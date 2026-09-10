האוקראינים פתחו עם 22:25 במערכה הראשונה, ובזו שאחריה הם הפגינו שליטה גדולה יותר עם 19:25. הנבחרת הישראלית התעשתה לפני שהמשחק ברח לה והצליחה לסחוט את המערכה השלישית עם 22:25 בכחול-לבן, ששלח את המשחק למערכה נוספת. אבל שם הצהובים-כחולים שוב היו עם ידם על העליונה וסגרו את ההתמודדות עם 19:25.

האוקראינים פתחו עם 22:25 במערכה הראשונה, ובזו שאחריה הם הפגינו שליטה גדולה יותר עם 19:25. הנבחרת הישראלית התעשתה לפני שהמשחק ברח לה והצליחה לסחוט את המערכה השלישית עם 22:25 בכחול-לבן, ששלח את המשחק למערכה נוספת. אבל שם הצהובים-כחולים שוב היו עם ידם על העליונה וסגרו את ההתמודדות עם 19:25.

האוקראינים פתחו עם 22:25 במערכה הראשונה, ובזו שאחריה הם הפגינו שליטה גדולה יותר עם 19:25. הנבחרת הישראלית התעשתה לפני שהמשחק ברח לה והצליחה לסחוט את המערכה השלישית עם 22:25 בכחול-לבן, ששלח את המשחק למערכה נוספת. אבל שם הצהובים-כחולים שוב היו עם ידם על העליונה וסגרו את ההתמודדות עם 19:25.

"מאוכזבים, רצינו לבוא לנצח", אמר נועם אריאל. "האוקראינים נבחרת אדירה, אחת הטובות שיש. אנחנו מרגישים שעמדנו מולם, לא הורדנו את הראש. נפלנו בחלק מהקטעים, דברים טקטיים שנעבוד עליהם. אנחנו מאמינים שאנחנו שייכים לפה. לא שמחים על התוצאה - אבל ממשיכים קדימה ומאמינים בכוח שלנו".

"מאוכזבים, רצינו לבוא לנצח", אמר נועם אריאל. "האוקראינים נבחרת אדירה, אחת הטובות שיש. אנחנו מרגישים שעמדנו מולם, לא הורדנו את הראש. נפלנו בחלק מהקטעים, דברים טקטיים שנעבוד עליהם. אנחנו מאמינים שאנחנו שייכים לפה. לא שמחים על התוצאה - אבל ממשיכים קדימה ומאמינים בכוח שלנו".

"מאוכזבים, רצינו לבוא לנצח", אמר נועם אריאל. "האוקראינים נבחרת אדירה, אחת הטובות שיש. אנחנו מרגישים שעמדנו מולם, לא הורדנו את הראש. נפלנו בחלק מהקטעים, דברים טקטיים שנעבוד עליהם. אנחנו מאמינים שאנחנו שייכים לפה. לא שמחים על התוצאה - אבל ממשיכים קדימה ומאמינים בכוח שלנו".