אחרי שנדדה מתחילת העונה מביתה, תחזור הערב (20.30) בית"ר ירושלים לטדי לאחד המשחקים המעניינים ביותר שליגת העל יכולה לספק - מפגש צמרת עם מכבי ת"א.

האצטדיון כבר מזמן סולד אאוט, ול־30 אלף האוהדים שיגדשו את היציעים עשויים להצטרף שבוע לפני הבחירות גם הטרמפיסטים הפוליטיים, ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא ביקר במגרש כבר חמש שנים והשר לביטחון לאומי איתמר בן־גביר. אז מה מחכה לנו שם מבחינה מקצועית נטו?

הגנה: סדקים ואלתורים

בעונה שעברה הציגה בית"ר ירושלים את אחת החוליות האחוריות החזקות שלה בשנים האחרונות, בייחוד לאחר הצטרפותם של לוקה גדראני ונאנא אנטווי. אולם הקיץ המנגנון השתבש: פציעות וירידה ביכולת של הבלם הגיאורגי ושל בריאן קרבאלי הובילו לכך שבית"ר ספגה תשעה שערים, יותר מכל קבוצה אחרת בצמרת. אמנם שבעה מהשערים היו בשני משחקי הפתיחה המאכזבים מול מכבי נתניה והפועל ת"א (ובארבעת המשחקים לאחר מכן ספגה הקבוצה שניים בלבד), אך זו אינה אינדיקציה ממשית לקראת המשוכה שתפגוש הערב, עם כל הכבוד למכבי פ"ת, הפועל חיפה ובני־סכנין. הבעיה המרכזית של בית"ר היא פציעתו של ירדן כהן, שהותירה את עמדת המגן השמאלי ללא גיבוי מספק. בינתיים טימוטי מוזי מנסה למלא את החלל בעמדה שאינה טבעית לו. הוסיפו לכך את הווידוי של השוער מיגל סילבה על פתיחת עונה חלשה ואת חוסר היציבות במרכז ההגנה, ותבינו שרק אם בית"ר תצליח לשחזר את התיאום מהעונה שעברה היא תוכל לדבר חזק בצמרת.

גלריה מנסה למלא את החלל בעמדה שאינה טבעית לו. מוזי ( צילום: עוז מועלם )

בצד השני, גם מאמן מכבי ת"א קני מילר נאלץ למצוא פתרונות יצירתיים בעקבות עזיבת העוגן ההגנתי שלו, רוי רביבו. נועם בן־הרוש נכנס לנעליו הגדולות ועושה זאת בהצלחה, אך עתה תצטרך מכבי להתמודד גם עם פציעתו הקשה של טייריס אסאנטה. אף שההולנדי הפך העונה בעיקר לשחקן רוטציה - כאשר רז שלמה ועלי קמארה קובעו כבאנקרים בהרכב - מדובר בשני בלמים לא יציבים שנוטים לחלק מתנות ליריבות. הגיבוי היחיד שלהם כעת הוא איתי בן־חמו. בשער, אופק מליקה עושה את העבודה אך עדיין לא מקרין מנהיגות. הדמות המסקרנת ביותר בחלק האחורי תהיה המגן הימני ג'יימס טברניר: הבריטי בעל הפרופיל הנוצץ עדיין לא סיפק משחק ענק, אך מחזיק בארסנל נשק שובר שוויון בדמות בעיטות חופשיות, מסירות מדויקות ומנהיגות. במשחק ההתקפי מול מוזי באגף, זה הזמן שלו לפרוע שטרות.

קישור: הנוסחה והאס

שתי הקבוצות הצליחו לגבש זהות והיררכיה ברורה בשלישיית המרכז. אצל בית"ר, החלק הזה נראה בתחילת העונה מבולבל ולא יציב: נועם מוצ'ה, דניאל וורקו וזיו בן־שימול נרשמו בהרכבים משתנים, והחוליה סבלה מחוסר איזון. בוריס אינו התקשה להשתלב, כשהוא סובל מתסמונת העונה השנייה, מה שהוביל לעימותים עם אוהדים ולסגירת חשבונות ברשתות החברתיות. הפתרון הגיע עם החתמתו של הקשר האחורי הקולומביאני אלכסיס סרנה, ששיחרר את אינו ממשימות הגנתיות, והאחרון אפילו כבש צמד מול הפועל ר"ג. הצלע הישראלית בשלישייה היא תומר יוספי: שחקן אנדרייטד שנדחק לספסל באוקראינה, אך מאז שהסיר את החלודה הפך לאחד השחקנים המשמעותיים במערך הירושלמי.

שינה את מכבי ת"א. קניקובסקי ( צילום: עוז מועלם )

גם מכבי ת"א פתחה את העונה אחרת לגמרי, עד שהגיע האס ששינה את התמונה: גבי קניקובסקי. הקשר, שעזב לפרנצווארוש בשל פער של 100 אלף יורו בשכר, הוחזר תמורת 1.2 מיליון יורו ושכר של כחצי מיליון יורו - והוא שווה כל שקל. קניקובסקי הפך את מכבי מקבוצה שבורה שהודחה מאירופה לקבוצה האיכותית בליגה.

נוכחותו הפכה את איסוף סיסוקו לשחקן טוב ויציב בהרבה, שמבין את מקומו כגרזן שאינו צריך להסתבך בהנעת הכדור. את הניהול הוא משאיר לקניקובסקי, שמפנה בעצמו את דור פרץ להצטרף כגל שני מהקו האחורי - אלמנט שבו פרץ נחשב לטוב ביותר בליגה.

התקפה: קסמים ועומק

ירדן שועה היה עסוק מתחילת העונה בעיקר ברשתות החברתיות. הכדורגל עצמו היה משני עבורו - עד למשחק מול הפועל ר"ג, שבו בישל שני שערים ברגעי קסם שמאפיינים רק אותו. אם בית"ר רוצה לנצח, היא חייבת את שועה ואת עומר אצילי בשיא כושרם. קיימת אפשרות ששועה יוצב כחלוץ מרכזי (כדי למנוע מטברניר לחגוג מולו באגף), מה שעשוי לבוא על חשבון שון וייסמן המאכזב. במצב כזה, יוג'ין אנסה או סמואל קאלו ינסו לשרוף את אגף שמאל. מצד שני, אצילי פתח את העונה היטב, בעוד וייסמן (רכש הדגל) וקאלו כמעט אינם מורגשים.

אם בית"ר רוצה לנצח, היא חייבת אותו בישא הכושר. שועה ( צילום: עוז מועלם )

בצד הצהוב, אושר דוידה ייעדר בשל פציעה, ואת מקומו יתפוס שגיב יחזקאל. בעל השכר הגבוה במועדון סבל מפציעות שמנעו ממנו לפרוץ, אך הלילה הוא מקבל את הבמה במגרש שבו כבר הוכיח את עצמו בעבר. אם יהיה מרוכז, יחזקאל מהווה נשק קטלני. באגף השני אמור לפתוח הליו וארלה, שנכנס כמחליף מול סכנין והרבה להחמיץ. שחקן הכנף מקייפ ורדה פתח את העונה מצוין, ויהיה מעניין לראות את מאבק המהירות בינו לבין אנטווי. בחוד יפתח אסטר סוקלר - חלוץ יעיל, אך כזה שטרם הוכיח עליונות מוחלטת.

מאמנים: לחץ ומנהיגות

עבור אלמוג כהן, זו תהיה הפעם הראשונה שבה יעלה לטדי כמאמן ראשי. עם כל הכבוד לרחובות, דוחא ובלומפילד - לעמוד על הקווים בטדי כשהקהל הירושלמי יושב לך על הצוואר זה לחץ מסוג אחר לחלוטין. כמנהל מקצועי אסף כהן בעונה שעברה מול מכבי ת"א 10 נקודות מ־12 אפשריות, אך כמאמן - למרות ארבעה ניצחונות רצופים - הוא נכנע בשני המבחנים המשמעותיים מול היריבות האיכותיות.

הפך להצלחה גדולה בליגה. מילר ( צילום: עוז מועלם )

כהן מדבר שוב ושוב על הדרך שלו, אך מבין כי עמדת המאמן חשופה בהרבה ללחץ הקהל ולרחשי חדר ההלבשה. הכללתו של שועה בהרכב (לצד אצילי) מעלה תהיות לגבי משחק ההגנה של בית"ר, אך כהן, שהצהיר על שאיפות אליפות ומאמין בלחץ גבוה, יודע שניצחון על מכבי ת"א הוא הכרחי - שכן הפסד יגדיל את הפער מהפסגה ל־7 נקודות.