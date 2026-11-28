לוחם המואיי טאי רוח השם גורדון ניצח הערב (שבת) את ואלרי סטרונגארי המולדובי באירוע UTMA 21 בליטא. ארבעה חודשים אחרי שגבר על מקסימוס בז'אנוטה בהיכל מנורה מבטחים, גורדון שוב יצא עם ידו על העליונה בתום שלושה סיבובים.
גורדון הפיל את סטרונגארי פעמיים בבעיטות לרגל בסיבוב הראשון. בסיבוב השני בעיטה נוספת של הישראלי הובילה לספירה. המולדובי המשיך לתקוף עד לסיום, אך כל השופטים העניקו לגורדון את הניצחון. ב-28 בינואר יתקיים הקרב הבא של רוח השם, הפעם בישראל במסגרת GFN 2 (גורדון פייט נייט).
שני אחיו של גורדון, אהבת השם ואמון, ליוו אותו לזירה. "אני מקדיש את הניצחון לחיילים שלנו בישראל ששומרים על המדינה", אמר בסיום, וכבר סימן את היעד הבא. "תנו לי קרב אליפות, אתם רואים כמה אני מהיר ומסוכן". מוקדם יותר באותו ערב ניצחו גם הישראלים איתי גאייר וגיא חג'ג'.