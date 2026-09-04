ארבעה ספורטאים ישראלים שהיו אמורים להשתתף בסוף השבוע בגביע אירופה בטריאתלון בלונדונדרי שבצפון אירלנד, לא ייקחו בסופו של דבר חלק בתחרות - כך הודיעו אמש (חמישי) בגוף המארגן, מועדון הטריאתלון של צפון-מערב אירלנד (NWTC).

בהודעה שפורסמה ברשתות החברתיות הסבירו במועדון כי נודע להם על האפשרות שספורטאים ישראלים ישתתפו בתחרות רק לאחר שפורסמה באתר של התאחדות הטריאתלון העולמית רשימת המשתתפים הזמנית במרוץ שייערך מחר (שבת). "העברנו מיד את התנגדותנו הנחרצת בנסיבות הללו", אמרו שם והוסיפו: "כדי למנוע כל אי הבנה - לא תהיה נציגות ישראלית שתתחרה באירוע".

מחאה פרו פלסטינית בצפון אירלנד ( המחשה בלבד: Clodagh Kilcoyne - WPA Pool/Getty Images )

ב-NWTC הדגישו כי עמדתם אינה מכוונת נגד "אף אדם בשל דתו או מוצאו האתני אלא נגד ייצוגה של מדינת ישראל בספורט הבינלאומי והניסיון להציג תמונה של נורמליות על במת הספורט העולמית, בזמן שהפלסטינים ממשיכים לסבול".

ג'ולי מידלטון, חברת פרלמנט של צפון אירלנד מטעם המפלגה היוניוניסטית דמוקרטית (DUP), הביעה את סלידתה מההחלטה להדיר את הספורטאים הישראלים מתוך ה-200 שאמורים לקחת חלק באירוע, והגדירה את ההחלטה כ"תמונה עצובה מאוד עבור לונדונדרי. אירוע ספורט בינלאומי, שאמור להציג את הכנסת האורחים ואת הפתיחות של עירנו, מזוהה הדרת ספורטאים רק משום שהם ישראלים".

🇮🇱 ISRAELI TRIATHLETES BARRED FROM NORTHERN IRELAND RACE



Four Israeli athletes will not compete in Saturday’s Europe Triathlon Cup in Londonderry after the North West Triathlon Club objected to their participation.



DUP assembly member Julie Middleton condemned the decision as… pic.twitter.com/agZSQ11Ktc — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 3, 2026