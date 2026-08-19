ניק קיריוס הושעה באופן זמני מפעילות בטניס העולמי לאחר שנמצא חיובי בבדיקת סמים לקוקאין. הטניסאי האוסטרלי סיפק את הדגימה במהלך טורניר מיורקה ב-22 ביוני, והבדיקה אישרה מאוחר יותר את הממצאים. בעקבות זאת, קיריוס (מדורג 13 בעולם לשעבר) מושעה בפועל עוד מ-4 באוגוסט.
הסוכנות הבינלאומית ליושרה בטניס (ITIA) מסרה כי לקיריוס עמדה הזכות לערער על ההשעיה הזמנית, אך הוא "בחר שלא לעשות זאת עד כה". בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו לקח הטניסאי אחריות על המעשה, כתב כי עשה "טעות ענקית" והוסיף כי הוא "נושא באחריות המלאה".
תחת תנאי ההשעיה, נאסר על קיריוס בן ה-31 להשתתף, לאמן או אפילו להגיע לטורנירי גראנד סלאם ולכל אירוע רשמי אחר המאורגן על ידי סבבי הגברים והנשים (ATP ו-WTA). כזכור, האוסטרלי רשם העונה ארבעה משחקי יחידים בלבד לאחר שהתמודד בשנים האחרונות עם פציעות ממושכות בברכו ובפרק כף היד. הופעתו האחרונה הייתה בטורניר הזוגות בווימבלדון, שם הודח בסיבוב הראשון יחד עם שותפו אלכסנדר בובליק.