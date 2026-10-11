נבחרת ישראל סיימה את אליפות העולם בבאקו עם רגשות מעורבים. מצד אחד, שתי הפתעות ענק. מצד שני, התחדדה ההבנה שמעמדה של ישראל בג'ודו העולמי מתדרדר - בעיקר עם שחיקה קיצונית בנבחרת הגברים.

יותר ממחצית הנבחרת (שישה מתוך 11), לא ניצחו אפילו קרב אחד ושניים אחרים לא עברו את שמינית-הגמר. ההחלטה שלא לקחת חלק בתחרות הקבוצתית, בה התפארו אחרי שזכו בה במדליה בטוקיו, נראית כהבעת חוסר אמון של המאמן שני הרשקו בסיכויי הנבחרת שלו להצליח במסגרת זו, כמו גם כעדות לבעיית העומק בסגל.

גלריה הבשורה המתוקה. פרימו ( צילום: Anne-Christine POUJOULAT / AFP )

הנבחרת הישראלית אמנם סיימה עם שתי מדליות חשובות, כשנותרו שנתיים למשחקים האולימפיים: הכסף האדיר והסנסציוני של כרם פרימו, הארד של רז הרשקו, יחד עם המקום החמישי הסנסציוני של יונתן אלבז. אבל לצד הגאווה, האליפות בבאקו צריכה גם להדליק נורות אדומות משמעותיות כששמונה ג'ודאים מתוך המשלחת אפילו לא דורגו.

נבחרת הגברים התרוקנה כמעט לגמרי מאיכויות. המדיניות של יו"ר האיגוד, משה פונטי, הובילה להשקעה רק בקצפת של הענף ובפועל זנחה את העתודות, מה שהוביל לריק שיורגש כאן היטב בעשור הקרוב.

שווה פודיום. אשפיז מול ג'ורג'י סרדלאשוילי ( צילום: Alexander NEMENOV / AFP )

בנוסף, נבחרת הגברים התחרתה בארבעה משקלים בלבד (מתוך שבעה), כשלמעט יצחק אשפיז בן ה-18, שהפך לתקווה הגדולה ביותר. מלבדו, אף מתמודד לא באמת היה מועמד ריאלי לזכייה במדליה. אשפיז (עד 60 ק"ג) הגיע כמדורג שני לאליפות ורק בשל הגרלה באמת קשה (שזימנה לו את אלוף העולם ואירופה לשעבר, גיאורגי סרדלאשוילי), הוא הודח כבר בסיבוב הראשון. מדובר בג'ודוקא סופר מוכשר, שווה פודיום, אבל עדיין תלוי בהגרלה סבירה ועלול להתקשות בטורנירים גדולים שם מתייצבים יריבים יפנים, גיאורגים וקוריאנים, שחלקם טובים ואף מנוסים ממנו.

יהונתן אלבז (עד 73 ק"ג) הגיע לקרב על מדליית הארד, אולם ספק רב אם בכלל יבטיח את הקריטריון ויגיע למשחקים האולימפיים בעוד שנתיים. מדובר בהישג מרשים אבל הוא בעיקר נובע מהגרלה נוחה. בקרב על המדליה מול האזרי ראשיד ממדלייב, זה נגמר בנוקאאוט ברור, שלא מפחית מהיום החלומי עם ניצחונות מול שלושה יריבים עדיפים עליו בדירוג, כולל המדורג שישי, האמריקני ג'ק יונוזוקה. שאר הג'ודאים? רוי סיון (עד 90 ק"ג) הפסיד ליריב מהמקום ה-116 בעולם, אוהד מוריץ (עד 73 ק"ג) לברזילאי בינוני מאוד ויוסיף סימין הודח בקרב השלישי מול סימאון קתרינה ההולנדי. מדובר בהופעה שמורכבת מסימנים מדאיגים מאוד בכל הנוגע לכח של ג'ודו הגברים בישראל, זאת נוכח ההתקדמות המתמשכת של מדינות כמו סרביה וקזחסטן.

בכירה במשקל שהופך קשה יותר ויותר. הרשקו ( צילום: באדיבות איגוד הג'ודו )

הודחה על ידי יריבה נחותה. גפן פרימו ( צילום: עוז מועלם )