הסיבוב השלישי באליפות ארה"ב הפתוחה נמשך הערב (שישי). המדורגת מספר 1 בעולם והאלופה המכהנת הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר, כך גם ג'סיקה פגולה (3 בעולם). בגברים, דניל מדבדב (8 בעולם) מתמודד בשעה זו, כשבהמשך ישחק גם המדורג שני בעולם ואלוף השנה שעברה, קרלוס אלקראס.

הסיבוב השלישי באליפות ארה"ב הפתוחה נמשך הערב (שישי). המדורגת מספר 1 בעולם והאלופה המכהנת הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר, כך גם ג'סיקה פגולה (3 בעולם). בגברים, דניל מדבדב (8 בעולם) מתמודד בשעה זו, כשבהמשך ישחק גם המדורג שני בעולם ואלוף השנה שעברה, קרלוס אלקראס.

הסיבוב השלישי באליפות ארה"ב הפתוחה נמשך הערב (שישי). המדורגת מספר 1 בעולם והאלופה המכהנת הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר, כך גם ג'סיקה פגולה (3 בעולם). בגברים, דניל מדבדב (8 בעולם) מתמודד בשעה זו, כשבהמשך ישחק גם המדורג שני בעולם ואלוף השנה שעברה, קרלוס אלקראס.

ארינה סבאלנקה ממשיכה במסע להגנה על התואר, והיא עדיין לא שמטרה מערכה בטורניר, ושמרה על מאזן זה גם הערב. המדורגת מספר 1 בעולם אמנם נאלצה להזיע מול קמילה רחימובה האוזבקית (92 בעולם), אך בסופו של דבר עשתה את העבודה בדרך לניצחון 3:6, 4:6.

ארינה סבאלנקה ממשיכה במסע להגנה על התואר, והיא עדיין לא שמטרה מערכה בטורניר, ושמרה על מאזן זה גם הערב. המדורגת מספר 1 בעולם אמנם נאלצה להזיע מול קמילה רחימובה האוזבקית (92 בעולם), אך בסופו של דבר עשתה את העבודה בדרך לניצחון 3:6, 4:6.

ארינה סבאלנקה ממשיכה במסע להגנה על התואר, והיא עדיין לא שמטרה מערכה בטורניר, ושמרה על מאזן זה גם הערב. המדורגת מספר 1 בעולם אמנם נאלצה להזיע מול קמילה רחימובה האוזבקית (92 בעולם), אך בסופו של דבר עשתה את העבודה בדרך לניצחון 3:6, 4:6.

האלופה פתחה היטב, ניצחה בשני משחקוני ההגשה שלה ושברה בתווך כדי לקבוע 0:3, שנתן לה מרווח ביטחון בדרך לניצחון במערכה הראשונה. בסט השני רחימובה הצליחה להישאר בעניינים ושמרה על ההגשות שלה עד המשחקון התשיעי, שבו סבאלנקה השיגה את השבירה, וסגרה עניין במשחקון שלאחר מכן.

האלופה פתחה היטב, ניצחה בשני משחקוני ההגשה שלה ושברה בתווך כדי לקבוע 0:3, שנתן לה מרווח ביטחון בדרך לניצחון במערכה הראשונה. בסט השני רחימובה הצליחה להישאר בעניינים ושמרה על ההגשות שלה עד המשחקון התשיעי, שבו סבאלנקה השיגה את השבירה, וסגרה עניין במשחקון שלאחר מכן.

האלופה פתחה היטב, ניצחה בשני משחקוני ההגשה שלה ושברה בתווך כדי לקבוע 0:3, שנתן לה מרווח ביטחון בדרך לניצחון במערכה הראשונה. בסט השני רחימובה הצליחה להישאר בעניינים ושמרה על ההגשות שלה עד המשחקון התשיעי, שבו סבאלנקה השיגה את השבירה, וסגרה עניין במשחקון שלאחר מכן.