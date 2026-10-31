כפיר נוב ממועדון השייט מכמורת זכה היום (שבת) באליפות אירופה לנוער בגלישת רוח בדגם iQFOiL, בקטגוריה הבכירה של עד גיל 19. הוא זכה בזהב בסיומו של יום שיוטי מדליות מותח, בוורקיזה שביוון, לאחר שגבר על 94 גולשים. מדובר במדליה הראשונה הבינלאומית של הגולש הישראלי.

את 16 שיוטי המוקדמות של השבוע סיים נוב במקום השלישי עם 54 נקודות וזכה בכרטיס הישיר לחצי הגמר, שם סיים שני, אחרי הקנדי ולנטינו בלואט, והעפיל לגמר הגדול. בגמר המתינו לנוב שני המדורגים הראשונים במוקדמות, הטורקי ארטון שנול והפולני לאון יאנקובסקי, שזכו כל אחד בנקודת ניצחון והיו צריכים ניצחון אחד בלבד בגמר על מנת להבטיח את הזהב, בעוד שנוב נדרש לשני נצחונות.

מדליה יוקרתית. נוב ( צילום: sailing energy )

נוב פתח מצוין וניצח בשיוט הגמר הראשון, כך שגם הוא היה מרחק ניצחון אחד בלבד מזהב, אך בשיוט השני ניצח בלואט, וכך נכנסו ארבעת הגולשים לשיוט השלישי והמכריע כשכל אחד מהם במרחק ניצחון אחד מהתואר. בשיוט המכריע זינק נוב היטב ושלט בשיוט מתחילתו, כאשר הטורקי יושב קרוב אליו וממתין לטעות. בישורת האחרונה לקראת הסיום ניסה הטורקי לצאת להתקפה, אך נפל מהגלשן ונוב חצה ראשון קו הסיום וזכה בזהב.

כפיר נוב סיפר בסיום התחרות: "קשה לי לתאר במילים את ההרגשה כששנים של עבודה קשה מתכנסות לשבוע אחד מאתגר במיוחד, שלשמחתי הסתיים הכי טוב שאפשר. אני אסיר תודה לכל מי שליווה אותי ותמך בי לאורך כל הדרך, וגאה במיוחד לייצג את ישראל על הבמה הבינלאומית של גלישת הרוח בימים אלו".

עוד שישה גולשים וגולשות העפילו לשיוטי המדליות, כאשר לישראל היה ייצוג בכל אחת מארבע הקטגוריות באליפות: איתמר לוי (שדות ים) סיים את המוקדמות ב-U19 במקום השישי. ברבע הגמר סיים שני ועלה לחצי הגמר, אך שם נעצר. נעמה פלטניק (חיפה) עלתה ב-U19 בנות מרבע הגמר לחצי הגמר, אך שם סיימה שלישית, מקום אחד מהגמר, וסיימה במקום החמישי. אלבה קליין (שדות ים) עלתה ישירות לחצי הגמר, אך שם סיימה חמישית, ומיקומה הסופי שביעי. מיי קאופמן (שדות ים) ניצחה ברבע הגמר ב-U17 בנות. בחצי הגמר סיימה רביעית ולא העפילה לגמר. נעה קורן (חיפה) וינאי שפירא (מכמורת) העפילו לרבע הגמר ב U17 בנות ובנים בהתאמה, אך נעצרו שם.

התחרות בוורקיזה הייתה תחרות המבחן האחרונה לקביעת נציגי ישראל בדגם iQFOiL לאליפות העולם לנוער של World Sailing, שתתקיים בדצמבר בפורטוגל. כפיר נוב ונעמה פלטניק צברו את מירב הנקודות בסיכום תחרויות המבחנים, ובכך הבטיחו את השתתפותם באליפות העולם.