רוגליץ' עצמו מסביר כי ההחלטה להצטרף ל-NSN נובעת בראש ובראשונה מהרצון להמשיך ולאתגר את עצמו, גם בשלב הזה של הקריירה. "תמיד אהבתי אתגרים", הוא אומר. "זו הסיבה שאני כאן - להתמודד יחד עם הקבוצה ולראות מה העתיד צופן לנו. לקח לי הרבה זמן להבין איך לפתוח פרק בחיים שבו ארגיש שלם ושליו עם עצמי. אבל התשובה, מתברר, פשוטה למדי, והיא נמצאת בשם של הקבוצה: Never Say Never - לעולם אל תגיד לעולם לא. אני מרגיש שזה חיבור מושלם.