ארינה סבאלנקה ממשיכה את המסע שלה לעבר זכייה שלישית ברציפות באליפות ארה"ב. הבלארוסית (1 בעולם) גברה הלילה (בין חמישי לשישי) 5:7, 2:6 על התקווה המקומית ג'סיקה פגולה (3) והעפילה לגמר הטורניר בפלאשינג מדו בפעם הרביעית ברציפות. היה זה גם הניצחון ה-20 ברציפות שלה בניו יורק לפני מפגש יוקרתי על התואר מול הקזחית ילנה ריבאקינה (2 בעולם), שהדיחה את התקווה השנייה של האמריקאים לזוכה מקומית, קוקו גוף.

סבאלנקה, שתאבד ביום שני את המקום הראשון בעולם לריבאקינה, שמרה על סיכוייה לסיים את השנה עם תואר גראנד סלאם. "הייתי נואשת לנצח, רציתי את זה מאוד", אמרה בסיום. "אין לי תלונות, אני פשוט מאושרת שהצלחתי להציג טניס כל כך טוב".

גלריה ארינה סבאלנקה ( צילום: AP Photo/Kirsty Wigglesworth )

במערכה הראשונה סבאלנקה התקשתה להיכנס לקצב וביצעה מספר שגיאות לא מחויבות, בעוד פגולה, המדורגת שלישית, פתחה היטב. אלא שהבלארוסית נכנסה אט אט אל העניינים והכריעה את המערכה הראשונה ב-5:7. במערכה השנייה פגולה התקשתה לעמוד בקצב וסבאלנקה השלימה את הניצחון כשהיא חובטת 29 ווינרים, לעומת 12 של יריבתה.

עבור פגולה בת ה-32, היחידה מבין ארבע המעפילות לחצי הגמר שטרם זכתה בתואר גראנד סלאם, מדובר בהדחה נוספת מול סבאלנקה באליפות ארה"ב. הבלארוסית ניצחה אותה גם בגמר 2024 וגם בחצי הגמר בשנה שעברה, אם כי פגולה ניצחה במפגש האחרון ביניהן, בטורניר ברלין בחודש יוני.

אכזבה, למרות התמיכה של הקהל המקומי. פגולה ( צילום: Sarah Stier/Getty Images/AFP )

סבאלנקה, בת 28, לא הפסידה בניו יורק מאז הגמר ב-2023, אז נכנעה לקוקו גוף. כעת היא רחוקה ניצחון אחד מהישג היסטורי: להיות השחקנית הראשונה מאז סרינה וויליאמס שזוכה בשלושה תארים רצופים באליפות ארה"ב. בעידן הפתוח רק וויליאמס וכריס אוורט הצליחו לעשות זאת.

מולה, כאמור, תתייצב בשבת ריבאקינה, שהעפילה לראשונה בקריירה לגמר אליפות ארה"ב לאחר שניצחה את קוקו גוף 6:3, 4:6, 4:6. בת ה-27, שלא עברה מעולם את הסיבוב הרביעי בפלאשינג מדו עד השנה, תנסה להוסיף את התואר בניו יורק לאליפות אוסטרליה שבה זכתה בינואר.

איזה גמר מחכה לה. ריבאקינה ( צילום: Matthew Stockman/Getty Images )

למרות פתיחה טובה. גוף ( צילום: JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

עבור ריבאקינה, ניצחון בגמר יעניק תואר גראנד סלאם שלישי בקריירה, לאחר הזכייה בווימבלדון ב-2022. "ארינה שחקנית בלתי רגילה והיא שיחקה היום ממש טוב", אמרה. "אני בהחלט צריכה להעלות את הרמה שלי, להגיש טוב יותר מאשר היום, להישאר אגרסיבית וללכת באמת על החבטות שלי".