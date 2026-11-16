איתמר איינהורן פורש כנפיים – ולא אלו שמתקינים על האופניים. אחרי עשור בחממה של הקבוצה הישראלית המקצוענית ישראל פרמייר טק, שהפכה ל־NSN כדי להתמודד עם הגל הפרו־פלסטיני באירופה, הרוכב האולימפי יוצא בגיל 29 לדרך חדשה. התרגלנו לראות את הכישרונות הישראלים מתקבצים תחת המטרייה המוכרת – ודווקא בתקופה בינלאומית רגישה, איינהורן חתם בקבוצה זרה, ועוד כספרינטר מוביל.

איינהורן: "כבר בשנה שעברה, אמצע־סוף 2025, בת זוגי לאה (שמשמשת גם כסוכנת שלו, י"ק) ואני ניסינו לייצר קשרים ולחפש אופציות במקומות אחרים. לאט־לאט עשינו התקדמות, אבל לא יצא מזה שום דבר ו־NSN נתנה לי אופציה להמשיך לעונה נוספת. במהלך השנה כבר קיבלתי את התחושה שלא יתנו לי חוזה חדש, ודרך חבר איטלקי מצאנו חיבור לכמה קבוצות. דיברנו עם חלקן, והגענו למגעים מתקדמים עם שתיים מהן".

גלריה "מבחינתם אני בונוס". איתמר איינהורן ( צילום: נועה ארנון )

הקבוצה שבה איינהורן חתם לבסוף היא Solution Tech–NIPPO–Rali האיטלקית־יפנית, אך לפני כן הוא היה על סף חתימה בקבוצה ספרדית. למרבה הצער, אפשר לנחש די בקלות מה קרה שם: "ממש לפני השיחה הסופית עם הקבוצה, הם שלחו לנו הודעה שהעובדה שאני ישראלי עלולה ליצור בעיות עם נותן החסות שלהם, וירדו מההחתמה שלי", הוא מספר.

אבל הדחייה האנטי־ישראלית יצאה לטובה בסופו של דבר. בקבוצה החדשה נלהבים מהחיזוק הישראלי, ויותר מכך, לא נבהלים מתעודת הזהות שלו. איינהורן: "דיברנו על כך שאני ישראלי, ולא הייתה בעיה מבחינתם. הם אפילו סולדים מההפגנות הפרו־פלסטיניות, אז מבחינתם זה בונוס שאני חלק מהקבוצה. בשנה האחרונה הם עשו אחלה עונה, הכי טובה שלהם מאז שהתחילו לפעול במתכונת הנוכחית ב־2022. זו קבוצה בצמיחה, הם עקפו קבוצות רבות ברמה שלהם. לוח התחרויות המסתמן נראה מגניב, עם תחרויות בהודו ויפן שלא השתתפתי בהן מעולם, ויש גם סיכוי להתחרות במדינות ערב".

מכוון ללוס־אנג'לס 2028

בסיס הקבוצה נמצא באיטליה, בין פירנצה לפיזה, אך איינהורן מתכוון להמשיך לגור באזור ברצלונה, שם הוא ולאה מגדלים את בנה: "בקבוצות הבינלאומיות זה לא משנה", הוא מסביר, "הרוכבים לא חיים איפה שהקבוצה יושבת, כל רוכב איפה שמתאים לו".

מה התוכנית של הקבוצה עבורך?

"מאחר שזו קבוצת פרו־קונטיננטל הכרטיס לג'ירו לא מובטח, אבל אם ניכנס לשם אני אשתתף במרוץ בוודאות די גבוהה. זה נכון גם לגבי מרוצי הוורלד טור. אני מיועד להיות הספרינטר המוביל, לשם כך החתימו אותי, והמשימה שלי היא להביא נקודות לקבוצה בדירוג העולמי. הם גם יודעים שאני רוצה לעשות עוד קמפיין אולימפי ולהגיע ללוס־אנג'לס 2028, והנקודות האלה חשובות בשבילי".

הקמפיין הראשון היה בפריז לפני שנתיים. איינהורן נבחר להיות הנציג במרוץ הכביש אחרי שישראל השיגה את הקריטריון האולימפי (לראשונה במרוץ הגברים אחרי 64 שנה), וסיים במקום ה־62 בתחרות המפרכת. "זו בסך הכל הייתה חוויה חיובית", הוא אומר. "המרוץ התנהל בצורה טיפה שונה ממה שציפינו, מה שגרם לי טיפה לאבד את התחושה הטובה לקראת הסיום, אבל עשיתי עבודה לא רעה בכלל והפקתי לקחים".

השאיפה לשדרג את היכולת הכוללת היא בעצם קומה נוספת על הבסיס המצוין שכבר יש לו – הספרינטים. לאורך השנים בקבוצה הישראלית, איינהורן הרשים בתחרויות ברחבי העולם, כולל גראן טור בדמות הוואלטה – כאשר ב־2021 היה קרוב לפודיום באחד הקטעים כשסיים חמישי, ושנה לאחר מכן רשם עוד פיניש במקום השביעי. מי שזכה פעמיים באליפות ישראל במרוצי כביש גרף בין השאר ארבעה קטעים בטור רואנדה, שלושה בטור טייוואן ועוד ניצחונות יוקרתיים בפולין, צ'כיה וסלובקיה.

"לא קל להיות הרוכב שלא מקבל חוזה חדש". איתמר איינהורן ( צילום: ספרינט סייקלינג )

הכל קרה במדי הקבוצה הישראלית, בה רכב רוב הזמן תחת חוזה מקצועני אחרי שצמח דרך קבוצת הפיתוח. הוא התפתח יחד עם הקבוצה והפך להיות מזוהה איתה, כך שהפרידה לא הייתה קלה לשני הצדדים.

היית שלם עם ההחלטה לשנות את שם הקבוצה כדי שלא יכלול את "ישראל", בעקבות ההפגנות ההמוניות במהלך קטעים?

"בשנה האחרונה הורידו את הדגש מהישראלים, וזה היה עצוב מאוד לכולנו. היינו צריכים כביכול טיפה להרכין את הראש, הרוכבים ואנשי הצוות הישראלים, להוריד פרופיל. אף אחד לא שמח על זה, אבל זו הייתה האופציה היחידה להמשיך את הפעילות, לא היו לקבוצה כלים להתמודד עם המחאה בצורה אחרת. אגב, אני אישית בכלל לא נתקלתי במקרים כאלה, אולי רק דגל פלסטין פה ושם".

סיימת את הדרך בקבוצה עם טעם מר?