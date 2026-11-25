נניח שהייתי אוהד שרוף של מכבי תל אביב, בכדורסל ובכדורגל, והייתי רואה איך לורנזו בראון כיכב מול מכבי וניצח אותה בשבוע שעבר. הייתי נגנב מזה שהוא עבר לאדום ועוד מתראיין אחרי ואומר שהם הכי טובים בארץ. הייתי גם נגנב וגם מתעצבן. להיזכר שלפני כמה שנים כל כך אהבתי לראות אותו משחק במכבי.

נניח שהייתי אוהד שרוף של מכבי ורואה את תמיר בלאט לובש אדום ורואה את ים מדר לובש צהוב, הייתי אומר: מה לעזאזל קורה פה? הייתי נגנב מזה וגם צוחק מזה. כמה שנאה היו ביציעים שלבשו מדים הפוכים. עד לפני שנה!





ים מדר מול תמיר בלאט ( צילום: עוז מועלם )





נניח שהייתי אוהד שרוף של מכבי, ונזכר איך ערן זהבי הביא להפועל אליפות במו רגליו בטדי ואחרי כמה שנים הופך להיות כוכב, סמל ופיו פיו של מכבי, הייתי אומר שהספורט התחרפן והתחלק על השכל ובעיקר על הלב.

והאמת היא שהייתי אוהד שרוף מגיל 6, אחרי שראיתי את אחי משביע את אחי השני לאהוד את מכבי כל ימי חייו. נדבקתי. אבל למזלי השבועה לא חלה עליי ואני כבר לא אוהד שרוף כלל וכלל. מספיק נשרפתי. כעת, יש לי חיבה לצהוב וגם הודיה, כי הם היו בשבילי כמו מקלט כשבבית היו ריבים ובחוץ היו מלחמות. יש לי צהוב בלב אבל עדין, מריח נעים, לא שרוף. ריח של כביסה עדינה.

לצערי, בעידן הזה, השחקנים עוברים צדדים בשביל כסף בכזו קלות, לא סמל ולא נעלי פקקים, והקבוצות? יעשו את זה בשמחה וגם בשביל לעשות דווקא לקבוצות היריבות, בעיקר אם זה מכבי-הפועל. ולמזלי, הם הורידו ממני עול גדול של אהדה על עיוור. כי בתכל'ס גם על זה אני צריך לומר תודה, כי חיים בלי תחרות קיצונית, מעקב יומי אחרי תוצאות, ספירת שערים, ניצחונות ואליפויות, זה הניצחון של חיי.

תודה ספורט, מכל זווית שלא אסתכל...

גם לכם יש דעה על הספורט בארץ ובעולם? רוצים לכתוב על הקבוצה שלכם, על שחקן אהוב או על תופעה שמעסיקה אתכם?