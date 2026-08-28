יש רגעים בכדורגל שהם הרבה מעבר לתוצאה. יש ערבים שבהם אתה פשוט יושב מול המסך, מביט במה שקורה בסנטיאגו ברנבאו וחושב לעצמך כמה כיף להיות אוהד ריאל מדריד. זה היה בדיוק ערב כזה.

הקאמבק של ז'וזה מוריניו לברנבאו, אחרי 4,834 ימים, לא יכול היה להיות משמח יותר מבחינתי. לראות את "המיוחד" חוזר לבית שהיה שלו במשך שלוש עונות, אחרי כל השנים וכל מה שעבר מאז, היה רגע מרגש בפני עצמו.

גלריה מוריניו בטירוף ( צילום: AP Photo/Joan Monfort )

ב־1 ביוני 2013 ישב מוריניו בפעם האחרונה על הספסל של ריאל מדריד. הפרידה הייתה רחוקה ממושלמת: הקהל היה מפולג, חדר ההלבשה סער והמאמן הפורטוגלי עזב כשהוא במרכזו של ויכוח גדול. אבל 13 שנים בכדורגל הן נצח, והזמן עשה את שלו.

כשהשם של מוריניו הוכרז במערכת הכריזה בברנבאו, הוא התקבל בתשואות אדירות ובמחיאות כפיים. אפילו הוא לא רצה להפוך את הערב להצגה אישית. לפני המשחק אמר כי אינו רוצה שהקהל יקבל אותו באופן מיוחד, אלא שיקבל את הקבוצה "כקבוצה שלו וכתשוקה שלו". אלא שכבר בדקה הראשונה האוהדים שרו את שמו, וכעבור כמה דקות מוריניו היה שקוע במשחק, בדיוק כפי שאנחנו מכירים אותו. ובכל זאת, הערב הזה לא היה רק שלו, כי בצד השני של הסיפור עמד קיליאן אמבאפה – והצרפתי פשוט השתגע.

ריאל מדריד ניצחה 1:4 את ריאל סוסיאדד, צברה שש נקודות בשני המחזורים הראשונים ושמרה על מאזן מושלם בליגה הספרדית. אלא שבמשך מחצית אחת זה ממש לא נראה כמו ערב חגיגי. ריאל התקשתה, הייתה פגיעה במעברים וירדה להפסקה לקול שריקות בוז אחרי 1:1 מאכזב.

אמבאפה העלה את ריאל ליתרון בדקה ה־40, אחרי מסירת עומק נפלאה של פדריקו ואלוורדה, אבל לוקה סוצ'יץ' השווה כעבור ארבע דקות. במחצית שלח מוריניו למגרש את מארק קוקורייה, וריאל חזרה מחדר ההלבשה כמו קבוצה אחרת.

בדקה ה־60 השלים אמבאפה מהלך נהדר עם ג'וד בלינגהאם וכבש את השני שלו. שמונה דקות לאחר מכן ויניסיוס ניצל כדור רוחב של בלינגהאם והעלה את ריאל ל־1:3, ובדקה ה־80 הגיע הרגע הגדול: ויניסיוס מצא את אמבאפה, שהשלים שלושער וקבע את תוצאת המשחק.

שלושער במשחק הבית הראשון של ריאל העונה בברנבאו. לא רע בכלל. זה היה השלושער השלישי של אמבאפה בליגה הספרדית, והוא ממשיך לצבור מספרים שקשה לתפוס. הצרפתי כבר מעורב ב־101 שערים במדי ריאל מדריד, 89 כיבושים ו־12 בישולים, ובכל זאת נדמה לפעמים שהוא רק מתחיל לכתוב את הסיפור שלו במועדון.

אמבאפה כבר זכה בנעל הזהב במונדיאל 2026, סיים כמלך שערי הליגה הספרדית וגם כמלך השערים בצרפת. עכשיו הוא עושה את מה שכוכביה הגדולים ביותר של ריאל תמיד ידעו לעשות: להגיע לברנבאו ולכבוש שוב ושוב, במיוחד ברגעים שבהם הקבוצה זקוקה להם.

מבחינתי, אחד הדברים היפים ביותר במשחק היה גם היכולת של ויניסיוס. הברזילאי סיים עם שער ובישול, אבל מעבר למספרים נדמה שהחיבור בינו לבין מוריניו הולך ומתחזק. גם בלינגהאם היה בלב ההתעוררות של ריאל, עם שני בישולים ותרומה גדולה ללחץ שהוביל לשער השלישי.

ריאל רשמה ניצחון ליגה שביעי ברציפות על ריאל סוסיאדד, אבל הנתון החשוב ביותר מבחינתי כאוהד הוא פשוט הרבה יותר: שש נקודות מתוך שש. העונה רק התחילה, הדרך עוד ארוכה ואין שום סיבה להיסחף אחרי שני משחקים. אבל מותר ליהנות, מותר להתרגש ומותר להביט בערב כזה ולחייך.

קיליאן אמבאפה חוגג שלושער נגד ריאל סוסיאדד ( צילום: Thomas COEX / AFP )

מוריניו חזר לברנבאו אחרי יותר מ־13 שנים וקיבל את האהבה שהייתה חסרה בפרידה ההיא. אמבאפה סיפק שלושער במשחק הבית הראשון של העונה, ויניסיוס הוסיף שער ובישול, בלינגהאם תרם שני בישולים וריאל מדריד ממשיכה להיראות כמו קבוצה שרוצה ללכת עד הסוף.

אז כן, אני יודע – זו רק תחילת העונה. אבל אם תשאלו אותי כאוהד ריאל מדריד, אני רוצה עוד לילות כאלה: עוד ערבים בברנבאו, עוד שערים של אמבאפה, עוד קסם של ויניסיוס ועוד תשואות למוריניו. ובעיקר, עוד רגעים שמזכירים לי למה אני אוהב כל כך את המועדון הזה.

1:4 לריאל מדריד, שש נקודות משש, אמבאפה עם שלושער והמיוחד שוב בבית.





גם אתם רוצים להיות פרשנים? איך זה עובד? פשוט מאוד: כותבים ושולחים בגוף המייל או בקובץ Word לכתובת: kick@ynet.co.il, בצירוף שם מלא.