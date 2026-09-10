פרידמן: "אני רוצה להודות למרכז הפועל, שממשיך לתמוך ולקדם את הספורט הישראלי כבר מאה שנה. זה בית ששם את הספורט הישראלי על המפה, ולא רק את הספורטאים הבודדים שמגיעים לפודיום, אלא את כל מי שמאחוריהם. עמדתי על הפודיום באתונה, ומאז אני רואה מהצד של המאמן איך הדברים שקיבלתי בדרך ממשיכים הלאה. זה מה שקורה כשיש תמיכה שנמשכת מדור לדור".