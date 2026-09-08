משחקי רבע הגמר באליפות ארה"ב נפתחו הערב (רביעי) עם ניצחון דרמטי של ארינה סבאלנקה 6:7(1), 6:3, 6:7(7) על לינדה נוסקובה. בכך, השוותה המדורגת 1 בעולם את הישגה של סרינה וויליאמס - חצי גמר שישי בקריירה בניו יורק, זאת בתקווה להגן על התואר בו זכתה אשתקד.

עם זאת, בת ה-28, שטרם הפסידה בטורניר שובר שוויון וכבר זכתה בשלושה תארים על משטח קשה ב-2026, עלולה לאבד הלילה את המקום הראשון בדירוג העולמי, זאת בהנחה שאלנה ריבאקינה תנצח מאוחר יותר את צ'ינוון ז'נג. בשלב הבא תחכה סבאלנקה למנצחת בדרבי האמריקאי בין ג'סיקה פאגולה (3) לאמה נבארו (27).

גלריה "הגעתי לקצה". סבאלנקה ( צילום: AP Photo/Kirsty Wigglesworth )

זה היה קרוב. נוסקובה ( צילום:Sarah Stier/Getty Images/AFP )

האלופה המכהנת חזרה מפיגור 4:2 במערכה השלישית כדי לגבור על אלופת ווימבלדון בדרך לחצי גמר גראנד סלאם בפעם ה-15 בקריירה. רצף הניצחונות שלה בפלשינג מדוז עומד כעת על 18 משחקים, והיא רחוקה שני ניצחונות בלבד מלהפוך לשחקנית הראשונה מאז סרינה וויליאמס, בין 2014 ל-2016, שזוכה בשלושה תארים רצופים בטורניר.

סבאלנקה נאלצה להתמודד עם לא פחות מ-46 ווינרים של נוסקובה, כולל 18 אייסים. הצ'כית גם הצילה שבע מתוך תשע נקודות שבירה לאורך המשחק. אלא שלמדורגת ראשונה בעולם היו 42 ווינרים משלה (מתוכם 12 אייסים) – והיא שמרה את החשוב מכולם לרגע המכריע, כשסגרה את נקודת המשחק הראשונה שלה עם בהגשה שנייה אל הקו החיצוני.

זה גם הניצחון היה הראשון של סבאלנקה על יריבה מהטופ 10 מאז שגברה על קוקו גוף בגמר מיאמי בחודש מרץ האחרון. "איזה מאבק, איזו שחקנית מדהימה היא", אמרה סבאלנקה בסיום. "אני חסרת מילים כרגע, כי דחפתי את עצמי עד הקצה במשחק הזה, במיוחד במערכה השלישית. בכנות, בשלב כלשהו חשבתי שהמשחק נגמר מבחינתי. אני סופר שמחה להשיג את הניצחון הזה. תודה לכם על היותכם מדהימים. תודה על התמיכה".

על כך שלא הפסידה בשובר שוויון באליפות ארה"ב: "זה נתן לי המון אנרגיה וביטחון. אני שמחה מאוד שהצלחתי לחבוט באותו אייס, זו הייתה נקודה מאוד חשובה. זה רק מראה שאני מוכנה להילחם, ואני שמחה לראות את זה".