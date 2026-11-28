לוחם המואיי טאי רוח השם גורדון ניצח הערב (שבת) את ואלרי סטרונגארי המולדובי באירוע UTMA 21 בליטא. ארבעה חודשים אחרי שגבר על מקסימוס בז'אנוטה בהיכל מנורה מבטחים, גורדון שוב יצא עם ידו על העליונה בתום שלושה סיבובים.

לוחם המואיי טאי רוח השם גורדון ניצח הערב (שבת) את ואלרי סטרונגארי המולדובי באירוע UTMA 21 בליטא. ארבעה חודשים אחרי שגבר על מקסימוס בז'אנוטה בהיכל מנורה מבטחים, גורדון שוב יצא עם ידו על העליונה בתום שלושה סיבובים.

לוחם המואיי טאי רוח השם גורדון ניצח הערב (שבת) את ואלרי סטרונגארי המולדובי באירוע UTMA 21 בליטא. ארבעה חודשים אחרי שגבר על מקסימוס בז'אנוטה בהיכל מנורה מבטחים, גורדון שוב יצא עם ידו על העליונה בתום שלושה סיבובים.

גורדון הפיל את סטרונגארי פעמיים בבעיטות לרגל בסיבוב הראשון. בסיבוב השני בעיטה נוספת של הישראלי הובילה לספירה. המולדובי המשיך לתקוף עד לסיום, אך כל השופטים העניקו לגורדון את הניצחון. ב-28 בינואר יתקיים הקרב הבא של רוח השם, הפעם בישראל במסגרת GFN 2 (גורדון פייט נייט).

גורדון הפיל את סטרונגארי פעמיים בבעיטות לרגל בסיבוב הראשון. בסיבוב השני בעיטה נוספת של הישראלי הובילה לספירה. המולדובי המשיך לתקוף עד לסיום, אך כל השופטים העניקו לגורדון את הניצחון. ב-28 בינואר יתקיים הקרב הבא של רוח השם, הפעם בישראל במסגרת GFN 2 (גורדון פייט נייט).

גורדון הפיל את סטרונגארי פעמיים בבעיטות לרגל בסיבוב הראשון. בסיבוב השני בעיטה נוספת של הישראלי הובילה לספירה. המולדובי המשיך לתקוף עד לסיום, אך כל השופטים העניקו לגורדון את הניצחון. ב-28 בינואר יתקיים הקרב הבא של רוח השם, הפעם בישראל במסגרת GFN 2 (גורדון פייט נייט).