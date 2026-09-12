כשרן קוז'וך, מאמן הפועל באר־שבע, נשאל בראיון לעמרי אסנהיים בערוץ הספורט אם הוא מתאים לאמן את ריאל מדריד, הוא לא היסס. "אני חושב שכן. אני יכול לעשות את זה. חד־משמעית", השיב. סביר להניח שרבים מהצופים הרימו גבה וראו בכך עוד ניסיון של איש כדורגל ישראלי לייצר כותרת.

אלא שקוז'וך מוכיח שהביטחון שלו אינו נשען רק על הכרזות. הוא עושה זאת באמצעות תוצאות והישגים, אך גם בדרך שבה הוא מקדם את שחקניו ומוביל אותם לשיאים חדשים.

קוז'וך ( צילום: הרצל יוסף )

עוד לפני שהגיע לבאר־שבע, הוביל קוז'וך את מכבי פ"ת לזכייה בגביע המדינה בעונתו היחידה בקבוצה. אחד הסיפורים הבולטים באותה תקופה היה השינוי שעבר מאור לוי. הקשר הגיע למלאבס בהשאלה ממכבי חיפה, לאחר שלא הצליח לקבע את מקומו אצל הירוקים, וסייע לקבוצה לעלות מהליגה הלאומית. הוא נשאר גם בליגת העל, ואז פגש את קוז'וך, שהחליף את בני לם במהלך העונה.

ההתחלה המשותפת לא הייתה פשוטה. לוי חשש לאבד את מקומו בהרכב, אך נקודת המפנה הגיעה לפני משחק מול מ.ס. אשדוד. בשיחה אישית הבהיר לו קוז'וך עד כמה הוא מאמין בו ורואה בו שחקן מוכשר. מכבי פ"ת אמנם הפסידה באותו ערב בדקה ה־90, אך לאחר מכן יצאה לרצף משחקים ללא הפסד – והקשר בין השניים הלך והתחזק.

"רן שיפר אותי ברמות שקשה לי להסביר", סיפר לוי. "הקצבים שלי עלו, כמות הספרינטים, הלחץ שאני עושה. הוא שיפר אותי מנטלית". בסיום אותה עונה זכתה מכבי פ"ת בגביע המדינה לראשונה מאז 1952, כשלוי ממלא תפקיד מרכזי בהישג.

הסיפור הזה ממחיש היטב את כוחו של קוז'וך. מעבר לידע הטקטי, הוא יודע לדבר עם שחקניו בגובה העיניים, להעניק להם ביטחון – ובעיקר לגרום להם להאמין שהם מסוגלים ליותר.

מקרה נוסף שמלמד על השפעתו הוא זה של אליאל פרץ. הקשר ההתקפי, שגדל במכבי ת"א, עבר בכמה קבוצות בליגת העל וגם בשתי קדנציות בחו"ל. ב־2024 הוא הגיע להפועל באר־שבע בתקווה להחזיר את הקריירה למסלול ולממש סוף־סוף את הפוטנציאל שזיהו בו במשך שנים.

גם הפעם, השינוי החל בשיחה אישית. בתחילת העונה שעברה הבהיר קוז'וך לפרץ: "אם אתה רוצה לשחק גם השנה, אתה צריך להמשיך להשתפר". הקשר חשב בתחילה שהמאמן מנסה לדחוק אותו החוצה, אך הכוונה הייתה הפוכה: לאתגר אותו ולהבהיר לו שהוא מסוגל לתת הרבה יותר.

התגובה הגיעה על הדשא. בעונת 2025/26 הפך פרץ לבאנקר בהרכב, שותף כמעט בכל משחקי הליגה והיה מהמובילים בקבוצה באיומים לשער, עם 58 ניסיונות, ובמסירות מפתח. בסיום העונה זכה לראשונה בקריירה באליפות – ולא כשחקן משלים, אלא כאחד העוגנים של הפועל באר־שבע.

הסיפורים של לוי ופרץ מלמדים שקוז'וך אינו רק מאמן מוכשר, אלא גם איש מקצוע שיודע מתי לדרוש, מתי לחבק וכיצד לרכוש את אמונם של שחקניו. תחתיו, שיחה אישית אינה רק כלי ליצירת מוטיבציה – היא יכולה להפוך לנקודת המפנה של עונה שלמה.

הפועל באר־שבע אמנם לא העפילה לשלב הליגה של ליגת האלופות, אבל דבר לא מוחק את הישגיו של קוז'וך: גביע עם מכבי פ"ת, אליפות בבירת הנגב ושחקנים שהפכו תחתיו לגרסאות טובות יותר של עצמם.

ריאל מדריד עוד רחוקה, ופלורנטינו פרס כנראה אינו עוקב מקרוב אחר הנעשה בטוטו־טרנר. אבל אם קוז'וך ימשיך להפוך שיחות אישיות לעונות שיא, אולי יום אחד גם הטלפון יגיע. עד אז, להפועל באר־שבע כבר יש "מיוחד" משלה.





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