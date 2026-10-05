עבור נימן תהיה זו גם חזרה לירושלים, ארבע שנים לאחר שכבר השתתף בישראל במסגרת אליפות העולם לנבחרות, שנערכה בבירה ב-2022. אותה הופעה הגיעה זמן קצר לאחר אחת הפרשות הגדולות והמתוקשרות בתולדות השחמט העולמי – העימות בין נימן לאלוף העולם דאז, מגנוס קרלסן. פרשה שהחלה בהפסד מפתיע על הלוח, הפכה במהירות למלחמה של האשמות, חשדות, תביעת ענק ותיאוריות ביזאריות, והגיעה הרבה מעבר לגבולות עולם השחמט. הכינוי של נימן לאחר אותה פרשה, בן לילה, הפך ל"רמאי הגדול של עולם הספורט".

עבור נימן תהיה זו גם חזרה לירושלים, ארבע שנים לאחר שכבר השתתף בישראל במסגרת אליפות העולם לנבחרות, שנערכה בבירה ב-2022. אותה הופעה הגיעה זמן קצר לאחר אחת הפרשות הגדולות והמתוקשרות בתולדות השחמט העולמי – העימות בין נימן לאלוף העולם דאז, מגנוס קרלסן. פרשה שהחלה בהפסד מפתיע על הלוח, הפכה במהירות למלחמה של האשמות, חשדות, תביעת ענק ותיאוריות ביזאריות, והגיעה הרבה מעבר לגבולות עולם השחמט. הכינוי של נימן לאחר אותה פרשה, בן לילה, הפך ל"רמאי הגדול של עולם הספורט".

עבור נימן תהיה זו גם חזרה לירושלים, ארבע שנים לאחר שכבר השתתף בישראל במסגרת אליפות העולם לנבחרות, שנערכה בבירה ב-2022. אותה הופעה הגיעה זמן קצר לאחר אחת הפרשות הגדולות והמתוקשרות בתולדות השחמט העולמי – העימות בין נימן לאלוף העולם דאז, מגנוס קרלסן. פרשה שהחלה בהפסד מפתיע על הלוח, הפכה במהירות למלחמה של האשמות, חשדות, תביעת ענק ותיאוריות ביזאריות, והגיעה הרבה מעבר לגבולות עולם השחמט. הכינוי של נימן לאחר אותה פרשה, בן לילה, הפך ל"רמאי הגדול של עולם הספורט".