רישיון הנהיגה של טייגר וודס נשלל לחמש שנים במסגרת עסקת טיעון שאושרה היום (רביעי) בבית המשפט המחוזי במרטין קאונטי, פלורידה.

אגדת הגולף בן ה-50, שאף ספג קנס כספי, הורשע בעקבות תאונת דרכים בה היה מעורב בחודש מרץ האחרון כשהוא ככל הנראה היה תחת השפעת חומרים אסורים. במסגרת העסקה הודה וודס ב"נהיגה פזיזה ובסירוב לעבור בדיקה חוקית". אל הדיון בבית המשפט הגיע וודס יחד עם בת זוגו, ונסה טראמפ - כשאת פני השניים קיבלו עשרות כתבים וצלמים.

גלריה טייגר וודס מגיע לדיון יחד עם בת זוגו ונסה טראמפ ( צילום: Saul Martinez/Getty Images )

לפני הסדר הטיעון, כפר וודס באשמת נהיגה "תחת השפעה". על פי המשטרה, וודס נהג במהירות גבוהה בכביש הסמוך לחוף בג'ופיטר איילנד, פלורידה, כאשר הלנד רובר שלו פגע במשאית וכתוצאה מכך התהפך על צדו. למשאית נגרם נזק בשווי של כ-5,000 דולר. וודס הצליח לזחול אל מחוץ לרכב מבלי להיפצע, ובהמשך הודה בפני השוטרים כי בזמן התאונה הביט בטלפון הנייד שלו וניסה להחליף את תחנת הרדיו.

בדיקת הנשיפה של וודס לא העלתה סימנים להימצאות אלכוהול בגופו, אך הוא סירב לבצע בדיקת שתן. על פי דוח המשטרה, נמצאו על גופו שני כדורים לשיכוך כאבים.

וודס במהלך הדיון ( צילום: Crystal Vander Weit / POOL / AFP )

וודס יוצא מהדיון. האם זאת הפעם האחרונה? ( צילום: Saul Martinez/Getty Images )

בחודש יולי אישר השופט דארן סטיל הסכם שאפשר לתביעה לעיין ברשומות הרפואיות הקשורות לתאונה ולמעצרו של וודס. הסכם דומה, שאושר בחודש מאי, העניק לתביעה גישה לכל רישומי תרופות המרשם של וודס בבית מרקחת בפאלם ביץ', מתחילת השנה ועד לסוף חודש מרץ.

התאונה שאירעה לטייגר וודס במרץ הייתה הרביעית המשמעותית הקשורה לנהיגה. ב-2021 הוא ניצל מתאונה קשה בקליפורניה, לאחר שרכב השטח שלו התהפך במדרון בזמן שלפי הרשויות נסע במהירות של כ-80 מייל לשעה, אך לא הואשם בעבירה. ארבע שנים קודם לכן, ב-2017, נמצא וודס מחוסר הכרה במכוניתו בצד הדרך, כשבדיקות העלו כי בגופו נמצאו מספר תרופות וחומרים. הוא הודה בנהיגה פזיזה, נידון לשנת מאסר על תנאי, לקנס ולעבודות שירות, ובהמשך עבר תוכנית טיפולית בשל תלותו במשככי כאבים.