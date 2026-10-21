השבוע במד העצבים: בטבריה משלמים בתשלומים, בליגת העל מתרגשים מאפסים, ובאירופה הקבוצה של הכסף הקטארי נראית נוצצת - אבל אנחנו לא יכולים ליהנות מזה עד הסוף.

לא מעצבן: השער של קיליאן אמבאפה

גלריה קלאס. אמבאפה, רגע לפני שהוא מסיים את הסלאלום עם כדור ברשת ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

הסיבוב על המקום כמו רונאלדו הברזילאי, המעבר על פני השוער כמו מראדונה, והסיום בקלאס מול שער ריק. השער של קיליאן אמבאפה נגד סביליה הוא מהסוג שגורם לך להחזיר אחורה ולבדוק איך בדיוק זה קרה. אם היה נכבש בשנות השישים, היו מכריזים עליו כשער הגדול בהיסטוריה. היו עושים עליו סרט תיעודי ומראיינים את הנכד של הבלם. אצל אמבאפה זה עוד יום במשרד. בלי שעות נוספות.

קצת מעצבן: פ.ס.ז'

מהנה אבל קשה להתחבר. פ.ס.ז' חוגגת מול ברצלונה ( צילום: REUTERS/Stephane Mahe )

הכדורגל מהפנט, אין כוכבים עם האף בשמיים, ויש מאמן חביב עם שיטת משחק מבריקה. כמעט כל מה שאפשר לבקש מקבוצת כדורגל. ובכל זאת, קשה להתחבר לפריז סן ז'רמן עד הסוף. אתם יודעים, הכסף הקטארי הזה, והשאלה מי מממן את כל החגיגה. על הדשא אפשר להתפעל מהלחץ, מהתנועה ומהקבוצתיות; מחוץ לו קצת יותר קשה להצטרף למועדון המעריצים. דווקא כשהיא משחקת כל כך יפה, מתחשק לרגע לשכוח מאיפה מגיע המימון.

מעצבן: ליגת האלופות

מצד אחד, שלב הליגה מספק כיף עצום: משחק גדול בכל מחזור ושער כמעט בכל רגע. מצד שני, יש יותר מדי מפגשים שלא ברור למה מישהו שאינו קרוב משפחה של השחקנים צריך להתעניין בהם. סלביה פראג נגד פנרבחצ’ה, למשל. הכול עטוף בתחושה שאפשר לחכות למחזור האחרון, שבו ממילא ינסו להסביר לנו בעזרת שלושה מחשבונים מי צריכה מה ומי תלויה במי. כנראה אין פורמט מושלם לכדורגל. אפשר בכל זאת לסמוך על אופ”א שתזהה את הבעיה ותציע את הפתרון הקבוע שלה: עוד קבוצות.

מאוד מעצבן: ההשתפכות על 0:0

לא חייבים לחבר את המוצר. פרץ בהחמצת המשחק ( צילום: עוז מועלם )

כמה מחמאות הורעפו על התיקו המאופס בין מכבי ת"א לבית"ר ירושלים. "קבוצות שבאות לנצח" — באמת? חשבתי שהגיעו להחליף דגלונים. "משחק מחוף לחוף" - רק בלי הכיף הזה שנקרא גולים. "אומץ של המאמנים" - בתקציבים של מיליונים, אלה בערך דרישות התפקיד. לא היה משחק מזעזע, אבל לא חייבים לחבק את המוצר אחרי כל פעולה סבירה. מותר גם להגיד שהסיומת הייתה רעה. ובית"ר? תקועה במקום, רחוקה מהקבוצה של העונה שעברה. גם מחמאה על הרצון לנצח לא תקדם אותה.

הכי מעצבן: עירוני טבריה

מעניין מה חושבים על זה בהתאחדות. עירוני טבריה ( צילום: עמרי שטיין )