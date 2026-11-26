מועדוני ספורט מקבלים לפעמים בקיץ החלטות שנראות מעולות על הנייר ויש להן בסיס מקצועי מוצק, רק כדי לגלות בסתיו שעל המגרש הדברים פשוט לא מתחברים.

זה גם מה שקרה להפועל ת"א. בעונה שעברה הקבוצה סבלה ממחסור בניהול משחק חכם, אז החליטו שם לוותר על כריס ג'ונס ולהביא במקומו את תומאס סטורנסקי. מאחר שהיה ברור שג'ונס סקורר טוב יותר, קולין מלקולם ההגנתי הוחלף באמיר קופי, שחקן NBA ותיק ואתלטי, שבעונת 2024/25 שיחק 24.3 דקות בממוצע במדי לוס אנג'לס קליפרס וקלע 9.7 נקודות למשחק.

גלריה לא מספיק יציב. לידיי ( צילום: הפועל "IBI" תל אביב )

עם התוספת בעמדה 4 של זאק לידיי, שממוצעי הקליעה שלו ביורוליג נעו בין כ-10 נקודות למשחק ל-16 בעונתו המוצלחת ביותר, ההנחה הייתה שלקבוצה יהיו מספיק יצרני נקודות, ושההתקפה גם תנוהל טוב יותר בזכות הרכז הצ'כי.

אבל בפועל, הפועל איבדה את הקסם שהיה בה בעונה שעברה, גם עם המגבלות בסגל. לידיי לא יציב בהתקפה ופעמים רבות גם לא שומר מספיק טוב; קופי פשוט לא מצליח לעשות סל, ובאופן פרדוקסלי הוא שחקן התקפה הרבה פחות טוב ביורוליג מאשר ב-NBA; סטורנסקי לא מקבל מספיק דקות כדי להפוך לבעל בית אמיתי בעמדת הרכז; ובעיקר, ג'ונס חסר נורא.

בשנה שעברה, במקרים רבים, הדברים לא הלכו לקבוצה ברבעים הראשונים והיא הגיעה לעשר הדקות האחרונות כשהיא תקועה התקפית ובפיגור. אלה היו הרגעים שבהם ג'ונס נשלף מהספסל. יחד עם אנטוניו בלייקני ואלייז'ה בראיינט נוצר טריו של סקוררים, ולהגנות היה קשה לדעת במי להתמקד. זה היה שווה להפועל הרבה ניצחונות.

סקורר משמעותי. בראיינט ( צילום: הפועל "IBI" תל אביב )

השנה, בלעדיו, היא מתקשה מאוד לעשות את המהפכים האלה. בלייקני עדיין אדיר, אבל ליריבות הרבה יותר קל לעצור את הפועל, כי היא מוגבלת יותר התקפית. כך קרה גם אתמול. ברבע האחרון אולימפיאקוס הידקה את ההגנה, ואחרי 30 דקות של משחק שקול ניצחה את הרבע 13:32 ואת המשחק כולו 79:104.

הפועל כרגע מחוץ לעשירייה הראשונה. אלה בשורות רעות, אבל מצד שני, אנחנו רק בנובמבר, וזה לא שמדובר במועדון שמהסס להוציא כסף כשצריך. הקבוצה צריכה למצוא שחקן חוץ שיעיר אותה מחדש, מישהו שהוא גם סקורר וגם מנהיג, מהדגם של ג'ונס, אבל משופר: מהיר, חודר, קלעי, אגרסיבי, חוצפן.

ההפסד אתמול היה מכאיב כי הפועל דווקא שיחקה יפה מאוד במחצית הראשונה. אבל הבעיה שלה, ולא בפעם הראשונה, היא שהיא הופכת פחות ופחות ממושמעת ככל שהדקות נוקפות. כמעט תמיד, בדקות הפתיחה מכניסים כדורים לדן אוטורו כמדיניות, והוא מייצר נקודות. אלא שאחרי שניים־שלושה סלים הוא פשוט מפסיק לקבל כדורים, והמשחק עובר להתבסס על קליעות מבחוץ וחדירות של הגארדים.

זה חסר כל היגיון. זה מוביל לכך שהגבוהים של היריבות כמעט אף פעם לא נקלעים לבעיית עבירות, וגם מקל על השמירה על אותם גארדים שהפסיקו למסור לו. גם קבלת ההחלטות של מיציץ', שבאופן כללי השתפרה מאוד מאז הסכסוך עם איטודיס, הלכה והידרדרה אתמול ככל שהמשחק התקדם. אבל סטורנסקי עדיין לא קיבל מספיק קרדיט ודקות.

לא מקבל מספיק קרדיט. סטורנסקי ( צילום: הפועל “IBI” תל אביב )

כדי לנצח משחקים מול קבוצות גדולות, אתה צריך שכל השחקנים המובילים שלך יהיו לפחות בכושר הרגיל שלהם, וגם לשלוף שפן מהכובע. אולימפיאקוס קיבלה 44 נקודות מסשה וזנקוב ואוון פורנייה, ואילו קורי ג'וזף, שקודם לחמישייה בשל הפציעה של ז'אן מונטרו והסכסוך עם טיילר דורסי, קלע 27, כולל מטווח שלשות. הפועל קיבלה 44 נקודות ממיציץ', בלייקני, בראיינט ואוטורו ביחד. שפן דווקא היה לה: איש וויינרייט קלע 17 וגם היה מצוין בהגנה. זה לא הספיק לנוכח חולשת הכוכבים, בעיקר כשבראיינט ומיציץ' איבדו יחד עשרה כדורים.

זה לא היה מקרי. המאמן היווני סימן את בראיינט כמטרה, ובכל פעם שהכדור היה אצלו הגיעה שמירה כפולה. לכן מיציץ' החזיק המון בכדור כרכז, והוא שחקן שנוטה לאבד הרבה בעמדה הזאת. האסטרטגיה ההגנתית עבדה מושלם ליוונים.

ניצחון מכוער, אך מספיק

מי שכן השיגה ניצחון היא מכבי תל אביב, בקרב התחתית שלשום מול באיירן מינכן. זה קרה במשחק שבו היא הייתה די נוראית בהתקפה, אבל עמדה בכמעט כל היעדים ההגנתיים שהציבה לעצמה - לא מובן מאליו בעידן נטול איפה לונדברג. באיירן כבר הראתה לנו כמה פעמים שהיא מסוגלת לייצר בליצים התקפיים עם משחק המעבר והשלשות של אנדי אובסט. מכבי הצליחה לכפות עליה משחק איטי, מכוער, מתיש, מכאיב בעיניים, אבל כזה שבסופו עצר אותה על 79 נקודות בלבד.

זה כמעט לא הספיק, כי ההתקפה של מכבי שוב נעה לאט כל כך. זה מרגיז, כי יש שם גארדים עם רגליים מהירות, אבל הם פשוט חולי כדררת. ג'ימי קלארק, למשל, בחיים לא ישחרר כדור מהיר בלי להקפיץ. זה חבל, כי בונזי קולסון הוא שחקן שיכול לסיים נהדר במגרש פתוח, וכך גם אושיי בריסט.

בחיים לא ישחרר כדור בלי להקפיץ. קלארק ( צילום: עוז מועלם )

גם ים מדר חוטא בהחזקת כדור מופרזת. הוא מייצר נקודות יפה מאוד כשהוא נכנס מהר למהלך הראשון של ההתקפה. אבל אם הפיק אנד רול הראשון לא מוביל למצב קליעה, אין סיבה לאלץ אותו שוב ושוב. שחרר כדור. בפועל, עוברות התקפות שלמות שבהן רק מדר מכדרר, וחוץ ממנו איש לא נוגע בכדור.

קיטון וואלאס? האיש סוס עם רגליים חזקות, אבל במקום לחדור בכוח ובאסרטיביות, הוא משחק לאט ולרוחב. למעשה, דווקא קמאר בולדווין החדש הוא זה שמנסה לשחק כדורסל מהיר ואסרטיבי יותר, אבל הוא צריך שותפים להגברת הקצב.

מתי מכבי הייתה טובה יותר? גור לביא נכנס חמש דקות לסיום המחצית הראשונה והביא למהפך. זה לא עזר לו לקבל דקות במחצית השנייה, וחבל. לטעמי הוא יעיל יותר מג'יילן הורד. ברבע האחרון הוביל את הקאמבק הרכב עם שלושה גארדים: בולדווין, וואלאס וקלארק. להרכבים בלי בריסט לרוב אין מספיק קשיחות הגנתית, אבל הגרמנים קבוצה עדינה, אז זה הצליח.

הביא מהפך. לביא ( צילום: עוז מועלם )

לצדם שיחק רומן סורקין, שקיבל הפעם 24 דקות, הרבה יותר מאשר ברוב העונה, והגיב עם 17 נקודות. השילוב הזה הביא ליותר קצב, יותר איום מבחוץ וגם כדורסל מתוחכם יותר. סורקין הוא הכוכב של הקו הקדמי, אם לא של הקבוצה בכלל. רק איתו אפשר לשחק פיק אנד רול שבאמת מאתגר את ההגנה, כי אחרי החסימה הוא לפעמים נכנס, לפעמים יוצא וזורק שלשות ולעיתים יוצר מהלך חכם עבור האחרים. הוא קלע שמונה נקודות רצופות וניצח את המשחק.