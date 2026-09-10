נבחרת ישראל בכדורעף פתחה הערב (חמישי) את אליפות אירופה עם הפסד 3:1 לאחת הפייבוריטיות לזכייה, נבחרת אוקראינה. גם היריבה הבאה של הכחולים-לבנים (מתוך חמש), במשחק שיתקיים מחרתיים (שבת), פולין, נמנית על המועמדות לזכייה בתואר.
האוקראינים פתחו עם 22:25 במערכה הראשונה, ובזו שאחריה הם הפגינו שליטה גדולה יותר עם 19:25. הנבחרת הישראלית התעשתה לפני שהמשחק ברח לה והצליחה לסחוט את המערכה השלישית עם 22:25 בכחול-לבן, ששלח את המשחק למערכה נוספת. אבל שם הצהובים-כחולים שוב היו עם ידם על העליונה וסגרו את ההתמודדות עם 19:25.
הנבחרת הישראלית, כאמור עם הפסד ראשון באליפות, אליה היא עלתה לראשונה מאז 1971 שלא בזכות כרטיס אוטומטי כמארחת, וכדי להעפיל לשלב שמינית הגמר היא תצטרך להתעלות ביתר המשחקים הנוספים.
"מאוכזבים, רצינו לבוא לנצח", אמר נועם אריאל. "האוקראינים נבחרת אדירה, אחת הטובות שיש. אנחנו מרגישים שעמדנו מולם, לא הורדנו את הראש. נפלנו בחלק מהקטעים, דברים טקטיים שנעבוד עליהם. אנחנו מאמינים שאנחנו שייכים לפה. לא שמחים על התוצאה - אבל ממשיכים קדימה ומאמינים בכוח שלנו".
"אני מרוצה מהדרך שבה שיחקנו והופענו", אמר מאמן הנבחרת איתמר שטיין. "היו כמה מהלכים מדהימים בהגנה, ואני שמח שהיינו אמיצים בהתקפה. היינו בנקודת פתיחה טובה, אבל אז הלחץ האוקראיני עשה את שלו. העוצמות שמגיעים אליהן, היציבות שלהם, הבלוק שלהם פשוט ענק. אני שמח שלא נשברנו אפילו שהפסדנו את המערכה הראשונה, בה חשבנו שאנחנו יכולים לנצח. גם במערכה השנייה. הופענו מעולה למערכה השלישית, אחת הטובות ששיחקנו עד עכשיו בכלל ואם מארק רורה לא היה נפצע, היה לנו סיכוי להילחם על מערכה חמישית. אני מאוכזב ובו זמנית לוקח את הדברים החיוביים איתי, על הדרך ששיחקנו מול קבוצה שהיא 11 בעולם. נרים את השחקנים, נתאושש ונגיע מוכנים למשחקים הבאים".
רורה, אחד משני הכוכבים של הנבחרת, ספג מתיחה בגבו. הוא ייבדק טרם המשחק בשבת, והתקווה במשלחת הישראלית היא שהפציעה שלו לא רצינית.