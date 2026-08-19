פתיחה נהדרת לרוכב הישראלי מארק בלומן באליפות העולם ברכיבה המתקיימת באאכן, גרמניה. בלומן, יחד עם הסוס לנדון דה נייז, מדורג במקום השביעי הכללי בתום יום המוקדמות הראשון בתחרות הקפיצות, מתוך 145 צמדים.

בלומן ולנדון דה נייז השתתפו היום במוקדמות הראשונות, שהתקיימו בפורמט נגד השעון, וסיימו את המסלול בזמן מצוין של 72.50 שניות, ללא הפלות. בעקבות התוצאה, בלומן נמצא במרחק של 0.95 שניות בלבד מהמקום הראשון.

"הרגשה מדהימה". בלומן ( צילום: Tomas Holcbeche )

מחר יתקיים השלב השני, הפעם במסלול שאינו נגד השעון. בתום שלב זה ייקבעו הנבחרות שימשיכו למאבק על התואר הקבוצתי, כאשר 10 הנבחרות המובילות יעלו לסיבוב הבא. במקביל, 60 הרוכבים המובילים בדירוג האישי, ימשיכו לשלב הבא גם בתחרות האישית.

בלומן, אמר בסיום: "זה מדהים, זו תחושה נפלאה לייצג את ישראל באחת מתחרויות הסוסים האייקוניות והחשובות בעולם, ועוד לפתוח בצורה כל כך טובה. זו הרגשה מדהימה. אני מקווה שנצליח להעפיל עם הנבחרת למשחקי לוס אנג'לס. זו המטרה שלנו, וזו הסיבה שבגללה הגענו לכאן".

גם שלושת הרוכבים הישראלים הנוספים השלימו היום את המסלול. דניאל בלומן והסוסה קורבי וי.וי קבעו זמן של 76.78 שניות ומדורגים במקום ה-43. תאודור בוריס והסוס קאזאן זי סיימו ללא הפלות בזמן של 78.84 שניות ומדורגים במקום ה-55.

רובין מוהר והסוס פוד'ג'ואה דה שטל קבעו זמן רכיבה של 76.32 שניות, אך שתי הפלות הוסיפו שמונה שניות לזמנם, שהסתכם ב-84.32 שניות. השניים מדורגים במקום ה-92 מתוך 145 צמדים.