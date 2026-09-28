לא כך מכבי ת"א רצתה לפתוח את עונת היורוליג 2026/27. היא הפסידה 84:74 לווילרבאן, במשחק שבו טוני פארקר ערך את הופעת הבכורה שלו כמאמן ביורוליג. על הפרקט שיחק פטי מילס בן ה-38, ששיתף איתו פעולה בימים הגדולים של סן אנטוניו ספרס. מכבי אפילו הפכה פיגור ליתרון במחצית השנייה, אבל לא הצליחה לעצור את הקליעות של הצרפתים מחוץ לקשת.

היורוליג היא עונה ארוכה, ואפשר לתקן פתיחה רעה. אבל כבר ביום רביעי מחכה בשיקטאש באולם "הביתי" בבלגרד. גם הטורקים מגיעים אחרי הפסד, 96:94 לוולנסיה. בשביל מכבי, משחק נוסף בלי ניצחון יהיה הרבה יותר קשה להסביר. יש שלוש סיבות לכך שהיא צריכה לצאת ממנו עם תוצאה אחרת:

קלארק ( צילום: עוז מועלם )

1. ארבעה שחקני מכבי לשעבר מחכים לה. דיוויד דה-ג'וליוס ווניין גבריאל עברו במכבי לתקופות קצרות, ואנטה ז'יז'יץ' הותיר בה חותם משמעותי יותר. אבל הסיפור המרכזי הוא סקוטי וילבקין, שהיה הכוכב של הצהובים במשך ארבע שנים ושמר על קשר חם עם המועדון גם אחרי שעזב. הוא היה חלק מפנרבחצ'ה שזכתה ביורוליג ב-2025, אף שכמעט לא שיחק בעונת הזכייה בגלל פציעה. מול ולנסיה הוא כבר קלע 12 נקודות. מכבי מכירה היטב את היכולת שלו להכריע משחקים, ותצטרך להראות שהיא יודעת גם להגביל אותו.

2. למכבי יש ניסיון, אבל אין לה יריבה נאיבית. בשיקטאש שבה ליורוליג אחרי 13 עונות, אך מי שמוביל אותה, דושאן אלימפייביץ', כבר אימן במפעל עם הכוכב האדום והגיע עם בשיקטאש לגמר היורוקאפ. גם שחקנים כמו ז'יז'יץ' ווילבקין מכירים היטב את הרמה הזאת. ובכל זאת, למכבי ולעודד קטש יש היכרות עמוקה יותר עם השגרה התובענית של היורוליג. היתרון הזה צריך לבוא לידי ביטוי בהחלטות טובות בדקות שבהן המשחק נתקע.

3. גם משחק בית בבלגרד צריך לייצר נקודות. מכבי כבר יודעת מה המחיר של עונה שבה משחקי הבית נערכים הרחק מת"א. היא לא יכולה להרשות לעצמה להתחיל לצבור הפסדים גם במשחקים שבהם היא המארחת. הסגל הולך ומתאושש מהפציעות, וגם ג'ימי קלארק כבר חזר לשחק. זה הזמן לדרוש מהשחקנים שעל הפרקט יותר יציבות.

מבחינה מקצועית, הלקח מווילרבאן ברור: מכבי ספגה 16 שלשות מ-34 ניסיונות. מול בשיקטאש היא תצטרך לסגור טוב יותר את הקלעים, להילחם על הריבאונד ולנצל את ההזדמנויות שהיא יוצרת לעצמה. ניצחון אחד לא ימחק את ההפסד בצרפת, אבל הוא יראה שמכבי למדה ממנו.





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