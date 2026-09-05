רגע חריג נרשם אתמול (שישי) באליפות ארה"ב הפתוחה, כאשר ארינה סבאלנקה ביקשה לעצור למספר דקות את משחקה בסיבוב השלישי מול קמילה רחימובה, לאחר שהתלוננה על ריח חריף של קנאביס שהגיע לאזור המגרש. המדורגת 1 בעולם פנתה לשופטת הכיסא וביקשה ממנה להתערב.

זה קרה כבר במשחקון השלישי במערכה הראשונה, כאשר המדורגת 1 בעולם הייתה ביתרון 0:3 ו-0:30. לאחר שהתייעצה עם הצוות שלה, היא פנתה לשופטת ואמרה: "מישהו מעשן וויד". סבאלנקה המשיכה וביקשה מהשופטת לטפל בנושא: "אפשר לעשות עם זה משהו? זה כל כך חזק".

ביקשה מהשופטת לטפל בנושא. סבאלנקה ( צילום: ANGELA WEISS / AFP )

השופטת שידרה הודעה בקשר לצוות האבטחה, ובמקביל ביצעה תנועה ביד שנראתה כמו סימון לעישון. אנשי צוות של אליפות ארה"ב ניגשו לאזור היציעים בניסיון לאתר את מקור הריח. לאחר זמן קצר חודש המשחק, הבלארוסית לא איבדה את הריכוז וגברה על רחימובה 3:6, 4:6, בדרך לשמינית הגמר.

לאחר המשחק היא התייחסה בחיוך לאירוע והבהירה כי אינה יודעת בוודאות מהיכן הגיע הריח. "אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, לעשן מה שאתם רוצים ולהירגע איך שאתם רוצים, אבל בבקשה תנסו לא לעשות את זה במהלך משחק טניס", אמרה. "קצת קשה להתמודד עם הריח כשמנסים להתחרות ברמות הכי גבוהות".

Aryna Sabalenka calls out fan for smoking weed mid-match in stunning US Open moment https://t.co/pHc7DWHb18 pic.twitter.com/2iE7c1cRMh — New York Post Sports (@nypostsports) September 4, 2026

סבאלנקה הוסיפה: "אני רק מבקשת מאנשים לא לעשן ליד מגרש הטניס", ולבסוף הצליחה להפוך את הסיטואציה לבדיחה: "אולי זה מהיר מדי בשבילם, והם רוצים להאט את המשחק!".

זו לא הפעם הראשונה שאירוע מסוג זה קורה בניו יורק. שחקנים התלוננו בשנים האחרונות על ריח קנאביס שמגיע לאזור המגרשים, בין היתר בשל מיקומו בתוך פארק פלאשינג מדו קורונה - בו מבלים מאות צעירים. עישון קנאביס אמנם חוקי בניו יורק לבני 21 ומעלה, אך הוא אסור כמובן בשטח הטורניר ובמתחם מרכז הטניס.

באיגוד הטניס האמריקאי מסרו בתגובה: "אנחנו ממשיכים להיות ערניים כאשר אנחנו מתחזקים את המתקן כסביבה ללא עישון".

אחרי ההפרעה הלא שגרתית, סבאלנקה חזרה להתמקד בטניס והוכיחה פעם נוספת מדוע היא המדורגת הבכירה בטורניר. הבלארוסית סיימה את המשחק עם 10 אייסים, ולא נשברה פעם אחת.