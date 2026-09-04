מדליית ארד לעדנאן מילאד בגרנד פרי מוג'ו, קוריאה 2026 עוד ציון דרך משמעותי בקריירה של עדנאן עם מדליית הארד הראשונה שלו בטורניר הגרנד פרי היוקרתי.
עדנאן פתח את יום הקרבות עם ניצחון על יריב מיפן בשמינית הגמר, המשיך לניצחון מרשים ברבע הגמר מול יריב מספרד והבטיח את מקומו על הפודיום.
בחצי הגמר נעצר לאחר קרב צמוד ומותח מול יריב ממונגוליה, אך מסיים את התחרות עם מדליית ארד יוקרתית והוכחה נוספת לכך שהוא שייך לצמרת העולמית בענף. לצד המדליה, צובר עדנאן נקודות דירוג חשובות שמחזקות את מעמדו בדירוג העולמי וממצבות אותו בעמדה מצוינת לקראת המשחקים הפראלימפיים בלוס אנג'לס 2028.
את עדנאן מלווה הצוות המקצועי: יחיעם שרעבי, מאמן לאומי רומן רוסינוב, מאמן נבחרת אנטוניו ארביד.