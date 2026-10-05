שניים מהשחמטאים האמריקאים הבכירים בעולם, ווסלי סו והנס נימן, אישרו את השתתפותם באליפות המאסטרס בירושלים בשח מהיר, שתיערך בין 23 ל-26 בנובמבר. סו, המדורג במקום השישי בעולם, ונימן, המדורג 22, מצטרפים לרשימת השמות הבכירים שצפויים להגיע לבירה לתחרות היוקרתית.
עבור נימן תהיה זו גם חזרה לירושלים, ארבע שנים לאחר שכבר השתתף בישראל במסגרת אליפות העולם לנבחרות, שנערכה בבירה ב-2022. אותה הופעה הגיעה זמן קצר לאחר אחת הפרשות הגדולות והמתוקשרות בתולדות השחמט העולמי – העימות בין נימן לאלוף העולם דאז, מגנוס קרלסן. פרשה שהחלה בהפסד מפתיע על הלוח, הפכה במהירות למלחמה של האשמות, חשדות, תביעת ענק ותיאוריות ביזאריות, והגיעה הרבה מעבר לגבולות עולם השחמט. הכינוי של נימן לאחר אותה פרשה, בן לילה, הפך ל"רמאי הגדול של עולם הספורט".
הפרשה החלה בגביע סינקפילד בסנט לואיס בספטמבר 2022. נימן, אז בן 19, הדהים את קרלסן כששיחק בכלים השחורים, הנחיל לנורבגי הפסד וסיים את רצף 53 המשחקים שלו ללא הפסד בשחמט קלאסי. למחרת פרש קרלסן מהטורניר ופרסם ברשתות החברתיות סרטון של ז'וזה מוריניו, שאמר: "אם אדבר, אהיה בצרות גדולות". בהמשך הבהיר קרלסן כי הוא מאמין שנימן רימה בעבר יותר מכפי שהודה בפומבי, וכי אינו מעוניין לשחק מול מי שלדעתו רימה שוב ושוב. נימן הודה כי רימה במשחקי שחמט מקוונים כשהיה צעיר יותר, אך הכחיש בתוקף כי רימה מול קרלסן או במשחקי שחמט על הלוח.
הסערה קיבלה ממדים חסרי תקדים לאחר שהחלו לצוץ ברשת תיאוריות שונות בנוגע לאופן שבו נימן יכול היה לכאורה לרמות. הבולטת והמוזרה מכולן הייתה תיאוריית "החרוזים האנאליים", שלפיה הוא קיבל כביכול מהלכים ממחשב באמצעות מכשיר רוטט שהוסתר בגופו. אלא שלא היה כל ראיה לכך שנימן השתמש במכשיר כזה, וזו אף לא הייתה שיטת הרמאות שקרלסן טען כי השתמש בה.
נימן, מצדו, הגיש באוקטובר 2022 תביעה בסך 100 מיליון דולר נגד קרלסן, Chess.com, היקארו נקמורה וגורמים נוספים. ההליך המשפטי הסתיים בהסכם באוגוסט 2023, שאפשר לנימן לחזור ל-Chess.com. קרלסן אף הבהיר כי לא נמצאו ראיות מכריעות לכך שנימן רימה במשחק ביניהם בגביע סינקפילד וכי יהיה מוכן לשחק מולו בעתיד.
מי שיגיע לצידו של נימן לירושלים הוא ווסלי סו, אחד השמות המוכרים ביותר בצמרת העולמית. סו היה אלוף העולם הראשון הרשמי בפורמט Fischer Random/Chess960, לאחר שגבר על קרלסן בגמר ב-2019. הוא זכה ב-Grand Chess Tour ב-2016, בטורניר Tata Steel ב-2017 ובאליפות ארה"ב שלוש פעמים. בשיאו הגיע לדירוג 2,822 ולמקום השני בעולם, והיה גם חלק מנבחרת ארה"ב שזכתה באולימפיאדת השחמט ב-2016.
הגעתם של השניים מצטרפת לפרויקט השאפתני שמתקיים בירושלים, כאשר אליפות המאסטרס מציעה השנה פרסים חסרי תקדים עבור תחרות שחמט בישראל. השחמטאי שיסיים במקום הראשון בשח המהיר יקבל 101 אלף דולר - הפרס הראשון הגבוה ביותר שחולק עד כה בתחרות שחמט בישראל, ואף גבוה ב-1,000 דולר מהפרס הראשון באליפות העולם בבזק שנערכה לאחרונה בקטאר. באיגוד השחמט מבטיחים כי "שמות גדולים נוספים בדרך לתחרות". בסך הכול יעמוד סכום הפרסים במאסטרס על 250 אלף דולר, סכום שטרם חולק בתחרות שחמט שנערכה בישראל. התחרות תימשך ארבעה ימים וצפויה להביא לירושלים שורה של שחמטאים בכירים מרחבי העולם.
עוד קודם לכן תיערך בבירה אליפות ירושלים הפתוחה בשח מהיר, Jerusalem Open, ב-17 וב-18 בנובמבר במלון רמדה, במסגרת אירועי המכביה. בתחרות יחולקו פרסים בסך 45 אלף אירו, ושני השחמטאים שיסיימו במקומות הראשונים יקבלו כרטיס חופשי למאסטרס. יותר מ-300 שחמטאים כבר הבטיחו את מקומם ב-Jerusalem Open, כאשר נכון לעכשיו צפויים להשתתף שחקנים מ-30 מדינות. בין השמות הבולטים נמצאים אלופי אירופה המכהנים רומן דכטיארוב ואנסטסיה הנאטישין, אלופי אירופה עד גיל 20 יהלי סוקולובסקי ואלין רוברס, וכן אלוף העולם לשעבר של פיד"ה רוסלן פונומריוב, איגור קובלנקו ואלכסיי סראנה.