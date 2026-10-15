נפילת עסקת המכירה של מכבי חיפה לאנשי עסקים בראשותו של אדם פריד בקיץ שעבר, הובילה את יעקב שחר לשנות אסטרטגיה. שחר ניצל את קשריו העסקיים כמותג בינלאומי ואת הרגש החם של אחד מהגופים המשפיעים ביותר בעולם הספורט והטכנולוגיה - בנק ההשקעות "ריין גרופ" - לשוק הטכנולוגיה הישראלי, על מנת להוציא לפועל מהלך למכירת המועדון באופן שלא נעשה עד כה בכדורגל הישראלי.

"ריין גרופ" ניהל, בין היתר, את עסקת הענק למכירת צ'לסי במיליארדי פאונד, ליווה את רכישת הנתח ממנצ'סטר יונייטד, מייעץ למנצ'סטר סיטי וניהל את המיזוג של ארגון ה־UFC. מדובר בעסקאות בינלאומיות בפרופיל הגבוה ביותר מצדו של הבנק, שנוהג לפסול בשגרה פניות ממועדונים גדולים באירופה. רק לאחרונה נודע כי הבנק סירב לייעץ או לייצג לפחות שני מועדונים מליגת המשנה באנגליה בהליכי המכירה שלהם.

גלריה יעקב שחר. "המועדון יעבור בעתיד אך ורק למי שיוכל להמשיך את מפעל חיי" ( צילום: שלו שלום )

כיצד בכל זאת הוא הסכים לקבל על עצמו פרויקט קטן בסטנדרטים שלו, כמו מכבי חיפה? לכך יש שתי סיבות מרכזיות. ראשית, מדובר בחברה שחלק משותפיה יהודים, וביניהם ג'ו ראביץ' - המייסד, השותף והדמות המובילה בחברה, שנחשב לאחד האנשים המקושרים בעולם ולקח את הפרויקט של מכבי חיפה באופן אישי. בנוסף, "ריין גרופ" ביצע בעבר מספר עסקאות ענק בישראל, ובהן מכירת אחוזי הבעלות של המותג פלייטיקה מחברת ההחזקות הסינית. דריסת הרגל בישראל מוכרת לבנק, ושוק ההייטק הישראלי, מהמובילים בעולם, חשוב למנהליו. עם זאת, מכבי חיפה היא אולי מותג הספורט הקטן ביותר שהבנק הסכים לקיים בעבורו הליך עמוק, כשמדובר בעסקה המוערכת ב־100־120 מיליון דולר. לשם ההשוואה, עסקת פלייטיקה נערכה לפי שווי חברה של 8.5 מיליארד דולר.

התהליך יתחיל בשקיפות מלאה מצד מכבי חיפה, שתעביר את כל המסמכים הנדרשים לבנק כדי להכין דוחות מפורטים הכוללים חובות, נכסים, הכנסות והוצאות מהשנים האחרונות. תפקידו של הבנק הוא להציע רכישת 100 אחוז מהבעלות על המועדון - מתוך הבנה שאין לו אצטדיון בבעלותו - ולבצע בדיקת נאותות לרוכשים פוטנציאליים רציניים. במקרה של צ'לסי, למשל, נערכו 12 בדיקות נאותות לרוכשים עד שהושלמה המכירה ביעד כלכלי גבוה מזה שביקש בתחילה רומן אברמוביץ'.

המטרה המרכזית היא לקצר ולייעל את הליך המכירה האפשרי של המועדון ( צילום: גיל יוחנן )

המטרה המרכזית היא לקצר ולייעל את הליך המכירה האפשרי. במקרה של מכירת הפועל ת"א לאדמונד ספרא - שהוא מודל מבחינת "ריין גרופ" - בדיקת הנאותות ארכה חודשים ארוכים וכללה החלפת חברות בדיקה. זהו בדיוק העיכוב שבחיפה רוצים לחסוך, כדי להגיע מוכנים ומסודרים מראש בעת הצגת המועדון לרוכש פוטנציאלי.

להמשיך את המורשת

על פי גורמים המעורים בעסקאות של הבנק, מכבי חיפה לא משלמת ל"ריין גרופ" בעבור עצם ההליך, אלא רק במקרה של מכירה בפועל, אז יתקבלו אחוזים מסוימים. "ריין גרופ" קיבל את הזכויות הבלעדיות על הניסיון למכור את המועדון, תוך התחייבות מצד אנשי מכבי חיפה שלא להתערב בהליך ולהתמקד בניהול השוטף בלבד. הצעד מהווה אמירה ברורה מצד שחר על רצונו למכור את המועדון ולמנוע מחאות אוהדים, לצד חיסכון בזמן ובמשאבים שהיו מתבזבזים על טיפול בהצעות לא רציניות.

התהליך יתחיל בשקיפות מלאה מצד מכבי חיפה, שתעביר את כל המסמכים הנדרשים לבנק כדי להכין דוחות מפורטים הכוללים חובות, נכסים, הכנסות והוצאות מהשנים האחרונות. תפקידו של הבנק הוא להציע רכישת 100 אחוז מהבעלות על המועדון - מתוך הבנה שאין לו אצטדיון בבעלותו - ולבצע בדיקת נאותות לרוכשים פוטנציאליים רציניים

בשיחות של שחר עם אנשי בנק ההשקעות הוגדרה המטרה: לאתר רוכש שיציב את מכבי חיפה כפרויקט חייו, וימשיך את הדרך של 35 השנים האחרונות כדי להצעיד את הקבוצה לגבהים חדשים - עם התחייבות לתקציב גבוה והגעה קבועה למפעלים האירופיים.

מאחר שמדובר בבנק ההשקעות הספורטיבי הגדול בעולם, יש לו קרדיט גדול. עם זאת, ההערכה היא כי למרות גיוסו של הגוף היוקרתי, באווירה האנטי־ישראלית הנוכחית יהיה קשה לאתר רוכש בשלב זה. על כן, ההתמקדות היא במיליארדר יהודי שירכוש את הקבוצה או בקרנות השקעה מארה"ב, כמו במקרה של מכבי נתניה, כאשר גם לבחירות הקרובות במדינה עשויה להיות השפעה על עסקת המכירה. השמות שהועלו בימים האחרונים אינם רלוונטיים בשלב זה, ועל פי הידוע אין כרגע רוכש בקנה - כך שמדובר רק בגיוס פלטפורמה יוקרתית במטרה להוביל תהליך מקצועי ויסודי.

שחר סיכם והדגיש בהודעה שהוציא שלשום: "אני מחפש גוף רציני שיוכל להצעיד את המועדון קדימה, כפי שכבר אמרתי לא פעם. המועדון יעבור בעתיד אך ורק למי שיוכל להמשיך את מפעל חיי ולהוביל את המועדון להישגים נוספים. עד שזה יקרה, אמשיך לתמוך, להשקיע, לקדם ולנהל את המועדון המפואר שלנו ושל אוהדינו הרבים באהבה ובגאווה".

גדראני יקבל בבית"ר כ-5.5 מיליון שקל ב-3 שנים

בית"ר ירושלים החתימה את אחד משחקניה המרכזיים לשלוש שנים נוספות - כפי שפורסם ב־ynet - ועתה מתבררים פרטי חוזהו החדש: בשלוש השנים הקרובות יקבל הבלם הגיאורגי לוקה גדראני, שהגיע בקיץ שעבר מקייראט, כ־5.5 מיליון שקל ברוטו.

החוזה של גדראני בבית"ר

גדראני, שקיבל בעונה שעברה 250 אלף יורו, ישתכר העונה 345 אלף יורו - שדרוג מיידי של כ־20 אחוז. בעונה הבאה יעלה שכרו ל־370 אלף יורו, ובעונתו הרביעית בבית וגן ירשום גדראני את שיא השתכרותו: 395 אלף יורו. על פי החוזה, שכרו מחושב לפי שער המרה קבוע של 3.6 שקלים ליורו.

בעקבות החוזה החדש יהפוך גדראני למשתכר הבכיר בבית"ר ירושלים, לצד עומר אצילי, ירדן שועה ובוריס אינו - מעמד המקבע את מקומו כבורג מרכזי במערך של הקבוצה.

באר־שבע לא הגישה הצעה, חיפה החתימה את דסה

מכבי חיפה הפתיעה השבוע עם ההחתמה של קפטן נבחרת ישראל, אלי דסה, שהגיעה אחרי דרמה ומתיחות מול גורמים אחרים בכדורגל הישראלי.

חיפה זיהתה הזדמנות ופעלה במהירות. דסה ( צילום: מכבי חיפה )

דסה בן ה־33 הפך לשחקן חופשי לאחר שניימכן ההולנדית בחרה שלא להאריך את חוזהו, וכווונתו המקורית הייתה למצוא קבוצה אחרת מעבר לים. עם שובו מפגרת ליגת האומות, פגש המגן את בעלי הפועל באר־שבע, אלונה ברקת, שהביעה עניין בצירופו כדי שיהיה גיבוי במשחקי הליגה לגיא מזרחי, שיתרכז במשחקי הליגה האירופית. דסה הבהיר כי עדיפותו הראשונה היא למצות אופציות בחו"ל, וביקש מברקת להמתין עד לסוף השבוע בטרם יחזיר תשובה סופית. בשל כך, בשום שלב לא הוגשה לו הצעה כספית רשמית.