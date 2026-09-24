כוכב ה-NFL לשעבר אנטוניו בראון צפוי לקבל הסדר טיעון בפרשת ניסיון הרצח במיאמי, כך הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) עורך דינו. במסגרת ההסדר, בראון צפוי להימנע מעונש מאסר.

בראון צפוי להתייצב בבית המשפט ביום רביעי הבא כדי להשלים את ההסכם. לפי כתב האישום הנוכחי, הוא היה עלול לעמוד בפני עונש של עד 30 שנות מאסר אם היה מורשע בעבירת ניסיון הרצח.

גלריה במסגרת הסדר הטיעון, בראון צפוי להודות בעבירת תקיפה בנסיבות מחמירות ( צילום: AP Photo/Adam Hunger, File )

"נתנו לבראון הצעה שהוא לא יכול היה לסרב לה", אמר עורך דינו, מארק איגלארש. לדבריו, אף שההגנה מאמינה ביכולתה לנצח בתיק, בראון ומשפחתו אינם יכולים להרשות לעצמם להמשיך ולהיאבק במשך שנים בתיק המשפטי.

בראון בן ה-38 מואשם כי במאי 2025, לאחר קרב אגרוף של ידוענים במיאמי, לקח אקדח מאיש אבטחה. על פי צו המעצר, הוא ירה שתי יריות לעבר אדם שעמו הסתכסך והיה מעורב עמו קודם לכן בקטטה. זול-קרניין קוואמה ננטמבו, האדם שעל פי החשד היה יעד הירי, סיפר לחוקרים כי אחד הכדורים שרט את צווארו.

בראון בימיו הגדולים על המגרש ב-NFL ( צילום: AP )

עורך דינו של ננטמבו, ריצ'רד לקופר, אמר כי מרשו סלח לבראון וכי הוא לא צפוי להמשיך לקחת חלק בהליך נגד שחקן הפוטבול לשעבר. "אנחנו מאמינים שהצדק הושג באמצעות הסדר הטיעון הזה, ומרשי מאחל למר בראון בריאות טובה", אמר קופר ל-ESPN.

במסגרת הסדר הטיעון, בראון צפוי להודות בעבירת תקיפה בנסיבות מחמירות במקום בעבירת ניסיון הרצח. "לא יהיה מאסר, לא יהיה כלא ולא מעצר בית. תהיה רק תקופת מבחן", אמר איגלארש. לדבריו, ההסדר אינו כולל גם הערכת אלכוהול או סמים, הערכה פסיכולוגית, מכתב התנצלות, שעות שירות לתועלת הציבור או קנסות. התנאי המרכזי הוא שבראון יתרחק מהקורבן.