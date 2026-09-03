ירמילה קראטוכבילובה כבר בת 75. קשה להאמין שהיא חזתה שבגיל הזה עדיין תחזיק בשיא עולם שקבעה לפני 43 שנה במדי צ'כוסלובקיה, בתחרות בינלאומית סתמית במינכן. השיא העתיק ביותר באתלטיקה, 1:53.28 דקות בריצת 800 מ', נראה פחות בר־השגה ככל שהשנים חולפות ורצות מעולות לא נוגעות. שנייה לפה ולשם – ואין מי שתדיח את הצ'כית מהפסגה. אבל אחרי ישנה הרגשה שבשבת זה יקרה. אודרי ורו בת ה־22 משווייץ כבר ממש שם.

בזכות ההישגים והתוצאות מהתקופה האחרונה, ורו הפכה לספורטאית המרגשת ביותר בעולם האתלטיקה הנשית כיום. עוד בשנה שעברה היא התברגה בעשירייה הראשונה בכל הזמנים ב־800, אבל שמות אחרים עלו בהקשר של השיא הבלתי־שביר – הבריטית הנפלאה קילי הודג'קינסון ופמקה ברודרס־בול ההולנדית, שעשתה את המעבר מ־400 מ' משוכות. מומחה האתלטיקה יורם אהרוני מסביר: "מבלי לעורר תשומת לב מיוחדת, ורו גילחה כמעט שתי שניות בכל שנה מהשיא האישי שלה, וגם השיא של שווייץ. זה מתכון משמעותי לשבירת השיא העתיק".

גלריה תשבור את השיא? אודרי ורו ( צילום: Sona Maleterova/Getty Images )

אבל אחרי יותר מארבעה עשורים של יובש, ורו הפכה לפני חודשיים לראשונה מאז קראטוכבילובה שיורדת מ־1:54, כשקבעה 1:53.80 בליגת היהלום בפריז (היחידה שעשתה זאת פרט לשתיהן היא נדז'דה אוליזרנקו הסובייטית, שקבעה 1:52.43 באולימפיאדת מוסקבה ב־1980). הקיץ של השווייצרית המשיך עם זכייה באליפות אירופה, ובשבוע שעבר היא התקרבה עוד קצת לתוצאה המיוחלת עם 1:53.70 בציריך. במוצאי שבת, בגמר ליגת היהלום בבריסל, כל האוהדים בעולם מקווים שהיא תתן עוד פוש אחרון ותנפץ את השיא.

זה כולל את קראטוכבילובה עצמה. במהלך תחרות בברטיסלבה השנה, ירמילה פגשה אישית את אודרי ואמרה לה: "אני מצפה לכך שהשיא שלי כבר יישבר". סתם דברי נימוסין? אולי. או שירמילה ראתה סוף־סוף את היורשת.

מבנה גופה החזק תייג אותה בעיני רבים כ"אתלטית גברית", אבל קראטוכבילובה הייתה גם סמל של איכות. מעבר ל־800, היא החזיקה בשיא העולם ב־400 מ', 47.99 שניות, עד שמריטה קוך המזרח־גרמנייה עקפה אותה. וזה לא הכל – השתיים ניהלו קרבות ראש בראש גם ב־200 מ', ושיאה האישי של קראטוכבילובה ב־100 מ', 11.09 שניות, החזיק כשיא הצ'כי הלאומי עד לחודש שעבר. מדובר במגוון יכולות נדיר – אבל כמובן שהעובדה שהגיעה ממזרח אירופה בתקופה של תוצאות מפוקפקות המיוחסות לשימוש בסמים מטילה עננה על השיא. "מבחינתי, התוצאה של ורו היא שיא העולם האמיתי", כתב העיתונאי והמאמן הרוסי ואסילי פריאנקוב.





אודרי ורו, ירמילה קראטוכבילובה. 43 שנה ( צילום: AFP )

ורו נהנית מהפריחה חסרת התקדים במקצוע. רק לפני שנתיים, באולימפיאדת פריז, הודג'קינסון זכתה בזהב עם תוצאה חלשה יחסית, 1:56.72, כשהיא מקדימה את ציגה דוגומה מאתיופיה ומרי מורה מקניה. תוך שנתיים האירופיות הרימו את הרמה, עם הזינוק של ורו וההצטרפות של ברודרס־בול (שראתה את שיא העולם ב־800 כמטרה ריאלית יותר מאשר השיא המטורף של סידני מקלופלין לברון ב־400 משוכות), ובאליפות אירופה הקיץ שלושתן ירדו מ־1:55. ה־1:54.81 של ורו היה שיא אליפות, ועדיין רחוק מהפוטנציאל שלה, שהתברר כאמור בתחרויות שהגיעו לאחר מכן. הנה פרט מבטיח שהוא אולי רמז לבאות: שיא האליפות הקודם החזיק מעמד מ־1983, בדיוק השנה של שיא העולם.

השלוש דוחפות זו את זו לקצה, לשיפור תוצאות מתמיד, כשברקע אלופת אירופה ב־1,500 מ', ג'ורג'יה האנטר־בל הבריטית, שזכתה בכסף ב־800 באליפות העולם בשנה שעברה ומסוגלת לנצח כל אחת מהן בימים שבהם היא לא מתרכזת בריצה הארוכה יותר.

פריאנקוב ייחס את הכישרון של ורו לגנים שקיבלה מאמא פילומן, שהגיעה מחוף השנהב לשווייץ והתחתנה עם קלוד המקומי. האבא אף התלוצץ בראיון בשווייץ כשאמר: "אני לא הייתי צריך לרוץ לבית הספר" – ואשתו ענתה "אני כן, ואלו הגנים של ארבעת ילדינו".

הייתה גם בישראל. אודרי ורו ( צילום: AP Photo/Morgan Harlow )

אודרי היא ספרינטרית קלאסית למרחקים בינוניים. היא מתנשאת לגובה 1.82 מ' ויש לה רגליים ארוכות. היא צברה הרבה ניסיון באתלטיקה ביחס לגילה הצעיר, מאחר שכנערה התחרתה בקרב־7 ושברה את שיא הנוער השווייצרי. היא למדה מספר מקצועות, השתדרגה, ולקחה את הבסיס היציב הזה להתמחות ב־800.

אף אחד לא ציפה ממנה ליותר מדי באולימפיאדת פריז, לשם הגיעה בכשירות חלקית וסיימה את הופעתה כבר במוקדמות. אבל כפי שאמר אהרוני, ההתקדמות בשנתיים שעברו מאז לא נורמלית. המאמנת שלה, כדורעפנית העבר המצוינת כריסטיאן ברסה נופר, המשיכה בתוכנית העבודת הסדורה וראתה במהירות את הפירות.

התואר שנחשב יוקרתי יותר מאשר הניצחונות בליגת היהלום, אליפות אירופה, היה המסובך מכולם להשגה – מה גם שהתוצאה שם לא הייתה באותו קליבר. את חצי הגמר בברמינגהאם היא עברה בקלות עם התוצאה הרביעית בטיבה, ולגמר הגיעה בקושי עם 2:35.35. רגע, משהו לא הגיוני במספר הזה. ההסבר פשוט: נפילה כואבת שיגרה אותה למקום האחרון בחצי הגמר, אבל ערעור של שווייץ הוביל להקפצתה לגמר יחד עם רצה נוספת, כך שעשר אתלטיות התחרו על המדליה. היא עצמה אמרה: "הרגשתי נהדר, ופתאום, לרוע המזל, משהו קרה ומצאתי את עצמי על האדמה". זו הייתה נגיעה לא מכוונת ברצה אחרת, שהובילה לפגיעה ברצה נוספת – אבל השופטים קבעו כי המקרה מצדיק את שליחתן לגמר. ושם אף אחת כבר לא עצרה אותה.