אנסטסיה גורבנקו ממשיכה להציב רף חדש. שחיינית נבחרת ישראל, המייצגת את אוניברסיטת לואיוויל, קבעה הלילה (בין שישי לשבת) את התוצאה המהירה בהיסטוריה במשחה ל-100 יארד מעורב אישי: 51.43 שניות. ההישג נרשם במפגש הרביעי של ליגת המכללות האמריקאית החדשה, ה-CSL.
גורבנקו שיפרה ב-54 מאיות את התוצאה הטובה ביותר שנקבעה עד כה, 51.97 שניות, שאותה רשמה האמריקאית קייט דגלאס ב-2023. עם זאת, ההישג אינו מוגדר כשיא עולם רשמי, מאחר שאיגוד השחייה העולמי אינו מנהל רישום שיאים בבריכות יארדים.
בעקבות הניצחון, גורבנקו מחזיקה כעת בשתיים מעשר התוצאות המהירות בכל הזמנים במשחה — במקומות הראשון והרביעי. גם האמריקאיות קייט דגלאס, גרטשן וולש ובלה סימס מופיעות ברשימה פעמיים כל אחת.
ההישג ב-100 יארד מעורב אישי היה גולת הכותרת של תחרות מוצלחת עבור הישראלית. גורבנקו ניצחה גם במשחה ל-200 יארד חזה, שבו קבעה שיא אישי ושיא ליגה, והוסיפה ניצחון ב-100 יארד חזה. נוסף על כך, הייתה שותפה לרביעיית השליחים של לואיוויל, שסיימה במקום הרביעי בחצי הגמר.
ליגת ה-CSL, שבה משתתפות 12 מקבוצות האוניברסיטאות המובילות בארה"ב, הוקמה במטרה להגדיל את החשיפה לשחיית המכללות. התחרויות נערכות במפגשים של ארבע קבוצות, בשיטת ניקוד ייחודית ובמשחי ראש בראש, ומשודרות ברחבי העולם.