ספיבק אילן רמת גן זכתה הערב בתואר אלוף האלופים בכדורסל בכיסאות גלגלים, לאחר שניצחה 32:48 את כרישי חדרה–בית הלוחם חיפה באולם בקיסריה, שהיה מלא. רמת גן הובילה 17:23 במחצית והגדילה את הפער במחצית השנייה בדרך לזכייה.

ספיבק אילן רמת גן זכתה הערב בתואר אלוף האלופים בכדורסל בכיסאות גלגלים, לאחר שניצחה 32:48 את כרישי חדרה–בית הלוחם חיפה באולם בקיסריה, שהיה מלא. רמת גן הובילה 17:23 במחצית והגדילה את הפער במחצית השנייה בדרך לזכייה.

ספיבק אילן רמת גן זכתה הערב בתואר אלוף האלופים בכדורסל בכיסאות גלגלים, לאחר שניצחה 32:48 את כרישי חדרה–בית הלוחם חיפה באולם בקיסריה, שהיה מלא. רמת גן הובילה 17:23 במחצית והגדילה את הפער במחצית השנייה בדרך לזכייה.