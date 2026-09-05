כשז'ואן לאפורטה נבחר מחדש לנשיאות ברצלונה ב-2021, הוא קיבל לידיו מועדון בטיפול נמרץ; מערכת המצויה בקריסה כלכלית, שנבעה בין היתר מהוצאות עתק על שחקנים שאינם מתאימים ל-DNA של המועדון, ואשר הובאו כמרדף עיוור אחרי הצלחה מיידית. צעדו הראשון היה הישרדותי ורומנטי – מתן המושכות לצ'אבי כדי להחזיר את הגאווה והזהות הקטלונית. המאמן עשה את שלו, אבל כשהתקרה הכלכלית איימה לחנוק את המועדון מחדש, לאפורטה הבין שרומנטיקה לא תספיק. ההחלטה לחתוך לכיוון אחר, ולהפקיד את המפתחות בידיהם של המנהל המקצועי דקו והמאמן האנזי פליק, שינתה את גורל המועדון.

כך נולדה ה"דקו-פליקציה" – סימביוזה מושלמת בין הראייה הניהולית של דקו מאחורי הקלעים, לבין השיטה הבלתי מתפשרת שהנחיל פליק על המגרש. הקבוצה חזרה לתכונות הבסיסיות ביותר: חוכמה, ניצול משאבים מקומיים ופגיעות כירורגיות בשוק ההעברות.





גלריה לאמין ימאל ( צילום: Josep LAGO / AFP )





פליק הגיע כטקטיקן המעוטר של באיירן מינכן, ודקו ביסס את עצמו מאז שפרש כסוכן שחקנים עם עין מקצועית נדירה (כמי שגילה בין היתר את ראפיניה). החיבור הזה מוכיח שכאשר כימיה קבוצתית פוגשת מערכת טקטית מדויקת, נוצר יתרון אסטרטגי. קבוצה שנחשבה לפתולוגיה כלכלית הפכה לכוח אירופאי מוביל.

פליק לא הגיע לקטלוניה כדי להמשיך את מסורת הטיקי-טקה הסבלנית. הוא הביא איתו דוקטרינה מודרנית – כדורגל של יעילות, תכליתיות, מחשבה התקפית בלתי פוסקת וקו הגנה גבוה. במשך עשרות שנים, הפילוסופיה במועדון נשענה על האקסיומה של רינוס מיכלס ויוהאן קרויף: "אם הכדור אצלך, היריב לא יכול לתקוף". ברצלונה חונכה להאמין שהגנה היא מטרד שפותרים באמצעות החזקת כדור אינסופית. אך פליק הפך את המשוואה: גם כשהכדור אצל היריב, הוא פשוט לא מסוגל לתקוף. הלחץ השיטתי חונק את היריבה עוד בחצי המגרש שלה, והופך את חטיפת הכדור לכלי התקפי קטלני ביותר.

את השינוי הדרמטי ביותר מודל זה הציג בקיץ הנוכחי. בניגוד לשנים הקודמות, שבהן המועדון היה כבול, הדילמה הכלכלית הופחתה משמעותית. המהפך הניהולי שהוביל לאפורטה הצליח לאזן את התקציב ולייצר שורת הכנסות חדשות, שקירבו את ברצלונה בחזרה לחוק ה-1:1 המאפשר להוציא כל אירו שנכנס. לראשונה מזה שנים, הקבוצה מביטה לשוק ההעברות בעיניים פקוחות, לא מתוך פאניקה, אלא מתוך יכולת להביא בדיוק את מה שפליק צריך.

חופש הפעולה הזה תורגם מיד להצהרת כוונות מחושבת ומנצחת. במקום לחפש שמות נוצצים שימכרו חולצות, דקו חיפש פרופילים שיתאימו למערך הלחץ כמו כפפה ליד. פליק ביקש לשדרג את משחק הלחץ, ודקו החתים שני שחקני אגף מהירים במיוחד, אנתוני גורדון וקארים אדיימי. מנגד, המערכת לא היססה לקבל החלטות קשות כדי לשמור על האיזון החדש: רונלד אראוחו הושאל לאחר שהתקשה להסתגל לקו ההגנה הגבוה, ופראן טורס נמכר בסכום עתק לאחר שהחטאותיו הציגו היעדר תכליתיות. המועדון אפילו שיחרר את רוברט לבנדובסקי, מתוך הבנה שבגיל 38 משחק הלחץ שלו פחות אפקטיבי – ובשיטה של פליק, הלחץ גובר על סנטימנטים.

בתווך, בזמן שפליק שוקד על ליטוש משחק ההגנה ושיפור התיאום בין הקישור לקו האחורי, דקו סיפק את הדובדבן שבקצפת באמצעות החתמתו של רודרי – הקשר האחורי הטוב בעולם. הגעתו לא רק מייצבת את הקישור, אלא משחררת את פדרי לנהל את המגרש מקדימה, ומפחיתה ניסיונות לאתגר את קו ההגנה.

האיזון הזה מתורגם על המגרש לדינמיקה התקפית מרתקת, שנולדה מתוך פתרונות יצירתיים. כשחוליאן אלבארס לא הגיע, ברצלונה לא נכנסה לפאניקה והציגה תוכנית ב' מבריקה: הסטתו של ראפיניה לעמדת ה"חלוץ המדומה". המהלך ניצל באופן מקסימלי את המהירות ויכולת הלחץ שלו, והניב פתיחת עונה נהדרת של 5 שערים ובישול בשלושת מחזורי הפתיחה. ראפיניה אינו מסתפק רק בתנועות עומק; הוא מגוון ונוטש את עמדת החלוץ, נסוג לקישור ומעבה את החזקת הכדור. בכך, מפנה שטחים עבור קשרים כמו דני אולמו ופרמין לופס, המתמחים בפריצות מהקו השני ומנצלים את יכולת המסירה המדהימה של פדרי, שיש לו כעת חופש מוחלט לשחק במגמה קדימה כשרודרי סוגר את האמצע. כך נוצר פאזל התקפי שמציב בפני היריב דילמה בלתי אפשרית: איזה קשר יפרוץ קדימה כחלוץ המדומה, ומי יישאר מאחור לנהל את הקצב? כל זאת, מבלי שניתן להוריד את העיניים מלאמין ימאל באגף ימין. העובדה שברצלונה כבשה 12 שערים (הכי הרבה בליגה), כש-11 מתוכם נכבשו מתוך הרחבה, מציגה את התכליתיות החדשה.





ראפיניה ( צילום: Josep LAGO / AFP )





עם זאת, השיטה הקיצונית הזו לא הייתה מחזיקה מעמד ללא הבעת אמון מוחלטת בבוגרי האקדמיה. האילוץ הכלכלי של העונות הקודמות הוליד את ההזדמנות, והכישרונות הצעירים לקחו אותה בשתי ידיים. בראש המהפכה הזו עומד כמובן ימאל, שפרץ מהנוער כבר בגיל 15 והפך לפנים של המועדון, אך האמון של פליק לא עצר שם. הוא נמשך עם צעירים כמו פאו קובארסי, שאינטליגנציית המשחק שלו מייצבת את קו ההגנה הגבוה, מארק ברנאל ,ג'רארד מרטין ואחרים. האומץ הניהולי הזה מנע רכש מיותר, איפשר לאזן את המועדון תקציבית ובמקביל הפך את שחקני הבית לברגים חיוניים במכונה המשומנת.

ה"דקו-פליקציה" מוכיחה שברצלונה כבר לא מחפשת כוכבים שיגדירו את המועדון, אלא שחקנים שישתלבו בשיטה ויצמחו בתוכה. כאשר המאמן והמנהל המקצועי משדרים על אותו תדר, המגבלות של העבר מוסרות. אין פלא שברצלונה חוזרת לתפוס את מקומה הטבעי לא רק כלהיט מקומי, אלא כפייבוריטית המובהקת והשלמה ביותר לזכייה בכל התארים – כולל ליגת האלופות.

* המונח "דקו-פליקציה" הוא המצאה פרטית של הכותב. אם פליק ולאפורטה יאמצו אותו בהמשך העונה – שמעתם את זה כאן קודם.

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