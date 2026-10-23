פליקס סאבון, מתאגרף במשקל כבד שזכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות ושש אליפויות עולם רצופות לחובבים, הוא אחד מהמתאגרפים החובבים הגדולים בהיסטוריה. הוא הביא הרבה כבוד לקובה מולדתו, מדינה ששליטיה תמיד אהבו להשתמש בספורט כדרך להציג את חוזקם של המשטר והמדינה.

סאבון היה אזרח נאמן, מטורף על המולדת ועל התורה הקומוניסטית. הוא קיבל עשרות הצעות לערוק, להפוך למקצוען, להתמודד מול שמות כמו מייק טייסון ואיוונדר הוליפילד, וסירב. אותו אף אחד לא היה יכול לקנות, אפילו בעשרות מיליוני דולרים. לפי מספר פרסומים, אמרגן העל, דון קינג, הציע לסאבון סכום של שמונה ספרות כדי להפוך למקצוען, אך סאבון נשאר נאמן לקסטרו.

ויתר על מיליונים ונשאר נאמן לקובה. פליקס סאבון עם פידל קסטרו ( צילום: AP Photo/Jose Goitia )

רק שבחודשים האחרונים התרבו הדיווחים על המצב הבריאותי וההיגייני של סאבון. הוא נראה עזוב, מלוכלך ומוזנח. בשבוע שעבר עלה לרשת סרטון בן 17 שניות שהראה את סאבון נובר בפחי האשפה. האיש שצילם אותו זיהה אותו ושאל לפשר מעשיו. סאבון ענה שהוא מחפש אוכל. יש לציין כי למרות שהסרטון זכה למיליוני צפיות, אין אימות ברור של סאבון וגם לא תיעוד ברור לגבי מתי צולם.

המראות של סאבון מחפש אוכל בפחי אשפה הקפיצו את האזרחים בקובה. חלק מהם אסף מוצרי מזון, בגדים וספרי תנ"ך כתמיכה ראשונית. אחרים התרעמו על כך שהרשויות בקובה לא ממשיכות לדאוג לספורטאי שהביא כל כך הרבה כבוד למדינה ועמד בפיתויים לעזוב.

לפני שמזילים פה דמעות, צריך גם לזכור במי מדובר. סאבון הוא בן אדם מתועב שב-2018 נשפט ל-11 שנות מאסר בגין תקיפות מיניות נגד לפחות קטין אחד מתחת לגיל 12. הוא שוחרר על תנאי ב-2024.

כשאור הזרקורים כבה

סאבון, "נינוטה" (הילד הגדול) בפי מעריציו, שחגג בחודש שעבר יום הולדת 59, הוא אחד משלושת המתאגרפים היחידים בהיסטוריה שזכו בשלוש מדליות זהב אולימפיות (1992, 1996, 2000) לצד לאסלו פאפ ההונגרי ותאופילו סטיבנסון, בן ארצו ומקור ההערצה של סאבון. סאבון היה מועמד ברור למדליית זהב גם במשחקים בסיאול 1988, אבל קובה החליטה להחרים את המשחקים הללו. הוא סיים את הקריירה עם מאזן של 362 ניצחונות ו-21 הפסדים, כשמלבד שני מתאגרפים הוא הצליח לנקום ולגבור על כל מתאגרף שניצח אותו. ב-2001 להקת מאניק סטריט פריצ'רס הפכה ללהקה המערבית הראשונה שהופיעה אי פעם בקובה. בנוכחותו של פידל קסטרו בקהל, הלהקה הקדישה את השיר "you love us" לסאבון, מעט לאחר שפרש מהזירה.

אחד משלושת המתאגרפים היחידים בהיסטוריה שזכו בשלוש מדליות זהב אולימפיות ( צילום: Ezra Shaw/Getty Images )

ארון הגביעים בביתו של פליקס סאבון ( צילום: Ezra Shaw/Getty Images )

סאבון הוא לא הספורטאי הקובני המפורסם היחיד שסובל מחרפת רעב. כל עוד הוא והספורטאים האחרים היו שימושיים מבחינת הממשלה הם קיבלו מלגות נדיבות ובתים. אבל ברגע שהם הפכו ללא שמישים, ההקצאה הכספית שלהם הפכה לעלובה (כ-25 דולר בחודש, סכום שלא מספיק לשבועיים, בעיקר לאור הסנקציות האמריקאיות ויוקר המחיה המטפס). לסאבון יש תואר מהאוניברסיטה שניתן לו על ידי המשטר, אבל הוא לא יכול לכתוב אפילו את שמו. הדבר היחיד שהוא יכול לעשות למחייתו זה לאמן ילדים, וברור שהאפשרות הזו לא קיימת יותר לאור המעשים שבהם הורשע. מכאן הדרך לחרפת רעב קצרה.

זה לא נדיר ממש למצוא ספורטאים שהרוויחו מאות מיליונים ואיבדו את כל הונם לאחר הפרישה. הסיבות לכך מגוונות: ספורטאים מממנים את הפמליה שלהם ואת משפחותיהם, הם נופלים בהצעות עסקיות גרועות ולא שוכרים אנשים שיכוונו אותם מבחינה כלכלית, ובנוסף לכך הם ממשיכים לנהל אורח חיים דומה לזה שניהלו בשיא הקריירה. מדובר בהוצאות מטורפות על בתים, מכוניות, מסעדות, בילויים, חופשות. להם ולפמליה. רק שעכשיו המיליונים כבר לא מופקדים בבנק כל חודש.

אבל בדרך כלל זה נגמר בפשיטת רגל, קשיים כלכליים, צורך למצוא תעסוקה חדשה וניווט מחדש של אורח החיים. המקרה של מתאגרף על שמחפש אוכל בזבל הוא מקרה קיצוני. זה נכון שסאבון לא הרוויח מיליונים, אבל הממשלה דאגה לו (וגם דאגה לעונש מאוד קצר עבור העבירות שביצע), אבל הסרטון שלו היה בכל זאת מזעזע. ועדיין: גם פה הוא לא לבד.

הסרטון שעורר סערה:

FÉLIX SAVÓN: RECOGE COMIDA DE LA BASURA Hay imágenes que duelen y retratan el fracaso del sistema, uno de los boxeadores más grandes de todos los tiempos. Tres veces campeón olímpico, seis veces campeón mundial: las medallas no alimentan a nadie cuando se apagan las cámaras. https://t.co/RwWjubRnIl — trotamundo (@BrandoBanyard) October 12, 2026

לעומת ספורטאים כמו מייקל אוהר, דניס רודמן, ג'ימי באטלר ואפילו קורט וורנר, שהיו הומלסים לתקופה כזו או אחרת והצליחו להפוך לספורטאים מקצוענים נגד כל הסיכויים ולהרוויח מיליונים, יש לא מעט ספורטאים שעשו את הדרך ההפוכה.

שחקן ה-NBA לשעבר דלונטה ווסט הרוויח במהלך הקריירה שלו בליגה מעל 16 מיליון דולר. הוא אובחן כבר במהלך הקריירה כמי שסובל מהפרעה דו קוטבית, וטען כי הוא סובל גם מדיכאון קליני, והאשים, בין היתר, גם את הקריירה המלחיצה של ספורטאי בליגה מקצוענית תובענית. לאחר סיום הקריירה שלו, ווסט, שהסתבך בעבירות סמים ונשק כבר מהיותו נער, נראה כמה וכמה פעמים משוטט ולבוש כמו הומלס. התמונות המכאיבות הללו של ווסט היו גם אחת מהסיבות שבגללן ב-NBA החליטו לפצוח בתוכניות וסמינרים שנועדו לעזור לשחקנים שנמצאים תחת לחץ נפשי.

גם המתאגרפים מייק טייסון ואירן ברקלי איבדו את כל הונם, גורשו מבתיהם ונאלצו לישון במקלטים לחסרי בית או אפילו בתחנת הסאבווי. שחקן הפוטבול קווין ג'ונסון הפסיד את המיליונים שהרוויח במהלך הקריירה, הפך לחסר בית במשך תקופה ארוכה ולבסוף נרצח בתחילת השנה במחנה להומלסים כשהוא בן 55 בלבד.