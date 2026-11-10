האמת? לא האמנתי שברק בכר יתפטר. הייתי משוכנע שימתין עד שיפטרו אותו, אבל כנראה גם הוא הבין לאן הרוח נושבת והעדיף להקדים את המאוחר. אחרי התבוסה למכבי נתניה, קשה היה לראות איך הוא ממשיך בתפקידו.

לזכותי ייאמר שמעולם לא חשבתי שבכר הוא המאמן הגדול שהתקשורת עשתה ממנו. בהפועל באר־שבע הוא קיבל קבוצה מוכנה מאלישע לוי, ובמכבי חיפה ירש את התשתית שבנה מרקו בלבול. בשני המקרים לא היה צריך לעשות הרבה כדי להפוך את הקבוצות לאלופות. מי יודע אם חיפה הייתה זוכה אפילו באליפות הראשונה ללא הגעתו של עומר אצילי.

בכר ( צילום: עמרי שטיין )

אבל זאת כבר היסטוריה. מבחינתי, העובדה החשובה היא שבכל פעם שבכר נדרש לבנות קבוצה בעצמו, הוא נכשל. גם בתקופות הפחות מוצלחות שלו במכבי חיפה, וגם בכוכב האדום בלגרד, קשה היה לזהות טביעת יד ברורה של מאמן.

וזה בדיוק מה שכל כך מתסכל בעונה הנוכחית. למכבי חיפה יש אחד הסגלים הטובים בליגה, עם התקפה מגוונת ואיכותית, קישור שכולל את עלי מוחמד, ירין לוי ואיתן אזולאי, שני מגינים ימניים מצוינים וחמישה בלמים סבירים שאפשר לבחור מתוכם. ובכל זאת, בכר לא הצליח להפיק מהקבוצה הזאת את מה שהיא שווה.

הכישלון שלו לא הסתכם בתוצאות. הוא בא לידי ביטוי במשחק ההתקפה, ובעיקר בהגנה הפרוצה, בבחירת ההרכבים, בקריאת המשחק ובחילופים שהגיעו פעמים רבות מעט מדי ומאוחר מדי. לכך צריך להוסיף את הקרדיט המוגזם שקיבלו שחקנים מסוימים, כמו קנג'י חורה, גם כשהיכולת שלהם לא הצדיקה זאת.

גם ההתעקשות הטקטית של בכר לא הועילה לקבוצה. הוא בחר שוב ושוב לפתוח במערך שנראה כמו 4־4־2, אבל תוך כדי משחק שלח את אחד המגינים למרכז ועבר לקו של שלושה שחקני הגנה. התוצאה הייתה כפולה: האגפים נחשפו בהגנה, ובצד השני הקיצוניים נותרו ללא עזרה וללא עקיפות של המגינים, ונאלצו להתמודד פעם אחר פעם מול שני שחקני הגנה. במקום לנצל את היתרונות של הסגל, השיטה הזאת ניטרלה אותם.

ובכל זאת, העונה של מכבי חיפה עדיין לא אבודה. יש בקבוצה הזאת מספיק איכות כדי להתאושש, לחזור לנצח ולהיאבק על הכרטיס לאירופה, המטרה המרכזית של המועדון בכל עונה. מה שחסר לה הוא מאמן שיעשה סדר, יבחר את השחקנים המתאימים וייתן לקבוצה שיטה ברורה. מישהו אמר מרקו בלבול?

בכר כבר לא יהיה האיש שיתקן את הטעויות. עכשיו הגיע הזמן להפסיק להסתכל על מה שהיה ולמצוא מאמן שיוציא מהסגל הזה את מה שקודמו לא הצליח. כי הבעיה של מכבי חיפה היא לא מחסור בכישרון, אלא היעדר יד מכוונת.

*הכותב הוא אוהד מכבי חיפה





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