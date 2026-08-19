ניק קיריוס הושעה באופן זמני מפעילות בטניס העולמי לאחר שנמצא חיובי בבדיקת סמים לקוקאין. הטניסאי האוסטרלי סיפק את הדגימה במהלך טורניר מיורקה ב-22 ביוני, והבדיקה אישרה מאוחר יותר את הממצאים. בעקבות זאת, קיריוס (מדורג 13 בעולם לשעבר) מושעה בפועל עוד מ-4 באוגוסט.

ניק קיריוס הושעה באופן זמני מפעילות בטניס העולמי לאחר שנמצא חיובי בבדיקת סמים לקוקאין. הטניסאי האוסטרלי סיפק את הדגימה במהלך טורניר מיורקה ב-22 ביוני, והבדיקה אישרה מאוחר יותר את הממצאים. בעקבות זאת, קיריוס (מדורג 13 בעולם לשעבר) מושעה בפועל עוד מ-4 באוגוסט.

ניק קיריוס הושעה באופן זמני מפעילות בטניס העולמי לאחר שנמצא חיובי בבדיקת סמים לקוקאין. הטניסאי האוסטרלי סיפק את הדגימה במהלך טורניר מיורקה ב-22 ביוני, והבדיקה אישרה מאוחר יותר את הממצאים. בעקבות זאת, קיריוס (מדורג 13 בעולם לשעבר) מושעה בפועל עוד מ-4 באוגוסט.