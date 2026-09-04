הסיבוב השלישי באליפות ארה"ב הפתוחה נמשך הערב (שישי). המדורגת מספר 1 בעולם והאלופה המכהנת הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר, כך גם ג'סיקה פגולה (3 בעולם). בגברים, דניל מדבדב (8 בעולם) מתמודד בשעה זו, כשבהמשך ישחק גם המדורג שני בעולם ואלוף השנה שעברה, קרלוס אלקראס.
נשים
ארינה סבאלנקה ממשיכה במסע להגנה על התואר, והיא עדיין לא שמטרה מערכה בטורניר, ושמרה על מאזן זה גם הערב. המדורגת מספר 1 בעולם אמנם נאלצה להזיע מול קמילה רחימובה האוזבקית (92 בעולם), אך בסופו של דבר עשתה את העבודה בדרך לניצחון 3:6, 4:6.
האלופה פתחה היטב, ניצחה בשני משחקוני ההגשה שלה ושברה בתווך כדי לקבוע 0:3, שנתן לה מרווח ביטחון בדרך לניצחון במערכה הראשונה. בסט השני רחימובה הצליחה להישאר בעניינים ושמרה על ההגשות שלה עד המשחקון התשיעי, שבו סבאלנקה השיגה את השבירה, וסגרה עניין במשחקון שלאחר מכן.
עבור ג'סיקה פגולה הדברים הלכו יותר קשה, אך בסופו של דבר היא הצליחה לעבור את ליילה פרננדס הקנדית (33 בעולם). פגולה לא הגיעה למערכה הראשונה, וראתה את יריבתה עולה ל-0:3, ובהמשך משיגה שבירה נוספת בדרך ל-1:6 מוחץ. האמריקאית, שב-2024 הגיעה עד לגמר, התעוררה בסט השני, ולמרות שכמעט הסתבכה כשאיבדה את ההגשה שלה במשחקון קריטי, היא שברה בחזרה והשוותה.
במערכה השלישית פערי הרמות באו יותר לידי ביטוי, ופגולה, שנישאה על גלי התמיכה של הקהל המקומי, הראתה דומיננטיות וסגרה עניין בדרך ל-6:1, 4:6, 3:6.
תוצאות נוספות: מרתה קוסטיוק (11 בעולם, אוקראינה) - יקטרינה אלכסנדרובה (18, רוסיה) 3:6, 2:6 סורנה קירסטאה (16, רומניה) - ג'זמין פאוליני (19, איטליה) 3:6, 3:6
פורסם לראשונה: 20:14, 04.09.26