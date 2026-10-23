המחזור השישי בליגת ווינר בכדוריד שוחק על פני שלושה ימים, עם משחקים שהשפיעו על תמונת הצמרת ועל המאבקים בתחתית. מכבי ראשל"צ היא היחידה שנותרה מושלמת אחרי ששיחקה חמישה משחקים עם ניצחון 26:36 על עירוני רחובות. הפועל ראשל"צ נצמדה אליה (עם משחק יותר) לאחר ניצחון 31:36 על הפועל אשדוד.

המחזור השישי בליגת ווינר בכדוריד שוחק על פני שלושה ימים, עם משחקים שהשפיעו על תמונת הצמרת ועל המאבקים בתחתית. מכבי ראשל"צ היא היחידה שנותרה מושלמת אחרי ששיחקה חמישה משחקים עם ניצחון 26:36 על עירוני רחובות. הפועל ראשל"צ נצמדה אליה (עם משחק יותר) לאחר ניצחון 31:36 על הפועל אשדוד.

המחזור השישי בליגת ווינר בכדוריד שוחק על פני שלושה ימים, עם משחקים שהשפיעו על תמונת הצמרת ועל המאבקים בתחתית. מכבי ראשל"צ היא היחידה שנותרה מושלמת אחרי ששיחקה חמישה משחקים עם ניצחון 26:36 על עירוני רחובות. הפועל ראשל"צ נצמדה אליה (עם משחק יותר) לאחר ניצחון 31:36 על הפועל אשדוד.

בדרמה הגדולה של המחזור נפרדו בני הרצליה ומכבי ת"א בשוויון 29:29 ובקרב תחתית גברה נס ציונה 29:37 על מ.כ באר שבע. במשחקים שהתקיימו באמצע השבוע גברה מ.כ חולון 24:41 על קריית מוצקין והפועל קריית אונו ניצחה 30:31 את הפועל ערד.

בדרמה הגדולה של המחזור נפרדו בני הרצליה ומכבי ת"א בשוויון 29:29 ובקרב תחתית גברה נס ציונה 29:37 על מ.כ באר שבע. במשחקים שהתקיימו באמצע השבוע גברה מ.כ חולון 24:41 על קריית מוצקין והפועל קריית אונו ניצחה 30:31 את הפועל ערד.

בדרמה הגדולה של המחזור נפרדו בני הרצליה ומכבי ת"א בשוויון 29:29 ובקרב תחתית גברה נס ציונה 29:37 על מ.כ באר שבע. במשחקים שהתקיימו באמצע השבוע גברה מ.כ חולון 24:41 על קריית מוצקין והפועל קריית אונו ניצחה 30:31 את הפועל ערד.

הצהובים, שנתנו פייט ענק באירופה אבל הודחו על ידי וויבודינה, הם היחידים בליגה עם מאזן מושלם אחרי שגברו על היריבה מהעיר השכנה, שסופרת כבר חמישה הפסדים רצופים. הפתיחה הייתה דווקא של האורחת, שעלתה ל-1:4 מהיר, אך המקומיים התעשתו וירדו להפסקת המחצית ביתרון 13:15. במחצית השנייה שחקניו של ג'ו מתתיה השתלטו על העניינים, ברחו ל-15:20 ומכאן הפער רק הלך וגדל. ירמי סידי ולידור פסו כבשו 7 שערים כ"א למנצחת, עדן ג'ינג'י הוסיף 6.

הצהובים, שנתנו פייט ענק באירופה אבל הודחו על ידי וויבודינה, הם היחידים בליגה עם מאזן מושלם אחרי שגברו על היריבה מהעיר השכנה, שסופרת כבר חמישה הפסדים רצופים. הפתיחה הייתה דווקא של האורחת, שעלתה ל-1:4 מהיר, אך המקומיים התעשתו וירדו להפסקת המחצית ביתרון 13:15. במחצית השנייה שחקניו של ג'ו מתתיה השתלטו על העניינים, ברחו ל-15:20 ומכאן הפער רק הלך וגדל. ירמי סידי ולידור פסו כבשו 7 שערים כ"א למנצחת, עדן ג'ינג'י הוסיף 6.

הצהובים, שנתנו פייט ענק באירופה אבל הודחו על ידי וויבודינה, הם היחידים בליגה עם מאזן מושלם אחרי שגברו על היריבה מהעיר השכנה, שסופרת כבר חמישה הפסדים רצופים. הפתיחה הייתה דווקא של האורחת, שעלתה ל-1:4 מהיר, אך המקומיים התעשתו וירדו להפסקת המחצית ביתרון 13:15. במחצית השנייה שחקניו של ג'ו מתתיה השתלטו על העניינים, ברחו ל-15:20 ומכאן הפער רק הלך וגדל. ירמי סידי ולידור פסו כבשו 7 שערים כ"א למנצחת, עדן ג'ינג'י הוסיף 6.