נבחרת ישראל בכדורעף המשיכה היום (שבת) את דרכה באליפות אירופה, ואחרי ההפסד 3:1 לאוקראינה במשחק הפתיחה ביום חמישי, נכנעה 3:0 גם לפולין החזקה.

הכחולים-לבנים פגשו בשני משחקיהם הראשונים את שתי הנבחרות החזקות בבית, וכעת הם יצטרכו לנצח את יריבותיהם בהמשך כדי לשמור על סיכוי להעפיל לשמינית הגמר. אחד משני הכוכבים של הנבחרת, מארק רורה, שנפצע בגבו במשחק מול אוקראינה, לא שותף.

הפולנים שלטו במשחק מתחילתו ועד סופו. בניגוד למפגש עם אוקראינה, שבו הצליחה ישראל לזכות במערכה, הפעם פערי הרמות באו לידי ביטוי לאורך כל ההתמודדות. המערכה הראשונה הסתיימה ב-16:25, פולין הגבירה את הקצב בדרך ל-17:25 בשנייה והשלימה את הניצחון עם 18:25 במערכה השלישית.

גלריה נבחרת ישראל נגד פולין ( צילום: לילך וייס רוזנברג )

כבר מחר (ראשון) תפגוש ישראל את פורטוגל, במשחק שסומן עוד לפני האליפות כאחד המרכזיים במאבק על הכרטיס לשלב הבא. ביום שני תשחק הנבחרת מול המארחת בולגריה, וביום רביעי תנעל את שלב הבתים נגד צפון מקדוניה.

ישראל משתתפת באליפות אירופה לראשונה מאז 1971 שלא בזכות היותה אחת המארחות, וכעת תנסה לתרגם את ההעפלה ההיסטורית להצלחה גם בטורניר עצמו.

"מול הנבחרת הטובה בעולם". נבחרת ישראל בכדורעף נגד פולין ( צילום: לילך וייס רוזנברג )

"היום שיחקנו מול הנבחרת הטובה בעולם", אמר המאמן איתמר שטיין. "היה קשה על המגרש, וגם בלי מארק חסר לנו כוח משמעותי. אני מרגיש שהתמודדנו בכבוד, אבל היו רגעים שבהם באמת הרגשנו את הבדלי הרמות. בכל פעם ניסינו להילחם. זו הייתה חוויה נהדרת, גם אם התוצאה הייתה פחות טובה".

שטיין הוסיף: "אנחנו כבר מסתכלים קדימה למשחק מול פורטוגל, שאליו אנחנו מכוונים. עוד לפני שניתחנו את היריבות ידענו שיהיה קשה להפתיע את אוקראינה, ושפורטוגל וצפון מקדוניה הן הנבחרות שאנחנו רוצים לנצח. הווידאו כבר מוכן, נצפה בו יחד ויש לנו תוכנית משחק. נגיע מחר וניתן הכול במטרה לנצח".