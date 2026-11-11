נהג הפורמולה 1 המפורסם, לואיס המילטון, הגיע היום (רביעי) למעבר רפיח דרך מצרים, ומאוחר יותר העלה פוסט לחשבונו באינסטגרם שבו תקף בחריפות את ישראל, כולל פרטים מסולפים. למשל, הנהג האנגלי, שזכה שבע פעמים באליפות הפורמולה 1, ביקר את ישראל על החומות במעבר רפיח, על אף שהן נבנו בכלל על-ידי מצרים. בנוסף, הוא דיבר על משאיות הסיוע "שלא נכנסות לעזה", זאת למרות שישנן משאיות רבות שנכנסות לעזה דרך הצד הישראלי.

"שלוש השנים האחרונות של רצח העם שמבצעת ישראל בעזה הן מחרידות. זהו עוול. שלילת חירותם, ביטחונם וכבודם של בני אדם. אין להתייחס לאף אדם כאילו חייו חשובים פחות מחייו של אדם אחר", כתב המילטון. "ראיתי חומות שנמתחות לאורך קילומטרים, שנבנו כדי להשאיר אותם בפנים. כשעמדתי שם, מחוץ למה שהרגיש כמו בית כלא פתוח, כל מה שיכולתי לחשוב עליו היה להיכנס פנימה ולעזור".

עוד כתב: "במעבר רפיח ראיתי משאיות מזון עומדות בתור, מוכנות להיכנס, אך לעיתים קרובות אינן מורשות להיכנס או נאלצות להתמודד עם עיכובים משמעותיים. הנהג הראשון בתור, ששוחחתי איתו, כבר המתין יותר מ-12 שעות. במרכז הלוגיסטי הסמוך ראיתי את העבודה המאומצת של ארגון הסהר האדום המצרי, אך גם את הפריטים שנפסלים מסיבות בלתי נתפסות: שקי שינה, ערכות עזרה ראשונה, ציוד רפואי, כיסאות גלגלים ואפילו כדורי רגל לילדים. ישראל חייבת לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת הפסקת האש ולאפשר למשאיות הסיוע להיכנס. אין שום תירוץ לכך".