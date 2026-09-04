מדליית ארד לעדנאן מילאד בגרנד פרי מוג'ו, קוריאה 2026 עוד ציון דרך משמעותי בקריירה של עדנאן עם מדליית הארד הראשונה שלו בטורניר הגרנד פרי היוקרתי.

מדליית ארד לעדנאן מילאד בגרנד פרי מוג'ו, קוריאה 2026 עוד ציון דרך משמעותי בקריירה של עדנאן עם מדליית הארד הראשונה שלו בטורניר הגרנד פרי היוקרתי.

מדליית ארד לעדנאן מילאד בגרנד פרי מוג'ו, קוריאה 2026 עוד ציון דרך משמעותי בקריירה של עדנאן עם מדליית הארד הראשונה שלו בטורניר הגרנד פרי היוקרתי.