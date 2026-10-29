עם מדליה על הצוואר וניצחון מרשים על האלופה האולימפית בדרך, גפן פרימו העניקה לנבחרת ישראל בג'ודו סיבה לחגוג כבר ביום הראשון של גראנד סלאם אבו דאבי. פרימו זכתה היום (חמישי) במדליית הארד בקטגוריית המשקל עד 52 ק"ג, לאחר שהכריעה באיפון את תרזה בודנרובה הצ׳כית בקרב על המקום השלישי.

פרימו פתחה את התחרות בסיבוב השני, שם סיפקה ניצחון מרשים על דיורה קלדיורובה מאוזבקיסטן, האלופה האולימפית מפריז, והעפילה לרבע הגמר. בשלב הבא גברה על קניה פרנה האיטלקייה, לאחר שצברה שני ניקודי יוקו, בעוד יריבתה ספגה שני עונשים.

הישג יפה. פרימו ( צילום: עוז מועלם )

בחצי הגמר נעצרה הישראלית מול טופולובץ' הקרואטית, שהשיגה שני ניקודי יוקו לעומת אחד של פרימו. בעקבות ההפסד עברה הישראלית לקרב על מדליית הארד, ושם השלימה את המשימה: לאחר שהשיגה ניקוד מוקדם, הכריעה את בודנרובה באיפון וזכתה במקום השלישי.

יצחק אשפיז (עד 60 ק״ג) היה קרוב גם הוא לפודיום, אך סיים במקום החמישי. אשפיז פתח את דרכו עם ניצחון באיפון על ג'ודוקא איטלקי, אולם ברבע הגמר הפסיד ליריב מטג'יקיסטן ונשר לבית הניחומים. שם גבר על ג'ודוקא בריטי והעפיל לקרב על הארד, שבו הפסיד ליריב אוזבקי לאחר שספג שלושה עונשים.

תום שמחייב (עד 66 ק״ג) ניצח בסיבוב הראשון ג'ודוקא רוסי בזכות וואזרי, אך הודח בסיבוב השני לאחר הפסד ליריב אזרי, שהכריע את הקרב בשלב ניקוד הזהב עם וואזרי.