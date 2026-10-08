מה הייתם חושבים אם באמצע מרתון הייתם רואים רץ חולף על פניכם כשהוא רכוב על אופניים? זה בדיוק מה שקרה במרתון ברלין האחרון. המשפיענית הסינית יואניואן סאן, שלה יותר מחצי מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, נפסלה מהמרוץ לאחר שהתברר כי נעזרה באופניים במהלך התחרות. סאן בת ה-30 הצטלמה לאחר המרתון עם המדליה וחגגה את התוצאה שלה, אך כעת זמנה נמחק מרשימת התוצאות בעקבות חשיפת התמונות שבהן היא נראית יושבת בחלקו האחורי של אופניים בקילומטרים האחרונים של המרוץ.

סאן סיימה את המרתון בזמן של 4:53:46בשעות, תוצאה שאותה הציגה כשיא אישי חדש. עם זאת, נתוני הפיצולים שלה העלו סימני שאלה. בין הקילומטרים 35 ל-40 היא קבעה את מקטע חמשת הקילומטרים המהיר ביותר שלה במרוץ, כשהשלימה אותו בשש דקות פחות מהקטע שקדם לו. במקביל, הופצו תמונות שבהן היא נראית כשהיא רכובה על אופניים, והנתונים חיזקו את החשד כי נעזרה בהם במהלך המרוץ.

מרתון ברלין ( צילום: REUTERS/Lisi Niesner )

לאחר שהתיעוד נחשף, סאן פרסמה התנצלות ברשת החברתית הסינית RedNote, שבה יש לה כ-520 אלף עוקבים והיא מרבה לפרסם סרטוני ריצה. "רכיבה על אופניים במהלך מרתון ברלין אכן הפרה את חוקי המרוץ", כתבה. "גם אם הרגשתי לא טוב במהלך המסלול, זו לעולם לא יכולה להיות סיבה עבורי להפר את החוקים". היא הוסיפה כי "הסתירה בכוונה" את מעשיה בתמונות שפרסמה לאחר המרוץ.

הפרשה גם עלתה לסאן ביוקר מבחינה מסחרית. חברת בגדי הספורט "ברוקס צ'יינה", שאותה ייצגה כאחת הרצות בחסות החברה, הודיעה על הפסקת ההתקשרות עמה. סאן לבשה את בגדי החברה ונעלה את נעליה במהלך המרוץ בברלין. דובר מטעם "ברוקס צ'יינה" מסר כי לאחר בדיקת העובדות, החברה "הפסיקה באופן מיידי את הקשר עם המשפיענית".

🇨🇳 Sun Yuanyuan (Xiaohongshu user name “Abeeeer” with nickname “小梅”), a fitness influencer from Henan province, China, boasted she achieved personal best at the Berlin Marathon on Sep 27, but she was subsequently called out for cheating. https://t.co/DNe2RWSSCi — Byron Wan (@Byron_Wan) October 4, 2026

מי שחשף את הפרשה הוא עמוד האינסטגרם Official Marathon Time Integrity Unit, שהוקם באוקטובר האחרון ומגדיר את מטרתו כ"הגנה על היושרה של המרתון". הגוף עוסק בעיקר במקרים שבהם רצים מציגים זמנים אחרים במקום את הזמנים הרשמיים שנמדדו באמצעות שבב המרוץ, בין היתר משום שמדידות GPS עלולות להיות לא מדויקות. במקרה של סאן, התמונה שלה על האופניים לצד נתוני הפיצולים הפכו את המקרה לבולט במיוחד.