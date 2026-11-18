קבוצת האופניים NSN רשמה היום (רביעי) את אחת ההחתמות היוקרתיות בתולדותיה: פרימוז' רוגליץ' יצטרף לשורותיה בעונת 2027 לאחר שחתם על חוזה לשנה בקבוצה. הרוכב הסלובני (37), מגיע עם רקורד מרשים: ארבע זכיות בוואלטה אספניה, ניצחון בג'ירו ד'איטליה, מדליית זהב אולימפית במרוץ נגד השעון בטוקיו, ועשרות ניצחונות במרוצים החשובים בעולם.
החתמתה המדוברת היא צעד משמעותי נוסף בתהליך בנייתה של NSN כקבוצה המבקשת להתמודד ברמות הגבוהות ביותר של הענף. לאחר צירופם של רוכבים בולטים ובהם ספרינטר העל האריתראי ביניאם גירמאי, ריצ'רד קאראפאס האקוואדורי שחתם לפני שבועיים ונחשב לרוכב על שזכה בג'ירו ובאולימפיאדה, המטפס הקולומביאני סנטיאגו בויטראגו והכשרון הבלגי הצעיר לנארט וואן אטוואלט.
רוגליץ' עצמו מסביר כי ההחלטה להצטרף ל-NSN נובעת בראש ובראשונה מהרצון להמשיך ולאתגר את עצמו, גם בשלב הזה של הקריירה. "תמיד אהבתי אתגרים", הוא אומר. "זו הסיבה שאני כאן - להתמודד יחד עם הקבוצה ולראות מה העתיד צופן לנו. לקח לי הרבה זמן להבין איך לפתוח פרק בחיים שבו ארגיש שלם ושליו עם עצמי. אבל התשובה, מתברר, פשוטה למדי, והיא נמצאת בשם של הקבוצה: Never Say Never - לעולם אל תגיד לעולם לא. אני מרגיש שזה חיבור מושלם.
"אני עדיין מאמין שיש לי דברים לעשות ולהשיג - גם במרוצים וגם בעבודה שלי עם עצמי. יש בי עדיין את הדחף ואת הגישה הנכונה, לא רק כדי להמשיך להתחרות, אלא גם כדי להגיע להישגים".