי הוא לעבור את התהליך שאנחנו עוברים ולהבין איך להשתמש בכולם, בשחקן הזה ובשחקן ההוא, ואיך לשלב את כולם כך שנגיע למצב שבו אנחנו פועלים כמו מכונה משומנת, וכשנגיע לנקודה הזאת, זה יהיה משהו מיוחד".

"אני חלק מהקבוצה הזאת, וכולנו הפסדנו. אני חושב שהמשחק הזה הראה לנו כמה עוד אנחנו יכולים להתפתח כקבוצה. אני לא מתייחס למשחק הזה כהפסד, אלא כשיעור, כי אנחנו עדיין בתהליך של צמיחה"

"רוצה להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמי" ( צילום: הפועל IBI ת"א )

חווית את הדרבי של בלגרד כששיחקת בפרטיזן. איך היית משווה אותו לדרבי כאן? "אני חושב שהדרבי בבלגרד הוא הדרבי הכי מטורף באירופה, כמובן יש גם את הדרבי בין פנאתינייקוס ואולימפיאקוס. אני מרגיש שהדרבי כאן הוא מיוחד בגלל ההיסטוריה של הקבוצות ושל הליגה הישראלית, אבל הדרבי בבלגרד הוא ברמה אחרת, אתה מרגיש שאתה מגיע למשחק כאילו אתה מוכן למלחמה. לא הייתי מדבר עם המשפחה שלי במשך ימים לפני הדרבי בבלגרד, כי ידעתי באיזה מצב מנטלי אני צריך להיות".

לאורך השנים השם שלך עלה פעמים רבות כמועמד למכבי ת"א, למה זה אף פעם לא קרה? "האמת, אף פעם לא חשבתי על זה ככה, אני חושב שפשוט היו תזמונים שונים ונסיבות שונות לאורך הקריירה שלי".

"הדרבי בבלגרד הוא ברמה אחרת". טימור ודיברתולומיאו בדרבי השבוע ( צילום: עוז מועלם )

ביום שני האחרון הפסדתם בגמר גביע ווינר למכבי ת״א, אומנם לא שיחקת, אבל איך זה הרגיש? "אני חלק מהקבוצה הזאת, וכולנו הפסדנו. אני חושב שהמשחק הזה הראה לנו כמה עוד אנחנו יכולים להתפתח כקבוצה. אני לא מתייחס למשחק הזה כהפסד, אלא כשיעור, כי אנחנו עדיין בתהליך של צמיחה, כשאתה מוביל על קבוצה ב-23 הפרש אתה חייב לדעת לגמור את זה, לנעוץ סכין ולהרוג את המשחק הזה. כל היופי בכדורסל זה שגם אחרי הפסד צריך להמשיך לשחק, בסופו של דבר, משלמים לנו הרבה כסף כדי לשחק כדורסל וזאת ברכה, אבל הקבוצות המיוחדות ביותר הן אלה שבונות אחווה אמיתית, אלה הקבוצות שאת רואה שמשיגות את המטרות הגדולות ביותר ואנחנו בדרך לשם".