ספיבק אילן רמת גן זכתה הערב בתואר אלוף האלופים בכדורסל בכיסאות גלגלים, לאחר שניצחה 32:48 את כרישי חדרה–בית הלוחם חיפה באולם בקיסריה, שהיה מלא. רמת גן הובילה 17:23 במחצית והגדילה את הפער במחצית השנייה בדרך לזכייה.
משחק אלוף האלופים נערך השנה במתכונת שונה מהמקובל. בשל המלחמה עם איראן לא התקיימו משחקי הגביע, אלא רק משחקי הליגה. בעקבות זאת, על התואר התמודדו שתי הקבוצות שסיימו במקומות הראשון והשני בליגת העל.
ראדי דגמין קלע 12 נקודות לרמת גן, והקפטן עשהאל שבו הוסיף 10. אצל כרישי חדרה–בית הלוחם חיפה קלע דותן מישר 11 נקודות, ועידו מימון הוסיף 10. את רמת גן הדריך ליאור דרור. מנגד, דותן מישר שימש כמאמן־שחקן של כרישי חדרה–בית הלוחם חיפה.