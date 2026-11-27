הישג נהדר נוסף לעדנאן מילאד. לוחם הטאקוונדו הפראלימפי (עד 63 ק"ג) זכה היום במדליית הזהב בפיינל הגרנד פרי שנערך באסטנה, קזחסטן - שבוע בלבד לאחר שזכה במדליית הכסף באליפות העולם.

מדובר במדליית הזהב הראשונה בקריירה של מילאד בתחרות בסדר גודל זה. שני ההישגים המרשימים שרשם בתוך שבוע מבססים את מעמדו בצמרת העולמית וכאחד הספורטאים המובילים בקטגוריית המשקל שלו לקראת המשחקים הפראלימפיים בלוס אנג’לס 2028.

גלריה הישג נהדר. עדנאן מילאד ( צילום: הוועד הפראלימפי הישראלי )

לאחר הזכייה אמר מילאד: "אני שמח מאוד על הזכייה במדליית הזהב הראשונה שלי בתחרות ברמה הזאת, שהיא התחרות החשובה ביותר אחרי אליפות העולם. אחרי מדליית הכסף בשבוע שעבר, אני גאה לעמוד סוף סוף על המדרגה הגבוהה ביותר בפודיום. אני מרוצה מהיכולת שהצגתי ומההתקדמות שלי בתקופה האחרונה. ההישגים האלה נותנים לי הרבה ביטחון להמשך הדרך. המטרה שלי היא להמשיך להשתפר, לשמור על המקום בצמרת העולמית ולהגיע למשחקים הפראלימפיים בלוס אנג’לס כמועמד למדליה".

פיינל הגרנד פרי הוא התחרות היוקרתית ביותר בסבב התחרויות העולמי בטאקוונדו פראלימפי אחרי אליפות העולם, ואליה מוזמנים רק שמונת הספורטאים הבכירים בדירוג העולמי בכל קטגוריית משקל. התחרות מעניקה ניקוד משמעותי במיוחד לדירוג הפראלימפי ויש לה חשיבות רבה במאבק על הכרטיסים למשחקים הפראלימפיים.

מילאד, שהגיע לתחרות כשהוא מדורג שני בעולם, פתח את התחרות בניצחון ברבע הגמר על אייבק ז'ומנגאלי מקזחסטן. בחצי הגמר ניצח 1:2 את הספרדי מרטין וייאלובוס לאחר קרב מותח במיוחד והבטיח את מקומו בגמר. בקרב הגמר הציג מילאד יכולת מרשימה, הביס את האוזבקי זוחרידין טוחירוב בתוצאה 0:2 וזכה במדליית הזהב.

מילאד בפעולה ( צילום: ההתאחדות הישראלית לספורט פראלימפי )

אסף יסעור (עד 58 ק"ג), המדורג ראשון בעולם, פתח את התחרות בניצחון 0:2 על נישנבק אקטלאוב מקזחסטן והעפיל לחצי הגמר. בחצי הגמר מול עלי ג'אן אוזג'אן מטורקיה, נפסל יסעור בעקבות פגיעה לא מכוונת בראשו של יריבו, האסורה על פי חוקי הטאקוונדו הפראלימפי, ובכך סיים את דרכו בתחרות.

יחיעם שרעבי, מאמן נבחרת ישראל: "עדנאן התקדם מאוד בשנה האחרונה והוכיח שהוא יכול לנצח את הספורטאים הטובים בעולם. שני ההישגים שלו בשבוע האחרון הם תוצאה של עבודה קשה לאורך זמן. אנחנו מאוד מרוצים מהדרך שהוא עושה ונמשיך לעבוד כדי שיגיע למשחקים הפראלימפיים בלוס אנג’לס כאחד המועמדים המובילים לזכייה במדליה, ואפילו במדליית הזהב".