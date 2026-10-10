אנסטסיה גורבנקו ממשיכה להציב רף חדש. שחיינית נבחרת ישראל, המייצגת את אוניברסיטת לואיוויל, קבעה הלילה (בין שישי לשבת) את התוצאה המהירה בהיסטוריה במשחה ל-100 יארד מעורב אישי: 51.43 שניות. ההישג נרשם במפגש הרביעי של ליגת המכללות האמריקאית החדשה, ה-CSL.

אנסטסיה גורבנקו ממשיכה להציב רף חדש. שחיינית נבחרת ישראל, המייצגת את אוניברסיטת לואיוויל, קבעה הלילה (בין שישי לשבת) את התוצאה המהירה בהיסטוריה במשחה ל-100 יארד מעורב אישי: 51.43 שניות. ההישג נרשם במפגש הרביעי של ליגת המכללות האמריקאית החדשה, ה-CSL.

אנסטסיה גורבנקו ממשיכה להציב רף חדש. שחיינית נבחרת ישראל, המייצגת את אוניברסיטת לואיוויל, קבעה הלילה (בין שישי לשבת) את התוצאה המהירה בהיסטוריה במשחה ל-100 יארד מעורב אישי: 51.43 שניות. ההישג נרשם במפגש הרביעי של ליגת המכללות האמריקאית החדשה, ה-CSL.

גורבנקו שיפרה ב-54 מאיות את התוצאה הטובה ביותר שנקבעה עד כה, 51.97 שניות, שאותה רשמה האמריקאית קייט דגלאס ב-2023. עם זאת, ההישג אינו מוגדר כשיא עולם רשמי, מאחר שאיגוד השחייה העולמי אינו מנהל רישום שיאים בבריכות יארדים.

גורבנקו שיפרה ב-54 מאיות את התוצאה הטובה ביותר שנקבעה עד כה, 51.97 שניות, שאותה רשמה האמריקאית קייט דגלאס ב-2023. עם זאת, ההישג אינו מוגדר כשיא עולם רשמי, מאחר שאיגוד השחייה העולמי אינו מנהל רישום שיאים בבריכות יארדים.

גורבנקו שיפרה ב-54 מאיות את התוצאה הטובה ביותר שנקבעה עד כה, 51.97 שניות, שאותה רשמה האמריקאית קייט דגלאס ב-2023. עם זאת, ההישג אינו מוגדר כשיא עולם רשמי, מאחר שאיגוד השחייה העולמי אינו מנהל רישום שיאים בבריכות יארדים.

בעקבות הניצחון, גורבנקו מחזיקה כעת בשתיים מעשר התוצאות המהירות בכל הזמנים במשחה — במקומות הראשון והרביעי. גם האמריקאיות קייט דגלאס, גרטשן וולש ובלה סימס מופיעות ברשימה פעמיים כל אחת.

בעקבות הניצחון, גורבנקו מחזיקה כעת בשתיים מעשר התוצאות המהירות בכל הזמנים במשחה — במקומות הראשון והרביעי. גם האמריקאיות קייט דגלאס, גרטשן וולש ובלה סימס מופיעות ברשימה פעמיים כל אחת.

בעקבות הניצחון, גורבנקו מחזיקה כעת בשתיים מעשר התוצאות המהירות בכל הזמנים במשחה — במקומות הראשון והרביעי. גם האמריקאיות קייט דגלאס, גרטשן וולש ובלה סימס מופיעות ברשימה פעמיים כל אחת.