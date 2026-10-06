היום השלישי של אליפות העולם בג'ודו יצא לדרך בבאקו הבוקר (שלישי), ואיתו שני הניצחונות הראשונים של הנבחרת, הן בנשים והן בגברים, כאשר תמנע נלסון-לוי ויהונתן אלבז עלו לשמינית הגמר.

היום השלישי של אליפות העולם בג'ודו יצא לדרך בבאקו הבוקר (שלישי), ואיתו שני הניצחונות הראשונים של הנבחרת, הן בנשים והן בגברים, כאשר תמנע נלסון-לוי ויהונתן אלבז עלו לשמינית הגמר.

היום השלישי של אליפות העולם בג'ודו יצא לדרך בבאקו הבוקר (שלישי), ואיתו שני הניצחונות הראשונים של הנבחרת, הן בנשים והן בגברים, כאשר תמנע נלסון-לוי ויהונתן אלבז עלו לשמינית הגמר.

נלסון-לוי (57 ק"ג), שהגיעה לתחרות מדורגת מהמקום החמישי, ניצחה בשני יוקו מתחרה מפינלנד. בדקה האחרונה של הקרב הישראלית קצת התמהמהה, ספגה יוקו, ונאלצה לעבוד קשה עד הסיום כדי לא לאבד את היתרון. בשלב הבא תפגוש את נאן וואנג הסינית, המדורגת במקום ה-56. באותו המשקל, ענבל שמש הפסידה בקרב הראשון שלה.

נלסון-לוי (57 ק"ג), שהגיעה לתחרות מדורגת מהמקום החמישי, ניצחה בשני יוקו מתחרה מפינלנד. בדקה האחרונה של הקרב הישראלית קצת התמהמהה, ספגה יוקו, ונאלצה לעבוד קשה עד הסיום כדי לא לאבד את היתרון. בשלב הבא תפגוש את נאן וואנג הסינית, המדורגת במקום ה-56. באותו המשקל, ענבל שמש הפסידה בקרב הראשון שלה.

נלסון-לוי (57 ק"ג), שהגיעה לתחרות מדורגת מהמקום החמישי, ניצחה בשני יוקו מתחרה מפינלנד. בדקה האחרונה של הקרב הישראלית קצת התמהמהה, ספגה יוקו, ונאלצה לעבוד קשה עד הסיום כדי לא לאבד את היתרון. בשלב הבא תפגוש את נאן וואנג הסינית, המדורגת במקום ה-56. באותו המשקל, ענבל שמש הפסידה בקרב הראשון שלה.

אלבז (73 ק"ג) כאמור הגבר הראשון שהשיג ניצחון באליפות, אחרי שמוקדם יותר היום באותו המשקל אוהד מוריץ הפסיד בקרב הראשון שלו. אלבז השיג יוקו ראשון על מתחרה מבולגריה, אבל לא הסתפק בו והעלה על לוח הניקוד ווזארי בהמשך. בסיבוב הבא הוא יתחרה מול ג'ק יונזוקה האמריקני.

אלבז (73 ק"ג) כאמור הגבר הראשון שהשיג ניצחון באליפות, אחרי שמוקדם יותר היום באותו המשקל אוהד מוריץ הפסיד בקרב הראשון שלו. אלבז השיג יוקו ראשון על מתחרה מבולגריה, אבל לא הסתפק בו והעלה על לוח הניקוד ווזארי בהמשך. בסיבוב הבא הוא יתחרה מול ג'ק יונזוקה האמריקני.

אלבז (73 ק"ג) כאמור הגבר הראשון שהשיג ניצחון באליפות, אחרי שמוקדם יותר היום באותו המשקל אוהד מוריץ הפסיד בקרב הראשון שלו. אלבז השיג יוקו ראשון על מתחרה מבולגריה, אבל לא הסתפק בו והעלה על לוח הניקוד ווזארי בהמשך. בסיבוב הבא הוא יתחרה מול ג'ק יונזוקה האמריקני.