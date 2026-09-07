טקס האזכרה ה-54 לזכר י"א החללים - חברי המשלחת הישראלית לאולימפיאדת מינכן 1972 שנרצחו בידי מחבלים, נערך הערב (שני) כמדי שנה, ברחבת הי"א בת"א.

במעמד הטקס, אותו הנחה המדליסט האולימפי אריק זאבי, לצד משפחות הי"א וחברי המשלחת, השתתפו שר התרבות והספורט מיקי זוהר, יו"ר הוועד האולימפי בישראל יעל ארד, מנכ"לית הוועד האולימפי בישראל עדי ביכמן, המשנה לראש עיריית תל אביב-יפו עו"ד גיא דניאל אבנר, סגנית שגריר גרמניה בישראל הלנה מרקס, לצד בני משפחות י"א החללים, מאמנים, שופטים, ספורטאים ונציגי עולם הספורט הישראלי ושבט צופי החורש.

גלריה טקס לזכר י"א חללי מינכן ( צילום: עודד קרני )

בחמישה בספטמבר 1972, במהלך המשחקים האולימפיים במינכן, אירע אחד מפיגועי הטרור הקשים בעולם והטרגדיה הגדולה בתולדות הספורט הישראלי והעולמי. מחבלים מארגון "ספטמבר השחור" פרצו למגורי המשלחת הישראלית בכפר האולימפי ורצחו בדם קר ובאכזריות 11 מחברי המשלחת: דוד ברגר, יוסף גוטפרוינד, משה וינברג, אליעזר חלפין, מארק סלבין, זאב פרידמן, יוסף רומנו, קהת שור, אנדרי שפיצר, עמיצור שפירא ויעקב שפרינגר ז"ל.

במהלך הטקס הדליקו נרות לזכר החללים בני משפחותיהם ונציגיהם: שלי שאלתיאל בשם משפחת חלפין, מיקה בתו של מארק סלבין ז"ל, נכדיו של זאב פרידמן ז"ל, דוריס ווכט ניקולאו אחייניתו של אנדרי שפיצר ז"ל, אורי אפק בשם משפחת וינברג, עדי שור וניניו עומרי ועיליי שור בשם משפחת שור, נציגי משפחת שפירא, והנכדים עדי ואלון בשם משפחת רומנו.

"זכרם נישא בלבנו". ארד נושאת דברים בטקס ( צילום: עודד קרני )

את זר המשלחת מינכן הניחו ההלך האולימפי שאול אדני והשחיינית שלומית ניר טור. את זר הספורטאים האולימפיים הניחו הספורטאים האולימפיים אריאל נשיא וגשאו איילה. את זר ספורטאי האקדמיה למצוינות הניחו תמר אורחן ונתנאל פלג.

יו"ר הוועד האולימפי, יעל ארד, אמרה: "זכרם נישא בליבם של ספורטאינו בכל תחרות ובכל פעם שדגל ישראל מונף בגאווה. בתקופה שבה האנטישמיות והדה־לגיטימציה נגד ישראל חדרו גם לעולם הספורט, הנוכחות שלנו בכל תחרות ובכל זירה בינלאומית חשובה מתמיד. הספורטאים הישראלים הם שגרירים יוצאי דופן של ישראל, של הרוח הישראלית ושל יהדות העולם".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "זכרם של אחד עשר חברי המשלחת הישראלית למינכן, שנרצחו משום שהיו יהודים, ימשיך ללוות אותנו תמיד. גם היום יש מי שמנסים להרחיק את ישראל מזירות הספורט בעולם באמצעות חרמות, איומים ואנטישמיות. לא ניתן לזה לקרות. נמשיך להתחרות, לנצח ולהניף את דגל ישראל בגאווה בכל מקום בעולם".

סגנית שגריר גרמניה בישראל, הלנה מרקס: "היום אנו זוכרים את 11 הספורטאים הישראלים ואת השוטר הגרמני אנטון פליגרבאואר, שנפלו קורבן למעשי הטרור הנתעבים. זכרם מזכיר לנו כי הקיצוניות מהווה איום ממשי, במיוחד בתקופה שבה השנאה והאלימות האנטישמיות גוברות ברחבי העולם. כיבוד זכרם, ההתמודדות עם הקיצוניות וההגנה על הדמוקרטיות שלנו הן חובות המוטלות על כולנו במשותף".