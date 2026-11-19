וידוי מטלטל מעולם הטניס: השחקן השווייצרי לאנדרו רידי (24) חשף כי ניסה לשים קץ לחייו ביוני 2024, ימים ספורים לפני שהחל להשתתף במוקדמות טורניר ווימבלדון. באותה תקופה סבל מהתקפי חרדה קשים. כעת, לאחר שעבר תהליך טיפולי ממושך, החליט לחשוף את סיפורו כדי לעודד אחרים המתמודדים עם קשיים נפשיים לפנות לעזרה.

רידי סיפר כי במשך תקופה ארוכה התמודד עם חרדה, שהגיעה לשיאה בין פברואר 2023 לנובמבר 2024. "תמיד הייתי אדם חרדתי וביישן, במיוחד כשהייתי צעיר. תמיד הייתה לי התחושה שאני לא מספיק טוב", סיפר ל-BBC. "חשבתי שאני חייב לעשות משהו מיוחד, שאני חייב להיות מושלם. זה היה המאבק הנפשי שלי כל הזמן. תמיד פחדתי שאקבל התקף חרדה, ולא הייתה לי שום שליטה על זה".

גלריה סבל מהתקפי חרדה. רידי ( צילום: Christopher Lee/Getty Images for LTA )

למרות המשבר הקשה, רידי החליט להמשיך ולהתחרות בווימבלדון, גם לאחר ניסיון ההתאבדות. המאמן שלו, שהיה היחיד שידע על מצבו, ניסה לשכנע אותו לחזור הביתה, אך השחקן סירב. "הוא אמר לי ללכת הביתה, אבל מה אז? לשבת בבית ולהיות עצוב? לא רציתי לחזור. רציתי להישאר ולשחק. זה היה שבוע נורא", סיפר.

הטניס, שבו החל לשחק כבר בגיל שלוש, היה במשך תקופה ארוכה המקום היחיד שבו הצליח למצוא מפלט מהמחשבות הקשות. אלא שגם הניצחונות לא הצליחו להעלים את המצוקה. אחרי אחד המשחקים בווימבלדון הוא חזר למלון כשהוא מתקשה לדבר, ובמהלך הלילה המשיכו להציף אותו מחשבות מטרידות. רידי סיפר כי הפסיכולוג שלו נשאר ער איתו עד שלוש לפנות בוקר כדי לוודא שלא יישאר לבדו, והוסיף כי הוא מאמין שהתמיכה הזו הצילה את חייו.

בהמשך נאלץ להתמודד גם עם פציעה משמעותית בברך, שהובילה לניתוח והשביתה אותו מהמשחק. דווקא ההפסקה הכפויה גרמה לו להבין כי הטניס, ששימש עבורו מפלט, לא יכול להחליף טיפול נפשי. "כל עוד שיחקתי, הייתי צריך להילחם בבעיות הנפשיות שלי ולא רציתי להראות חולשה. ואז הבנתי שאני כבר לא רוצה להילחם בזה. רציתי לעזור לעצמי ולהתמודד עם זה", אמר.

בעזרת טיפול מקצועי ותמיכת האנשים הקרובים אליו, מצבו השתפר משמעותית ( צילום: Matt McNulty/Getty Images for ITF )

לדבריו, בעזרת טיפול מקצועי ותמיכת האנשים הקרובים אליו, מצבו השתפר משמעותית. כיום הוא אינו סובל ממחשבות אובדניות והתקפי החרדה פסקו, אף שהוא עדיין מתמודד עם חרדה. הוא החליט לפרסם את סיפורו לאחר שקיבל החלטה להעביר מסר לאנשים שנמצאים במצבים דומים.

"אנשים חושבים שלטניסאים מקצוענים יש הכול. רציתי להראות שגם אם מבחוץ נראה שיש לך הכול, זה בסדר לא להיות בסדר", אמר. "אני מקווה שהמסר שלי יראה לשחקני טניס, ולכל אדם, שלדבר על מה שעובר עליך זו לא חולשה. זה בדיוק ההפך - זה חזק ואמיץ".