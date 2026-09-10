מרכז הפועל קיים הערב (חמישי) טקס חגיגי בסימן 100 שנה לקיומו, ובמסגרתו נבחרו ספורטאי, מאמני וקבוצות המאה, "אלה שהביאו לישראל גאווה בינלאומית לאורך מאה שנות פעילות".
הספורטאים שנבחרו: לינוי אשרם, גל פרידמן, איילת זוסמן, אסף יסעור, יחיעם שרעבי, גור שטיינברג, מורן סמואל. הקבוצות: הפועל ת"א בכדורגל וכדורסל והפועל ירושלים בכדורסל.
פרידמן: "אני רוצה להודות למרכז הפועל, שממשיך לתמוך ולקדם את הספורט הישראלי כבר מאה שנה. זה בית ששם את הספורט הישראלי על המפה, ולא רק את הספורטאים הבודדים שמגיעים לפודיום, אלא את כל מי שמאחוריהם. עמדתי על הפודיום באתונה, ומאז אני רואה מהצד של המאמן איך הדברים שקיבלתי בדרך ממשיכים הלאה. זה מה שקורה כשיש תמיכה שנמשכת מדור לדור".
אשרם: "להיבחר לספורטאית המאה של מרכז הפועל, לצד שמות כמו גל פרידמן, זה כבוד עצום. מרכז הפועל הוא בית שממשיך לתמוך בספורטאים ולקדם את הספורט הישראלי, ואני מקווה שהבחירה הזאת תגרום לעוד ילדות בישראל להאמין שהן יכולות להגיע רחוק".
הסניף הראשון של מרכז הפועל הוקם ב-1924 בחיפה, ואחריו קם הסניף בתל אביב. ב-15 במאי 1926 הוקם מרכז הפועל על ידי הסתדרות העובדים בארץ ישראל, בראשות יו"ר ההסתדרות ולימים ראש ממשלת ישראל, דוד בן גוריון, והכינוס הראשון שלו נערך בתל אביב. מאז ועד היום גדל מרכז הפועל לכ-350 סניפים ברחבי הארץ.