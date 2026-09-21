בגיל 13 בלבד, יו זידי ממשיכה לעשות היסטוריה. השחיינית הסינית הצעירה מספקת הישגים יוצאי דופן, אחד אחרי השני, באליפות אסיה באייצ'י-נגויה 2026, וכבר אחרי יומיים של תחרויות היא רחוקה ארבע עשיריות השנייה בלבד משיא העולם של סאמר מקינטוש ב-200 מטר מעורב אישי.

זידי פתחה את התחרות עם שיא משחקים ב-200 מטר פרפר, כשעצרה את השעון על 2:05.08 דקות, ולאחר מכן סיפקה הופעה מרשימה אף יותר במשחה המעורב. הסינית קבעה 2:06.10 דקות, זמן המהווה שיא אסיה ושיא עולם לנוער, והפך אותה לשחיינית השנייה הכי מהירה אי פעם במשחה.

גלריה יו זידי ( צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP )

הזמן שקבעה זידי מהיר יותר מזה של שורה ארוכה של אלופות אולימפיות ושחייניות בכירות, בהן קטינקה הוסו וקיילי מקיואן. למעשה, הוא גם מהיר יותר מהזמן שקבעה מקינטוש בדרך למדליית הזהב האולימפית בפריז 2024 – 2:06.56 דקות.

שיא העולם של מקינטוש, שנקבע ב-2025, עומד על 2:05.70 דקות. כלומר, זידי זקוקה לשיפור של 40 מאיות בלבד כדי להפוך לשיאנית העולם. וזה אולי הנתון המדהים ביותר: הסינית עדיין צעירה בשלוש שנים מהגיל שבו מקינטוש קבעה את שיא העולם הראשון שלה.

"אני אפילו יותר שמחה עם מדליית הזהב הזאת מאשר עם הראשונה", אמרה זידי לאחר זכייתה השנייה באליפות אסיה. אלא שהגישה של השחיינית בת ה-13 להישגיה מרשימה לא פחות מהתוצאות עצמן. לאחר שקבעה שיא משחקים ב-200 מטר פרפר ושיפרה את השיא האישי שלה בתשע עשיריות השנייה, היא הגדירה את המשחה כ"רק בסדר". לדבריה, הטכניקה שלה עדיין אינה מושלמת, והיא יכולה להשתפר בין היתר במנח הראש, בטווח התנועה ובתנועת הרגליים.

שתי מדליות זהב בשני הימים הראשונים של התחרות. זידי ( צילום: AP Photo/Hiro Komae )

ההתקדמות של זידי הייתה מהירה במיוחד. היא התגלתה על ידי מאמן שחייה כבר בגיל שש, לאחר שאביה לקח אותה לפארק מים כדי להתקרר במהלך הקיץ. שש שנים לאחר מכן, ב-2025, היא כבר פרצה לבמה העולמית והפכה למדליסטית הצעירה ביותר אי פעם באליפות העולם. זידי הייתה חלק מנבחרת השליחות הסינית שזכתה בארד ב-4x200 מטר חופשי, ובמקביל סיימה במקום הרביעי בשלושת המשחים האישיים שלה - והכול כשהייתה בת 12 בלבד.