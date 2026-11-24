בריאל מדריד רגילים לדבר על קיליאן אמבאפה, ויניסיוס וג'וד בלינגהאם, אבל בתקופה האחרונה דווקא שחקן אחד, שלא הגיע עם תג מחיר מפוצץ או ציפיות בשמיים, גונב לכולם את ההצגה. קוראים לו קרלוס אספי, והוא הופך לאחד הסיפורים המרתקים של העונה בסנטיאגו ברנבאו. בשבת, כשנראה היה שהבלאנקוס בדרך לאיבוד נקודות מול סלטה ויגו, הוא שוב הופיע משום מקום, כבש בדקה ה-85 והעניק לקבוצתו ניצחון 1:2 יקר.

המספרים של החלוץ בן ה-21 כמעט בלתי נתפסים: ארבעה שערים ב-93 דקות בלבד בכל המסגרות. שלושה מהם היו שערי ניצחון בליגה, מול אספניול, אלצ'ה וכעת סלטה ויגו. אבל הסיפור הגדול הוא לא רק הכמות, אלא הדרך. אספי לא זקוק לעשרות נגיעות בכדור, לא מחפש דריבל מיותר ולא מנסה להיות הכוכב של ההצגה. הוא פשוט יודע להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ולעשות את הדבר החשוב ביותר בכדורגל: לכבוש.





קרלוס אספי ( צילום: Denis Doyle/Getty Images )





בעידן שבו חלוצים נמדדים גם במהירות, בטכניקה וביכולת לייצר מצבים בעצמם, אספי מזכיר שיש תכונה אחת שקשה מאוד ללמד: חוש לשערים. הוא יודע לקרוא את הרחבה, לזהות לאן הכדור עומד להגיע ולמצוא את השטח הפנוי לפני הבלם שמולו. השער מול סלטה המחיש זאת היטב. גם אחרי שהנגיחה הראשונה שלו נעצרה אצל יונוץ ראדו, הוא היה הראשון להגיע לכדור החוזר ולדחוק אותו לרשת. לא שער מרהיב, אבל שער של חלוץ אמיתי.

וכאן מגיעה הדילמה של ז'וזה מוריניו. מצד אחד, קשה להתווכח עם ההצלחה של אספי בתפקיד הסופר-סאב, השחקן שעולה כשההגנות כבר עייפות ומשנה את המשחק. מצד שני, כמה פעמים אפשר לראות אותו מכריע משחקים ולהמשיך להסתפק בדקות בודדות? אף אחד לא מצפה מהמאמן הפורטוגלי להוריד את אמבאפה לספסל, אבל אולי הגיע הזמן למצוא דרך לתת לחלוץ הצעיר תפקיד משמעותי יותר, גם בלי לחכות שהקבוצה תיקלע לצרות.

מוקדם עדיין להכתיר את אספי ככוכב הגדול הבא של הכדורגל הספרדי, ובטח שלא להפוך אותו ליורש של אגדות המועדון. אלא שבמועדון שבו כל שחקן נדרש להוכיח את עצמו תחת זכוכית מגדלת, הילד שהגיע מלבאנטה כבר הצליח לעשות משהו שלא מעט שחקני רכש נוצצים מתקשים בו: להפוך לאיש שאפשר לסמוך עליו ברגע האמת. עכשיו הכדור עובר למוריניו, כי השאלה כבר לא כמה דקות אספי צריך לקבל, אלא כמה זמן ריאל מדריד יכולה להרשות לעצמה להשאיר אותו על הספסל.

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