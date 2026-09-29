שוב אני נפעם, ובכל פעם מחדש. נבחרת ישראל, מה חסר לך? שחקנים שיודעים לתקוף יש. אבל כשהם יוצאים קדימה, מי נשאר לשמור מאחור?

גם בקרב, מי ששולח את כולם קדימה בלי לדאוג לחיפוי חושף את העורף. על מגרש הכדורגל העיקרון דומה: אפשר לתקוף עם הרבה שחקנים, בתנאי שמישהו אחראי למה שקורה ברגע שמאבדים את הכדור. מול אירלנד נראה שהנבחרת שכחה את החלק הזה. שלושה שערים בתוך 12 דקות גמרו את המשחק כבר בדקה ה־25.

רן בן שמעון ( צילום: עוז מועלם )

קל להצביע על שחקן הגנה שטעה במהלך מסוים. אבל כשטעויות כאלה מצטברות, המאמן צריך לשאול גם איך הקבוצה נערכה סביבו. מי מחפה? מי עוצר את ההתקפה כשהכדור אובד? ואיך ייתכן שהיריבה מוצאת שוב ושוב דרך להגיע לשער?

הכישרון בחלק הקדמי הוא יתרון, אבל אי אפשר לבנות עליו תוכנית משחק שלמה. יריבה שמזהה שטח פנוי מאחור תחכה לאיבוד הכדור הבא ותנצל אותו. רן בן שמעון צריך לתת לשחקנים שלו תשובות לפני שזה קורה. אחרת נמשיך להתרשם מההתקפה ולספור שערים ברשת שלנו.





גם אתם רוצים להיות פרשנים? איך זה עובד? פשוט מאוד: כותבים ושולחים בגוף המייל או בקובץ Word לכתובת: kick@ynet.co.il, בצירוף שם מלא.